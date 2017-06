Ultima ora

20:25Calcio: Fiorentina, piace Gaspar, Borja si tatua Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 2 GIU - Aspettando l'arrivo di Stefano Pioli previsto all'inizio della prossima settimana, quando firmerà un biennale con opzione, la Fiorentina sta seguendo con forte interesse l'esterno del Vitoria Guimares Bruno Gaspar, classe '93, valutato intorno ai 3 milioni di euro. I contatti sono già stati avviati e i segnali sarebbero positivi. Intanto uno dei 'senatori' viola, Borja Valero, ha postato oggi sul proprio profilo Instagram une tatuaggio con le coordinate geografiche di Firenze (43 46' N 011 15') stampate sul braccio destro. Il tutto con una foto del Ponte Vecchio sullo sfondo e il messaggio 'Sulla mia pelle per sempre'. Un ulteriore segnale di attaccamento alla città e alla Fiorentina da parte del centrocampista spagnolo legato ai viola fino al 2019 ma da qualche tempo al centro di voci di mercato.

20:22Calcio: Azzurri, al via raduno per Uruguay e Liechtenstein

(ANSA) - FIRENZE, 2 GIU - Test fisico-atletici oggi e domani per l'Italia di Gian Piero Ventura al suo ultimo raduno stagionale. In calendario due appuntamenti importanti per vari motivi: l'amichevole del 7 giugno a Nizza contro l'Uruguay e la gara con il Liechtenstein l'11 giugno a Udine valida per le qualificazioni mondiali. In assenza degli juventini Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci e Marchisio impegnati domani a Cardiff nella finale di Champions contro il Real Madrid (si aggregheranno a Coverciano dal 5) e per i numerosi infortunati (ben 14), specie nel reparto difensivo, il ct ha voluto trattenere alcuni dei giocatori convocati per lo stage che si è svolto a inizio settimana e si è concluso mercoledì con l'amichevole vinta 8-0 contro San Marino. Si tratta di Andrea Conti (Atalanta), Danilo D'Ambrosio (Inter), Alex Ferrari (Verona) e Gian Marco Ferrari (Crotone). Tra i ritorni in azzurro quello di El Shaarawy e soprattutto di Montolivo, che mancava dalla nazionale dallo scorso 6 ottobre quando si infortunò contro la Spagna.

20:17Ippica: Dettori vince Oaks per la quarta volta

(ANSA) - EPSOM (GRAN BRETAGNA), 2 GIU - Quarta vittoria nelle Oaks inglesi, classica inglese del galoppo, per Frankie Dettori, che oggi si è imposto a Epsom in sella ad Enable, dopo che una pioggia torrenziale con tuoni e lampi aveva messo in dubbio lo svolgimento della gara. Dietro al fantino italo-britannico si è piazzato il grande favorito Rhododendron, cavallo allenato da Aidan O'Brien, trainer irlandese molto apprezzato negli ambienti ippici del Regno Unito. Per Dettori è stata la quarta vittoria nelle Oaks, dopo quelle del 1994, 1995 e 2002.

20:04Tusk, più promettente summit Ue-Cina di nostra storia

(ANSA) - BRUXELLES, 2 GIU - Quello di oggi "è stato il più promettente summit tra Ue e Cina della nostra storia" in cui "il risultato politico più importante è in quanto ha detto il premier Li ieri, nella nostra cena informale: che dobbiamo combattere per quello che abbiamo in comune, non solo sulle nostre differenze e divisioni". E' la sintesi di Donald Tusk. Che ha aggiunto: "Il risultato è assolutamente chiaro: abbiamo trovato il punto comune, serve più tempo per essere più precisi su certi aspetti. Ma è stato il summit più fruttuoso".

20:02Clima:Putin,non giudico Trump ma poteva evitare ‘exit’

(ANSA) - MOSCA, 2 GIU - "Io adesso non vorrei giudicare il presidente Trump" per la decisione di uscire dagli accordi di Parigi sul clima, "forse" pensa che "non fossero ben ponderati", "forse pensa che non ci siano le risorse necessarie, tutto questo va studiato con attenzione", ma "secondo me poteva evitare di uscire dagli accordi perché si tratta di un'intesa di massima e difatti avrebbe potuto cambiare gli obblighi degli Stati Uniti nel quadro degli accordi di Parigi": lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin.

19:39Disperato tenta di buttarsi da tetto, salvato da Cc

(ANSA)-VERONA,2 GIU - I carabinieri salvano la vita a un uomo che aveva deciso di farla finita. Sono le 11.30 quando una pattuglia dei carabinieri di San Martino Buon Albergo viene fermata da un cittadino il quale, con fare concitato, indica ai militari un uomo che, salito sul tetto di un'abitazione di 4 piani, minaccia di buttarsi giù. L'uomo è sdraiato sul tetto e sta per lasciarsi cadere. I carabinieri, aiutati da una donna che abita nella stessa palazzina, salgono di corsa le scale ed attraverso un abbaino giungono a loro volta sul tetto. Qui trovano l'uomo, un 50enne, in preda alla disperazione perché ha perso una forte somma di denaro alle slot machine ed è deciso a uccidersi. I due militari tentano di abbozzare una trattativa e di ricondurlo alla ragione, ma l'uomo inizia a lasciarsi andare, scivolando pericolosamente. A quel punto i militari, mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità, lo afferrano e, con molta fatica, a tirarlo nuovamente verso di loro per poi affidarlo ai sanitari che lo ricoverano in psichiatria.

19:28Turchia: Pkk rivendica abbattimento elicottero con 13 morti

(ANSA) - ISTANBUL, 2 GIU - I miliziani curdi dell'Hpg, ala armata del Pkk, hanno rivendicato l'abbattimento di un elicottero militare turco, che ha provocato la morte di 13 persone, due giorni fa, vicino al confine con l'Iraq. In un comunicato l'Hpg ha reso noto che le sue unità hanno fatto fuoco contro l'elicottero mercoledì nella provincia di Sirnak, che poi "si è schiantato mentre tentava di allontanarsi". L'esercito turco aveva parlato di un incidente, spiegando che il velivolo aveva colpito un cavo di alta tensione.