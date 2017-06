Ultima ora

21:31Champions: Materazzi, non tifo Juve ma meritano Triplete

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - La Juventus merita il Triplete e a dirlo, alla vigilia della finale di Champions League, è uno degli eroi del Triplete dell'Inter: Marco Materazzi. "La Juve in questi ultimi mesi, ma forse anche negli ultimi anni, ha dimostrato di meritarlo più di altri. Non mi chiedere di tifare Juventus, però dovessero farlo gli farei tanti complimenti perché l'hanno strameritato". "La compattezza di squadra, società, ambiente. Hanno l'obiettivo fisso in testa - spiega l'ex difensore nerazzurro - già da diversi anni e sono molto vicini. Adesso vedremo, dovranno essere bravi loro a conquistarlo e a goderselo tutti. E' giusto così". Poi, se dovesse essere vittoria, Buffon diventerebbe il favorito per il Pallone d'oro: "Se non fosse così si creerebbe uno scandalo. Lo merita già da diversi anni".

21:08Russiagate: Casa Bianca non risponde più a domande

(ANSA) - WASHINGTON, 2 GIU - La Casa Bianca non risponde più alle domande riguardanti il Russia-gate. "Siamo concentrati sull'agenda del presidente e rispondo su questa", ha detto il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, ribadendo che le questioni riguardanti l'inchiesta sulle interferenze russe nelle elezioni e sulle presunte collusioni dell'entourage di Trump con Mosca vanno indirizzate all'avvocato privato del presidente.

21:06Champions: Thohir “io tifo Juve, migliora immagine Serie A”

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - "Certamente tiferò Juventus perché se c'è un club italiano l'immagine della Serie A migliorerebbe": lo dice il presidente dell'Inter Erick Thohir, dall'Indonesia, alla vigilia della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid che potrebbe regalare il Triplete al club bianconero, un'impresa che toglierebbe il primato all'Inter. "Speriamo di aumentare le vittorie dopo le tre dell'Inter - aggiunge Thohir - e le sette del Milan. Il Real Madrid ha i suoi punti di forza, ma non c'è mai stata una formazione capace di fare back-to-back in Champions League, sarebbe notevole".

21:02Clima: Bloomberg promette 15 milioni di dollari a Onu

(ANSA) - WASHINGTON, 2 GIU - Il miliardario americano ed ex sindaco di New York Michael Bloomberg ha promesso di donare 15 milioni di dollari per sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite contro il cambiamento climatico, dopo l'annuncio di Donald Trump di uscire dall'accordo di Parigi sul clima. L'obiettivo è di sostenere le operazioni del segretariato della Convenzione Onu sul clima, "compresi quelle per aiutare i Paesi ad attuare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo sul clima stipulato a Parigi nel 2015", spiega la fondazione Bloomberg Philanthropies.

20:57In Belgio arrestato sospetto terrorista attacchi Parigi 2015

(ANSA) - BRUXELLES, 2 GIU - In Belgio è stato arrestato un uomo sospettato di aver partecipato agli attacchi terroristici simultanei del 13 novembre 2013 al Bataclan, ad alcuni caffè e allo Stade de France, che fecero complessivamente 130 morti. Lo si apprende dai media locali e dal sito internazionale Politico. Si tratta di Yassine Atar, 30 anni. A dare la notizia è la procura federale belga. Yassine fratello minore di Oussama Atar, sospettato di essere uno degli organizzatori o committenti degli attentati di Parigi e Bruxelles. E' anche il cugino dei fratelli El Bakraoui, che si sono fatti esplodere negli attentati all'aeroporto di Bruxelles-Zaventem e alla stazione metro di Maelbeek. Finora Yassine non compariva come connesso all'inchiesta. Secondo le informazioni della tv belga Rtbf, l'analisi dei tabulati telefonici ha portato gli inquirenti a rivalutare il suo ruolo. Il suo Gsm sarebbe stato localizzato nella vicinanza dei luoghi nei momenti chiave della preparazione degli attentati del 13 novembre.

20:55Calcio: Murillo, futuro? Ho tre anni di contratto con Inter

(ANSA) - MILANO, 2 GIU - "Al futuro penserò nei prossimi giorni, ho un contratto con l'Inter, mi restano ancora tre anni quindi sono tranquillo". Il difensore nerazzurro Jeison Murillo, intercettato al suo arrivo in Colombia, ostenta tranquillità nonostante sia uno dei giocatori che potrebbero essere ceduti nel mercato estivo. "Grazie a Dio siamo in vacanza - aggiunge Murillo - riposiamo la mente, il corpo e ci godiamo le vacanze con la famiglia che è la cosa più importante. Adesso mi godo le vacanze e non penso troppo al calcio. E' stata una stagione difficile, ora bisogna voltare pagina, riposarsi in vacanza e pensare alla nuova stagione".

20:54Champions: Zidane “Juve non è solo difesa, Real pronto”

(ANSA) - CARDIFF, 2 GIU - "Abbiamo lavorato duramente tutto l'anno e siamo pronti. Non c'è nessuna pressione particolare, questa volta. Dicono che siamo favoriti? Lo fanno sempre, ma in una finale può succedere di tutto, noi e la Juve partiamo 50 e 50". Così Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid. "Non credo - ha aggiunto - che Juve giocherà chiusa, la squadra bianconera è molto altro che la difesa, quindi vedremo una partita molto bella giocata in modo aperto da entrambe".