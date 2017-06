Ultima ora

00:11Migranti: chiudere tutti i grandi centri di accoglienza

(ANSA) - PADOVA, 2 GIU - Chiudere tutti i grandi centri di accoglienza per i migranti, compreso quello padovano di Bagnoli. È l'impegno assunto stasera a Padova dal ministro dell'Interno Marco Minniti, durante un incontro elettorale. "Quando qualcuno dice che c'è un’equazione fra terrorismo e immigrazione non credetegli, sono dei cattivi maestri – ha aggiunto - Invece c'è un rapporto fra terrorismo e mancata immigrazione. Vogliamo lavorare per chiudere i grandi centri di accoglienza che non producono integrazione". Poi una battuta sui 'complimenti' fatti all'Italia per la gestione del fenomeno: "ringrazierei di più e sarei più orgoglioso dell'Europa se almeno una delle navi straniere che intervengono nel Mediterraneo per le operazioni di salvataggio portasse i migranti in un altro porto e non nei porti italiani".

00:01Basket: Repesa, accetterei esonero ma so di aver dato tutto

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 2 GIU - "Non sento che la mia avventura all'EA7 Milano sia giunta al capolinea, anzi. Ma se la società dovesse decidere diversamente, accetterei un esonero. Io stasera andrò a casa e potrò guardarmi allo specchio: so di avere commesso degli errori ma so di avere dato tutto". Il coach dell'EA7 Milano Jasmin Repesa tiene alta la testa dopo l'eliminazione dai playoff contro Trento (4-1): "Chiedo scusa ai tifosi e alla proprietà ma non cambia nulla. Non possiamo avere scuse per avere mancato il risultato che non è stato soddisfacente rispetto alle aspettative. È stato un anno molto stressante, si deve andare avanti e analizzare gli errori". Grande gioia invece negli occhi di Maurizio Buscaglia, allenatore di Trento: "Siamo stati incredibili. Siamo stati una squadra, un'unica maglia bianca in difesa e in attacco".

23:35Corea Nord: Onu, ok Consiglio Sicurezza nuove sanzioni

(ANSA) - NEW YORK, 02 GIU - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato all'unanimita' una risoluzione che inserisce nella lista nera nuovi individui e figure giuridiche della Corea del Nord Corea dopo gli ultimi lanci di missili balistici, a cui viene applicato il blocco totale dei beni e il divieto di viaggio. Le sanzioni vengono estese a quattro nuove entita', tra cui la Koryo Bank e la Strategic Rocket Force dell'esercito di Pyongyang, oltre a 14 soggetti tra cui Cho Il U, ritenuto il capo dello spionaggio all'estero del regime di Kim Jong Un.

23:29Pallavolo: World League, Italia parte bene

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Buona partenza dell'Italia della pallavolo nella World World 2017. Gli azzurri di Gianlorenzo Blengini all'Adriatic Arena di Pesaro hanno battuto l'Iran 3-0 (25-22, 25-23, 25-22), stesso punteggio dell'ultimo precedente che risaliva al quarto di finale delle Olimpiadi di Rio. Domani la nazionale torna in campo contro i campioni del mondo della Polonia, che hanno esordito battendo il Brasile 3-2. "Sono soddisfatto di come la squadra ha interpretato la gara; nonostante siamo ancora in fase di rodaggio i ragazzi sono stati bravi nell'atteggiamento e nel modo di stare in campo - il commento del ct Blengini -. Mi è piaciuto il carattere e l'interpretazione della gara. Certo c'è da lavorare e migliorare. Siamo solo all'inizio di una lunga stagione, ma esordire davanti al nostro pubblico con un buon 3-0 è incoraggiante".

23:17Germania: allarme attentato,sgomberato festival musica

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Sgomberato per un "allarme attentato" un festival di musica all'aperto in Germania: il Rock am Ring, che si tiene sul circuito automobilistico di Nuerburgring, a Nuerburg. Lo si legge su vari media. Le decine di migliaia di fan che stavano assistendo si sono visti interrompere la musica e si sono sentiti dire dall'altoparlante di uscire dal terreno di Rock am Ring "in modo calmo e controllato". "A causa di una minaccia terroristica la polizia ci ha consigliato di interrompere il festival", ha proseguito l'annuncio. L'esodo dal festival - al quale erano attese per il fine settimana circa 85.000 persone da tutto il mondo - è stato calmo e ordinato, come mostrano le immagini che circolano sui media e i social network.

23:16Basket: playoff scudetto, Trento in finale

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 2 GIU - L'Aquila Trento fa l'impresa e plana in finale scudetto per la prima volta nella sua storia con pieno merito. L'EA7 Milano invece chiude una stagione da psicodramma con l'onta dell'ultima sconfitta casalinga (82-102) per il 4-1 che chiude la serie e apre i processi di un'estate che si annuncia caldissima: Repesa è ad un passo dall'esonero al termine di un'annata costellata di troppe delusioni per essere salvata da una Supercoppa e da una Coppa Italia. La squadra nobile, costruita per vincere tutto con un sontuoso budget da 20 milioni, si trova a chiedersi il perché di un'eliminazione netta contro una bella cenerentola costata circa un quinto. Non si salva nessuno dall'incubo, con giocatori - Cerella a parte - che trotterellano sul parquet con facce disinteressate. Trento invece sogna, è una squadra in missione che ha in Sutton la sublimazione del lavoro e della fatica (26 punti).

21:31Champions: Materazzi, non tifo Juve ma meritano Triplete

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - La Juventus merita il Triplete e a dirlo, alla vigilia della finale di Champions League, è uno degli eroi del Triplete dell'Inter: Marco Materazzi. "La Juve in questi ultimi mesi, ma forse anche negli ultimi anni, ha dimostrato di meritarlo più di altri. Non mi chiedere di tifare Juventus, però dovessero farlo gli farei tanti complimenti perché l'hanno strameritato". "La compattezza di squadra, società, ambiente. Hanno l'obiettivo fisso in testa - spiega l'ex difensore nerazzurro - già da diversi anni e sono molto vicini. Adesso vedremo, dovranno essere bravi loro a conquistarlo e a goderselo tutti. E' giusto così". Poi, se dovesse essere vittoria, Buffon diventerebbe il favorito per il Pallone d'oro: "Se non fosse così si creerebbe uno scandalo. Lo merita già da diversi anni".