Ultima ora

08:18Corea Nord: Mattis, minaccia chiara e presente

(ANSA) - SINGAPORE, 3 GIU - La Corea del Nord sta accelerando la sua spinta per ottenere un missile nucleare capace di minacciare gli Stati Uniti e le altre nazioni, e gli Usa considerano questo "un pericolo chiaro e attuale", ha affermato oggi il segretario alla Difesa americano Jim Mattis.

08:12Russiagate: procuratore speciale amplia suo dossier

(ANSA) - WASHINGTON, 2 GIU - Il procuratore speciale Robert Mueller, che ha assunto la guida dell'inchiesta sui contatti dell'entourage di Donald Trump con rappresentanti russi, ha esteso la sua competenza anche su indagini che riguardano l'ex manager della campagna di Trump, Paul Manafort, stando a quanto appreso dalla Associated Press. E potrebbe estendere il suo dossier oltre, fino a prendere in esame il ruolo del ministro della Giustizia, Jeff Sessions, e del suo vice nell'ambito del licenziamento del direttore dell'Fbi, James Comey.

08:08Corea Nord: Abe, stop a ulteriori provocazioni

(ANSA) - TOKYO, 3 GIU - Il premier giapponese Shinzo Abe ha espresso la propria approvazione per l'ultima risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Onu contro la Corea del Nord e ha ammonito il regime di Pyongyang a non ripetere ulteriori provocazioni con l'impiego di missili balistici e test nucleari.

08:00Giappone: nascite sotto il milione

(ANSA) - TOKYO, 3 GIU - Per la prima volta dal 1899, quando sono iniziate le statistiche, le nascite in Giappone si sono assestate sotto quota 1 milione nel 2016: un calo prolungato della popolazione per il decimo anno consecutivo, mettendo a confronto i nuovi nati - pari a 977mila bambini - e i decessi nello stesso periodo di riferimento. L'ultima indagine del ministero della Salute nipponica rivela che il tasso di fertilità nel 2016 - ovvero il numero medio di figli per donna - si è assestato a 1,44, in calo dello 0,01. La flessione è più accentuata tra le donne più giovani e all'inizio dei 30 anni, mentre è in leggero aumento per le donne alla fine dei 30 anni e le madri over 40. L'isola di Okinawa, sud ovest, è il posto dove nascono più figli nel Paese, con una media di 1,95, mentre la capitale Tokyo ha il più basso tasso di natalità del Giappone, pari a 1,24. Le nascite sono calate progressivamente in Giappone a partire dal 'baby boom' degli anni '70, quando si registrava una media di oltre 2 milioni di nascite l'anno.

07:00Italia-Usa, Trump festeggia il 2 giugno alla Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GIU - Trump ha festeggiato il 2 giugno con una evento fuori programma alla Casa Bianca: presente l'ambasciatore Varricchio e personalita' di origini italiane tra cui la consigliera Conway, il governatore Christie e l'ex sindaco Giuliani. "La nostra alleanza militare" con Roma "è più forte che mai mentre continuiamo a combattere il terrorismo", dice il presidente Usa.

00:11Migranti: chiudere tutti i grandi centri di accoglienza

(ANSA) - PADOVA, 2 GIU - Chiudere tutti i grandi centri di accoglienza per i migranti, compreso quello padovano di Bagnoli. È l'impegno assunto stasera a Padova dal ministro dell'Interno Marco Minniti, durante un incontro elettorale. "Quando qualcuno dice che c'è un’equazione fra terrorismo e immigrazione non credetegli, sono dei cattivi maestri – ha aggiunto - Invece c'è un rapporto fra terrorismo e mancata immigrazione. Vogliamo lavorare per chiudere i grandi centri di accoglienza che non producono integrazione". Poi una battuta sui 'complimenti' fatti all'Italia per la gestione del fenomeno: "ringrazierei di più e sarei più orgoglioso dell'Europa se almeno una delle navi straniere che intervengono nel Mediterraneo per le operazioni di salvataggio portasse i migranti in un altro porto e non nei porti italiani".

00:01Basket: Repesa, accetterei esonero ma so di aver dato tutto

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 2 GIU - "Non sento che la mia avventura all'EA7 Milano sia giunta al capolinea, anzi. Ma se la società dovesse decidere diversamente, accetterei un esonero. Io stasera andrò a casa e potrò guardarmi allo specchio: so di avere commesso degli errori ma so di avere dato tutto". Il coach dell'EA7 Milano Jasmin Repesa tiene alta la testa dopo l'eliminazione dai playoff contro Trento (4-1): "Chiedo scusa ai tifosi e alla proprietà ma non cambia nulla. Non possiamo avere scuse per avere mancato il risultato che non è stato soddisfacente rispetto alle aspettative. È stato un anno molto stressante, si deve andare avanti e analizzare gli errori". Grande gioia invece negli occhi di Maurizio Buscaglia, allenatore di Trento: "Siamo stati incredibili. Siamo stati una squadra, un'unica maglia bianca in difesa e in attacco".