12:04Calcio: Cagliari, Rossi nuovo direttore sportivo

(ANSA) - CAGLIARI, 3 GIU - Il Cagliari ha affidato a Giovanni Rossi il ruolo di direttore sportivo ricoperto nelle ultime due stagioni da Stefano Capozucca. Rossi, 51 anni, arriva dal Sassuolo, società in cui ha lavorato prima dal 2006 al 2010, gli anni della scalata dalla C2 alla B, e dopo una parentesi nella Juventus con il ruolo di responsabile e direttore sportivo delle squadre giovanili per tre stagioni, il ritorno al Sassuolo, nuovamente come direttore sportivo della prima squadra. Inizierà ufficialmente la sua avventura in rossoblù a partire dall'1 luglio. Sono giorni caldi per il club sardo: c'è l'accordo di massima per proseguire con la guida tecnica di Massimo Rastelli.

11:45Moto: Italia, Rossi domina le terze libere di MotoGp

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Valentino Rossi, sovvertendo ogni pronostico, ha fatto segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia, classe MotoGp, in scena al Mugello, e si candida ufficialmente a conquistare la pole. Con il tempo di 1'46"543, di soli 54 millesimi più lento del record della pista, il campione della Yamaha si è messo dietro la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Jorge Lorenzo, rispettivamente a 322 e 368 millesimi. Settimo e ottavo sono nell'ordine i ducatisti Michele Pirro e Andrea Dovizioso, mentre Danilo Petrucci (Ducati/Pramac), 14/o, si è reso protagonista di due cadute, ad inizio sessione alla curva Palagio e poi con la moto di scorta alla San Donato. Entrambi i bolidi sono danneggiati e i meccanici sono al lavoro per permettere a Petrucci di disputare le qualifiche, al via alle 14:10.

11:33Manchester: arrestato un 24enne, ‘legami con l’attentato’

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Un 24enne è stato arrestato a Manchester, nel quartiere di Rusholme, per legami con l'attentato terroristico del 22 maggio. Lo ha annunciato la polizia secondo quanto riportato da Skynews.

11:32Zaia in foto su Fb con giocatore di colore, piovono insulti

(ANSA) - VENEZIA, 3 GIU - Il presidente del Veneto Luca Zaia posta su Facebook una foto in cui si fa immortalare con Isaac Donkor, giocatore di colore dell'Inter in prestito al Cesena, e sulla sua pagina social piovono critiche e insulti. "Lo rifarei mille volte" replica il governatore.

11:26Migranti: 18 algerini sbarcati nel sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 3 GIU - Ancora sbarchi di migranti nel sud Sardegna. Tra ieri sera e questa mattina sono arrivati 18 cittadini algerini. Ieri un barchino con a bordo sette stranieri è stato avvistato al largo di Sant'Antioco, sulle coste del Sulcis Iglesiente. Sul posto è subito stata inviata la motovedetta Cp 320 della Capitaneria di Porto che ha raggiunto l'imbarcazione e soccorso i migranti, trasportandoli in porto a Sant'Antioco. Gli algerini sono stati poi affidati alle forze dell'ordine per le visite mediche e le operazioni di identificazione e poi sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Assemini (Cagliari). Poco dopo mezzanotte una seconda imbarcazione è stata avvistata a circa 43 miglia sud da Cagliari. La barca, lunga sei metri e con a bordo 11 algerini, era in difficoltà. Anche in questo caso è stata inviata la motovedetta della Guardia costiera. I migranti sono stati soccorsi e trasportati al porto di Cagliari. Dopo visite e identificazioni, saranno trasferiti nel centro di accoglienza. (ANSA).

11:24Nonna picchia il nipotino di sei anni, denunciata

(ANSA)- MILANO, 3 GIU - Una cinquantacinquenne cinese è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia dalla Polizia di Stato di Cinisello Balsamo (Milano) per aver picchiato il nipotino di sei anni, lasciatole in custodia dai genitori in un appartamento di Sesto San Giovanni (Milano). A quanto si è appreso la nonna lo avrebbe schiaffeggiato ripetutamente al volto, al collo e agli arti, fino a fargli uscire sangue dal naso. La Polizia è arrivata sul posto a seguito di una telefonata dei vicini di casa, che avevano udito il bimbo gridare e piangere. Quando gli agenti sono entrati in casa, il bambino era accucciato in un angolo del salotto, in lacrime e con visibili segni di percosse. Trasportato in ospedale a Cinisello Balsamo, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. A seguito dell'accaduto, il bimbo, maggiore di tre fratelli (anche loro in casa al momento dell'aggressione) è stato temporaneamente affidato a una comunità.

11:22Cade teleferica, morto operaio romeno

(ANSA) - GROSIO (SONDRIO), 3 GIU - Un uomo di circa 40 anni, di nazionalità romena, ha perso la vita in località Cigoz, in Valtellina, mentre stava eseguendo con altri colleghi dei lavori di disboscamento per una ditta svizzera. Nell'incidente è rimasto ferito anche un suo collega di lavoro, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio). La tragedia è avvenuta nella serata di ieri nei boschi della località Fusino, a 1800 metri di quota, in Valtellina, nel territorio comunale di Grosio (Sondrio), quando una teleferica adibita al trasporto della legna è caduta investendo le due persone che si trovavano sotto, pronte a spostare poi i blocchi di legna su un furgoncino. I due uomini, in questi giorni, erano impegnati nel bosco a tagliare alcuni alberi. Ora i carabinieri della Compagnia di Tirano sono impegnati a ricostruire l'esatta dinamica e le cause del drammatico incidente. Nel frattempo è stata posta sotto sequestro la teleferica.