Ultima ora

13:492 giugno: Pasqui, assente da sfilata a malincuore

(ANSA) - MACERATA, 3 GIU - Assente giustificato alla sfilata del 2 giugno a Roma. Lo spiega all'indomani delle polemiche sull'assenza di alcuni sindaci del terremoto, il primo cittadino di Camerino Giancluca Pasqui. "Rispetto moltissimo la Festa della Repubblica e avrei voluto realmente esserci, ma, a malincuore, ho dovuto rinunciare, perché la situazione di Camerino è tale che non mi lascia spazi". "Ieri - aggiunge - ero a lavorare su uno dei temi fondamentali per la ripartenza della città: le scuole. C'è preoccupazione da parte dei genitori, e fino a ieri sera ho ristudiato la pratica". "Spesso - dice poi - si parla di me come il coordinatore dei sindaci del cratere, ma il mio incarico non è operativo. Lo sarà quando il presidente nazionale dell'Anci, Antonio Decaro, mi darà le linee guida. Se fossi già legittimato - incalza - siederei ai tavoli accanto al presidente di Anci Marche, che comunque mi rappresenta, certo. Quindi ieri - conclude - non era assente il coordinatore dei sindaci del cratere, ma il sindaco di Camerino".

13:45Papa: nell’atrio Sala Nervi incontra bimbi zone terremotate

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 3 GIU - "Io ho sentito voi, e ora vi dirò una parola: questo che voi avete vissuto è una cosa brutta, perché è una calamità. Le calamità feriscono l'anima, ma il Signore ci aiuta a riprenderci". Così papa Francesco si è rivolto, incontrandoli nell'atrio della Sala Nervi, ai circa 400 bambini delle zone terremotate di Lazio, Marche e Umbria, giunti stamane in Vaticano col "Treno dei Bambini". Il Papa ha intrattenuto con loro un piccolo dialogo. "Avete fiducia nel Signore? E anche nella Madonna? - ha quindi chiesto - Ringraziamo la Madonna per le cose buone che ci ha dato in questa calamità. Ave Maria..." "Una delle cose che piacciono più a Gesù, una delle parole che piacciono più al Signore è la parola 'grazie tante'. Io voglio ringraziare voi e dirvi grazie per questa visita, per essere venuti qui, anche a ricordare quel brutto momento".

13:42Gay: 250 a preghiera anti-Pride, ‘offende il cuore di Gesù’

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 3 GIU - Erano circa 250 i partecipanti alla preghiera di riparazione contro il gay pride organizzata questa mattina a Reggio Emilia dal comitato Beata Giovanna Scopelli. I partecipanti, guidati dal sacerdote don Luigi Moncaliero, hanno recitato il rosario e le litanie in latino, attraversando via Emilia Santo Stefano e Corso Garibaldi. Il portavoce del comitato Beata Scopelli, Cristiano Lugli, ha affermato che "il gay pride crea scandalo nella popolazione e offende il sacro cuore di nostro signore Gesù Cristo". Un giovane, al termine della manifestazione, ha contestato il comitato urlando loro "dio è gay". E' stato allontanato dalle forze dell'ordine. (ANSA).

13:23Germania: via libera della polizia, riprende il festival

(ANSA) - BERLINO, 3 GIU - La polizia tedesca ha dato l'autorizzazione al festival Rock am Ring, sul circuito di Formula uno di Nuerburgring, di riprendere questa sera dopo l'interruzione dovuta alla minaccia di un attentato terroristico. Intanto la polizia ha spiegato che almeno un "cittadino non tedesco e noto alla polizia per fatti legati al terrorismo" aveva avuto accesso alle aree non aperte al pubblico del festival di Nurburg. Il capo della polizia di Koblenz, Wolfgang Fromm, ha sottolineato inoltre che i pass per accedere al backstage di cui erano in possesso le persone sospettate non corrispondevano ai loro veri nomi. Nel frattempo tre persone sono state arrestate ieri sera e poi rilasciate stamattina, ma restano indagate.

13:10Moto: sul casco di Rossi, omaggi a Totti e Hayden

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Valentino Rossi ha svelato la nuova livrea del suo casco per il Gran Premio d'Italia al Mugello: realizzato come ogni anno dal designer Aldo Drudi, è un omaggio a Francesco Totti e a Nicky Hayden. Sulla parte anteriore, il tradizionale numero 46 del pilota di Tavullia è "fuso" con un 9 in modo da formare anche il 69 che era invece dello sfortunato statunitense, deceduto il 22 maggio scorso in seguito ad un incidente durante un allenamento in bicicletta. Sul retro, invece, il disegno rappresenta un sorridente Valentino (tifoso dell'Inter) in divisa azzurra da calcio, con il numero 46, nel gesto di sistemare un pallone sul dischetto da rigore. Nel fumetto la scritta: "Mo je faccio er cucchiaio", chiara citazione del capitano della Roma che domenica scorsa ha giocato la sua ultima partita in giallorosso. E a corredo, su fondo tricolore, c'è anche la frase "Un capitano... c'è solo un capitano", che riprende un coro dei tifosi per il loro beniamino.

13:03Fluorsid: Tommaso Giulini in Procura sentito dal pm

(ANSA) - CAGLIARI, 3 GIU - Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, proprietario della Fluorsid, è comparso questa mattina in Procura davanti al pm Marco Cocco, titolare dell'inchiesta sul presunto inquinamento riscontrato nell'area attorno allo stabilimento di Assemini (Cagliari). Giulini, che non è indagato, è arrivato da solo verso le 10.30 al terzo piano del palazzo di giustizia. Ad attenderlo il magistrato e gli investigatori del nucleo di polizia giudiziaria del Corpo forestale della Regione. Il presidente del Cagliari è stato sentito come persona informata sui fatti in merito all'attività della Fluorsid, azienda di fluorite con sede nell'area industriale di Macchiareddu, alle porte di Cagliari. Nelle scorse settimane erano scattati sette ordini di custodia cautelare per i dirigenti dello stabilimento e di una società appaltatrice che si occupa di logistica, ora tutti agli arresti domiciliari.

12:51Terremoto: dai monaci di Norcia la birra del sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 3 GIU - Si chiama "I love Nursia" ed è la birra del terremoto quella prodotta dai monaci benedettini di Norcia ora in vendita a San Benedetto in Monte. Una località sulla montagna che domina la città di San Benedetto dove i monaci vivono dai giorni successivi al 24 agosto scorso, giorno delle prime scosse. Ai piedi della collina dove è in costruzione il nuovo monastero e la futura abbazia, i religiosi hanno posizionato un container dove si possono acquistare, solo il sabato mattina, le bottiglie, che hanno anche un'etichetta particolare. "Si riemerge con la città-Birra stagionata durante i sei mesi di terremoto", c' è scritto. "Sono una una edizione limitata - ha spiegato all'ANSA, il priore padre Benedetto -, in quanto sono state prodotte solo 5 mila bottiglie tra bionda ed extra". "Questa birra è rimasta nei fermentatori per tutti i mesi del sisma e le scosse gli hanno donato un gusto speciale, ovviamente speriamo di non doverlo degustare di nuovo in futuro" ha sottolineato il priore. (ANSA).