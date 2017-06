Ultima ora

15:50Ucciso in auto,ferita moglie,illesi figlio 11enne e coetaneo

(ANSA) - NAPOLI, 3 GIU - Agguato poco prima delle 14 ad Afragola (Napoli). La vittima è Remigio Sciarra, 52 anni. L'uomo era bordo di un'auto con la moglie, una donna di 50 anni, colpita da un proiettile alla mano, il figlio di 11 anni ed un suo coetaneo, che sono rimasti illesi. L'agguato è avvenuto lungo la statale Sannitica: sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Casoria che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

15:47Vescovo Torino, ridare reliquia don Bosco senza condizioni

(ANSA) - TORINO, 3 GIU - "Invito chi ha sottratto la reliquia a restituirla subito, senza condizioni": questo l'appello dell'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, a chi ha profanato la reliquia di san Giovanni Bosco. Nosiglia, che denuncia la "profonda miseria morale" insita in quanto accaduto, invita inoltre tutti i sacerdoti della diocesi torinese a "ricordare la comunità salesiana nella celebrazioni di domani, Solennità di Pentecoste".(ANSA).

15:22Schwarzenegger vs Trump, ‘non fermerai la rivoluzione verde’

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Arnold Schwarzenegger si unisce al coro di voci contro la decisione di Donald Trump di lasciare l'accordo di Parigi sul clima. In un lungo videomessaggio postato sulla sua pagina Facebook l'ex governatore repubblicano della California si rivolge direttamente al presidente in modo deciso: "Un uomo solo non può distruggere il progresso, un uomo solo non può fermare la nostra rivoluzione verde, un uomo solo non può tornare indietro le tempo". "Solo io posso", aggiunge con autoironia rimettendo per un attimo i panni di Terminator. "Come presidente - incalza ancora l'ex culturista di origine austriaca - la prima e più importante responsabilità è proteggere il tuo popolo. Non possiamo restare fermi di fronte alle persone che muoiono a causa dell'inquinamento".

15:20Afghanistan: attentato a funerale, talebani,’non c’entriamo’

(ANSA) - KABUL, 3 GIU - I talebani dell'Emirato islamico dell'Afghanistan hanno sostenuto oggi di non essere responsabili dell'attentato avvenuto in un cimitero di Kabul in cui sono morte almeno 18 persone. Immediatamente dopo la triplice esplosione, e come avevano fatto già in occasione della strage di mercoledì vicino alla 'Zona Verde' di massima sicurezza della capitale, il portavoce degli insorti, Zabihullah Mujahid ha diffuso un comunicato per escludere qualunque responsabilità dell'Emirato islamico nell'attentato. Per Mujahid si tratterebbe di "screzi interni fra nemici".

15:13Salesiani, ‘si può rubare reliquia, ma non don Bosco’

(ANSA) - TORINO, 3 GIU - "Molto addolorati" ma anche "sicuri" che si possa trafugare una sua reliquia "ma non si possa rubare don Bosco a noi e ai tanti pellegrini che ogni giorno visitano questi luoghi". Don Ezio Orsini, rettore della Basilica di Castelnuovo commenta così il furto della reliquia del santo. "Confidiamo che don Bosco - aggiunge il salesiano - possa toccare il cuore di chi ha compiuto tale gesto e farlo ritornare sui suoi passi così come era capace di trasformare la vita dei giovani che incontrava".(ANSA).

15:01Calcio: Mattarella nomina commendatore James Pallotta

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Il primo titolo italiano per James Pallotta - apprende l'Ansa - è arrivato "per meriti speciali nel mondo dell'imprenditoria", in nottata a Boston, dove il console Nicola De Santis ha consegnato al presidente della Roma l'onorificenza decisa dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, su proposta del premier Paolo Gentiloni. Ad assistere alla cerimonia, tutto lo staff di vertice del club giallorsso (l'ad Umberto Gandini, il dg Mauro Baldissoni, il ds Monchi, oltre al consulente Franco Baldini) che in questi giorni si trova nel capoluogo del Massachusetts per fare il punto sulle strategie di mercato e sul futuro della squadra ma soprattutto per presenziare a un evento così importante dal punto di vista istituzionale.

14:53Moto: Italia, Rossi cade nelle quarte libere ma è illeso

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Caduta senza conseguenze per Valentino Rossi al termine della quarta sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia classe MotoGp. Alla curva 12 del circuito del Mugello, il campione pesarese è scivolato finendo con la sua Yamaha sulla ghiaia. Nessun problema apparente per il "Dottore", reduce dall'incidente in motocross, il quale è poi tornato ai box con un passaggio in motorino. Nella sessione di ultime libere prima delle qualifiche, Rossi ha conquistato il secondo tempo dietro alla Yamaha di Johann Zarco e davanti alla Honda di Marc Marquez.