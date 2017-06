Ultima ora

17:30Tennis: Parigi, Fognini cede a Wawrinka,svizzero agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Si ferma al terzo turno, davanti allo svizzero Stan Wawrinka, l'esperienza di Fabio Fognini al torneo del Roland Garros 2017. Il ligure, ultimo reduce italiano nel torneo, è stato sconfitto in tre set con il punteggio di 7-6, 6-0, 6-2 dal numero 3 del ranking mondiale, trionfatore a Parigi nel 2015. Agli ottavi, Wawrinka affronterà il vincitore tra il russo Kachanov e lo statunitense Isner. Avanzano agli ottavi anche Andy Murray, che supera l'esame Del Potro in tre set 7-6(8) 7-5 6-0, Marin Cilic, Fernando Verdasco e il sudafricano Kevin Anderson. Il croato n.8 Atp si è sbarazzato in tre set 6-1 6-3 6-3 dello spagnolo Feliciano Lopez; lo spagnolo ha superato l'uruguaiano Cuevas 6-2 6-1 6-3, mentre il sudafricano Kevin Anderson, n.56 del ranking, dopo aver eliminato Nick Kyrgios ha superato in cinque set il britannico Kyle Edmund: 6-7(8) 7-6(4) 5-7 6-1 6-1 il punteggio, in poco meno di 4 ore.

17:29Terremoti: scossa 3.5 nel Parmense, epicentro area Bedonia

(ANSA) - PARMA, 3 GIU - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5, ad una profondità di dieci chilometri, è stata registrata alle 15.25 dall'Ingv nel Parmense, con epicentro a Bedonia. Tornolo e Compiano le altre località più vicine. La scossa di 3.5 era stata preceduta nella stessa zona da un'altra di magnitudo 2.3 alle 7.35 di questa mattina ed è stata seguita da due scosse (2.3 e 2.4) alle 15.28 e alle 16.13. La scossa principale è stata avvertita dalla popolazione, ma non sono segnalati danni. (ANSA).

17:25Comune ligure cerca vigile che sia messo e autista scuolabus

(ANSA) - CIPRESSA (IMPERIA), 3 GIU - Un dipendente che sia in grado di svolgere tre differenti lavori: l'agente di polizia municipale, il messo e il conducente di scuolabus. E' quanto cerca il Comune di Cipressa (Imperia) che ha emesso un apposito bando per trovare il lavoratore disponibile. Nella pubblicazione viene spiegato che l'amministrazione è alla ricerca di un impiegato "Istruttore - Categoria giuridica ed economica C". La vicenda ha fatto discutere in paese. E' vero che spesso nei piccoli centri come Cipressa, che ha circa 1.300 abitanti, bisogna fare di necessità virtù e non di rado un impiegato si accolla più mansioni. In questo caso, tuttavia, viene sottolineata la singolarità dell'impiegato multi-tasking che viene cercato con regolare bando.

17:10Bimbo rischia annegamento in parco termale, è grave

(ANSA) - VERONA, 3 GIU - Un bambino di 5 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento, a Verona, dopo avere rischiato di annegare in un parco termale a Colà di Lazise (Verona). Il piccolo è stato soccorso dal personale del parco che lo ha tirato fuori dalla vasca, poi sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale.

17:00Moto: Italia, Vinales “fastidi per caduta ma sono pronto”

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 3 GIU - Felice e ottimista per la gara di domani al Mugello il leader del Mondiale MotoGp, Maverick Vinales, autore della pole: "Ho un po' di fastidio alle braccia, ma ho spinto al massimo. La caduta mi ha frenato per domani, tuttavia siamo pronti per la gara". Contento della terza posizione Andrea Dovizioso: "Mi sono piaciuto, fare il tempo mi è costato tanto. Sul passo gara siamo messi abbastanza bene", ha detto il pilota della Ducati.

16:58Calcio: Mattarella nomina commendatore James Pallotta

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Commendatore dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Il primo titolo italiano per James Pallotta - apprende l'Ansa - è arrivato "per meriti speciali nel mondo dell'imprenditoria", in nottata a Boston, dove il console Nicola De Santis ha consegnato al presidente della Roma l'onorificenza decisa dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, su proposta del premier Paolo Gentiloni. Ad assistere alla cerimonia, tutto lo staff di vertice del club giallorsso (l'ad Umberto Gandini, il dg Mauro Baldissoni, il ds Monchi, oltre al consulente Franco Baldini) che in questi giorni si trova nel capoluogo del Massachusetts per fare il punto sulle strategie di mercato e sul futuro della squadra ma soprattutto per presenziare a un evento così importante dal punto di vista istituzionale.

16:55Due bambini azzannati da cani all’inguine e al volto

(ANSA) - MILANO, 3 GIU - Due bambini di nove e dieci anni, sono rimasti feriti a seguito di aggressioni da parte di due cani, in due diversi episodi, a Cambiago e Cormano (Milano). Nel primo caso un bimbo di nove anni si è avvicinato a un cane che stava andando a passeggio al guinzaglio con il padrone a Cambiago, per fargli una coccola. L'animale, di taglia media, ha però reagito morsicandolo all'inguine. Trasportato all'ospedale di Vimercate (Monza), il bambino è stato medicato e dimesso con una prognosi di quindici giorni. Nel secondo caso, a Cormano, una bambina di dieci anni è stata morsa al volto dal suo rottweiler di sei anni, apparentemente senza motivo mentre era con lui sul divano. Soccorsa dai genitori e accompagnata a Niguarda, la bimba è stata anche in questo caso medicata e dimessa con una prognosi di cinque giorni. Il cane è stato prelevato e accompagnato precauzionalmente presso un canile municipale per essere valutato.