Ultima ora

19:09Figlioletto Cox scrisse canzone per lei

(ANSA) - LONDRA, 3 GIU - Cuillin Cox, il figlio di sei anni della deputata laburista Jo Cox uccisa dal fanatico dell'ultradestra Thomas Mair un anno fa a pochi giorni dal referendum sulla Brexit, appena saputo della morte della madre scrisse per lei una canzone. Lo ha rivelato il padre Brendan Cox in una intervista al Guardian in cui ha ripercorso i tragici momenti trascorsi dalla famiglia negli ultimi mesi. "Ti voglio bene mammina", fa il brano strappalacrime, e "ti porteremo nei nostri cuori". Brendan ha spiegato anche che la decisione più difficile, su consiglio degli assistenti sociali, fu quella di far vedere ai figli la madre morta per permettere loro di capire che Jo non c'era più e quindi iniziare ad elaborare il lutto.

18:57Tap: corteo anti-gasdotto a Lecce, anche donne e bambini

(ANSA) - LECCE, 3 GIU - Sono circa 500, secondo stime della Questura di Lecce, le persone - tra cui anche donne e bambini - che partecipano a Lecce ad un corteo organizzato dal 'Movimento e Comitato No Tap' per ribadire il 'no' al gasdotto, il cui terminale é previsto a San Foca sul litorale di Melendugno, e a tutte le grandi opere "inutili, dannose e imposte e contro tutte le nocività", come recita un loro slogan. Presente tra i manifestanti anche il sindaco di Melendugno, Marco Potì. Dopo il concentramento nel piazzale della stazione ferroviaria, il corteo si é incamminato verso viale Oberdan, per poi attraversare alcune strade del centro cittadino. L'arrivo é previsto in piazza Sant'Oronzo. Numerosi gli slogan inneggianti alla salute e ad un paesaggio che non può essere sacrificato, sostengono i manifestanti, ad interessi di lobby e multinazionali. Ingente lo spiegamento di forze dell'ordine, dislocate lungo il percorso del corteo e a presidio di obiettivi 'sensibili', quali Questura, Prefettura e la sede di Tap.

18:41Calcio: Inter-Spalletti è fatta, firma in prossime ore

(ANSA) - MILANO, 3 GIU - Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore dell'Inter: firmerà un contratto biennale lunedì o martedì al massimo. L'accordo tra le parti è stato raggiunto e definito in un incontro a Firenze.

18:28Tartaruga ferita in porto a Genova, salvata da ormeggiatori

(ANSA) - GENOVA, 03 GIU - Una tartaruga Caretta Caretta ferita è stata avvistata e salvata oggi pomeriggio nel porto di Genova fra i traghetti e le barche dei diportisti. Il primi avvistamenti erano avvenuti stamane, ma poi della tartaruga si erano perse le tracce. E' ricomparsa nel pomeriggio a poca distanza dal terminal traghetti: a salvarla sono stati gli ormeggiatori del porto che l'hanno affidata alle cure dei biologi dell'Acquario di Genova. La Caretta Caretta è la tartaruga marina più comune del mar Mediterraneo, una specie però fortemente minacciata e ormai al limite dell'estinzione nelle acque territoriali italiane.

18:20Afghanistan: premier Abdullah appare in tv dopo attentato

(ANSA) - KABUL, 3 GIU - Il coordinatore del governo afghano facente funzioni di premier, Abdullah Abdullah, è apparso in tv dopo essere scampato all'attentato di oggi ad una cerimonia funebre a Kabul. Abdullah ha riferito che tre kamikaze si sono fatti esplodere mentre stavano arrivando al cimitero i congiunti di Salim Ezadyar, figlio del vicepresidente del Senato, ucciso ieri in disordini nella capitale. Il premier ha sollecitato un'indagine per capire come mai gli attentatori siano riusciti ad arrivare così vicino a funzionari governativi, soltanto pochi giorni dopo l'attentato che ha provocato 90 morti sempre a Kabul. Abdullah ha chiesto anche un'indagine per verificare se la polizia abbia aperto il fuoco contro la gente che ieri era scesa in strada per una manifestazione di protesta contro il governo.

18:15Terremoto: Fi, serve immediato cambio passo

(ANSA) - ANCONA, 3 GIU - Le Marche "sono la regione più colpita dal sisma, con ben 87 comuni terremotati contro i 14 dell'Abruzzo e in 15 ciascuno di Lazio e Umbria. Questa situazione richiede da parte del Governo un'attenzione più significativa". Lo affermano in una nota il coordinatore di Fi Remigio Ceroni e Forza Italia Giovani. "Gli amministratori locali - seguitano - con difficoltà fronteggiano lo stato di emergenza, poiché ostacolati dalla burocrazia. Dopo oltre nove mesi poco è stato fatto, la ricostruzione è inesistente. L'entroterra rischia il definitivo spopolamento e il conseguente depauperamento dell'economia già fortemente compromessa. La giunta Ceriscioli si limita a spot e all'ordinaria amministrazione. Chiediamo un immediato cambio di passo, siamo in una fase straordinaria e la Regione Marche deve agire con strumenti idonei capaci di dare risposte alla nostra gente così come fece il presidente Berlusconi a L'Aquila nel 2009".

18:04Milan: Fassone “Donnarumma ha 18 anni, può decidere”

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - "Donnarumma è il perno su cui ci piacerebbe costruire il Milan del futuro. A 18 anni compiuti è abbastanza grande per scegliere la strada migliore. Gli abbiamo chiesto di essere veloce e spero che la risposta arrivi nelle prossime ore. Siamo fiduciosi". Cosi' l'ad del Milan, Marco Fassone, parla da Cardiff, prima della finale di Champions League, della trattativa condotta dal club rossonero per il rinnovo del contratto del giovane portiere. "La situazione è chiara - ha spiegato Fassone ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo fatto un'offerta importante, non si può più definire ragionevole. La palla è a lui. Di certo non possiamo cominciare la stagione con un portiere in scadenza. Spero che Donnarumma sia una delle undici colonne della squadra dell'anno prossimo".