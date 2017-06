Ultima ora

20:46Calcio: Azzurri, primo allenamento e poi la finale Champions

(ANSA) - FIRENZE, 3 GIU - "Battere l'Uruguay mercoledì prossimo ci permetterebbe di entrare nella top ten della classifica Fifa ed essere testa serie in un eventuale spareggio per i Mondiali, qualora contro la Spagna non andasse bene". Primo giorno di allenamenti per gli azzurri a Coverciano e Gian Piero Ventura è più che proiettato sull'amichevole in programma a Nizza il 7 giugno, test importante non solo per scalare ulteriori posizioni, ma anche per prepararsi alla successiva sfida contro il Liechtenstein, l'11 a Udine, valida per le qualificazioni mondiali. Dopo una serie di test fisico-atletici effettuati ieri e stamattina, nel pomeriggio la Nazionale ha svolto il primo allenamento di questo raduno, con corsa, esercizi e qualche esercitazione tecnico-tattica: tutti presenti, tranne El Shaarawy che ha usufruito di un permesso per partecipare alle nozze del fratello Manuel, di cui è testimone. Il suo rientro è previsto in serata, mentre alle 20,45 Ventura e il gruppo si radunerà in Aula Magna per seguire la finale di Champions.

20:40Calcio: Benevento sogna, promozione in A per fare la storia

(ANSA) - BENEVENTO, 3 GIU - Il Benevento non ha la minima intenzione di destarsi dal sogno a occhi aperti e si prepara a contendere la promozione al Carpi con l'entusiasmo alle stelle. L'ottimo finale di stagione ha consentito ai sanniti di ritrovare fiducia e consapevolezza dei propri mezzi e al 'Cabassi' la truppa di Baroni punterà a conquistare un risultato positivo, che permetta loro di sfruttare il vantaggio del doppio risultato nel match di ritorno. L'allenatore toscano deve fare a meno dell'infortunato Ciciretti, rimasto nel Sannio per smaltire una distorsione alla caviglia, e dello squalificato Puscas, l'uomo più in forma del momento con quattro reti in altrettante partite, ma può consolarsi con il recupero del bomber Ceravolo che ha smaltito i malanni muscolari e stringerà i denti per essere in campo dal primo minuto. Il tecnico sembra orientato a confermare il 4-4-2 visto a Perugia, con Eramo e Falco sulle corsie laterali e Cissè in tandem con Ceravolo.

20:24Champions: Juve,Barzagli in difesa e Dani Alves esterno alto

(ANSA) - CARDIFF, 3 GIU - Barzagli in difesa, Dani Alves esterno alto e Cuadrado in panchina. Nessuna sorpresa nella formazione scelta da Allegri per la finale. I bianconeri giocheranno con il 4-2-3-1 con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Dani Alves, Dybala, Mandzukic e Higuain.

20:20Champions: Real Madrid con 4-3-3, Isco con Ronaldo e Benzema

(ANSA) - CARDIFF, 3 GIU - Real Madrid con il 4-3-3, nella finale Champions contro la Juve: Zinedine Zidane ha scelto Isco nel ruolo di terzo attaccante, al fianco di Benzema e Cristiano Ronaldo. In porta ci sarà il costaticano Navas, in difesa Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; a centrocampo Kroos, Casemiro e Modric; in attacco Cristiano Ronaldo, Benzema e Isco. Bale e l'ex bianconero Morata sono in panchina.

20:18Champions: Juve sul campo, boato tifosi

(ANSA) - CARDIFF, 3 GIU - La Juventus è arrivata nello stadio di Cardiff. Dal settore del tifo bianconero è partito un boato quando Leonardo Bonucci è sbucato sul campo dagli spogliatoi, primo della squadra di Allegri. "Siamo venuti fin qui per vedere segnare Higuain", hanno intonato i sostenitori della Juventus.

20:15Papa: avanti verso unità dei cristiani

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - "Siamo venuti tutti, noi credenti, tutti quelli che professiamo che Gesù è il Signore, molti sono venuti da diverse parti del mondo, e lo Spirito Santo ci ha unito per stabilire legami di amicizia fraterna, che ci incoraggiano nella strada verso l'unità". Così il Papa si è rivolto, nella Veglia di Pentecoste al Circo Massimo, alle decine di migliaia di partecipanti, provenienti da 120 paesi, al Giubileo d'Oro del Rinnovamento Carismatico Cattolico. Francesco, che ha definito il Rinnovamento Carismatico "una corrente di grazia", ha ricordato che "oggi abbiamo scelto di riunirci in questo luogo perché qui durante le persecuzioni venivano martirizzati dei cristiani per il divertimento di chi stava a guardare. Oggi ci sono più martiri di ieri. Quelli che uccidono i cristiani, prima di ucciderli non domandano loro 'tu sei ortodosso? tu sei evangelico? o luterano?'. Sei cristiano? Sgozzato. Oggi ci sono più martiri dei primi tempi: questo è l'ecumenismo del sangue. Ci unisce la testimonianza dei martiri".

20:00Morto neonato abbandonato: madre resta in carcere

(ANSA) - TORINO, 3 GIUGNO - Resta in carcere Valentina Ventura, la donna di 34 anni ritenuta responsabile della morte del neonato appena partorito e ritrovato in strada, a Settimo Torinese, martedì mattina. Il gip del tribunale di Ivrea chiamato a pronunciarsi non ha convalidato il fermo perché non sussiste il pericolo di fuga, ma ha comunque disposto la custodia cautelare in carcere, alle Vallette, dove l'indagata si trova da giovedì scorso dopo essere stata dimessa dall'ospedale Sant'Anna. I funerali, inizialmente previsti per lunedì a Settimo Torinese, potrebbero invece slittare in attesa che vengano formalizzate le pratiche per il riconoscimento del bimbo. (ANSA).