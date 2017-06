Ultima ora

21:19Yemen: epidemia di colera, da 3 a 5.000 nuovi casi al giorno

(ANSA) - AMMAN, 3 MAG - Continua a diffondersi, e il contagio è sempre più veloce, l'epidemia di colera nello Yemen devastato dalla guerra. L'ennesimo grido d'allarme arriva oggi dall'Unicef che fornisce dati terribili: ogni giorno si segnalano da 3.000 a 5.000 nuovi casi, il numero dei malati raddoppia praticamente ogni due settimane e se il mese scorso i contagiati sono stati complessivamente 70.000, ora sono già 130.000. In assenza di aiuti internazionali, diventeranno presto 300.000, secondo quanto ha denunciato il responsabile dell'agenzia Onu per il Medio Oriente, Geert Cappelaere. Il responsabile ha anche avvertito che l'epidemia potrebbe "diffondersi al di fuori dei confini dello Yemen" perchè "nessuna frontiera può fermare il colera". Solo nello Yemen, ha aggiunto, i morti sono stati più di 10.000 e tre milioni gli sfollati in cerca dei pochi presidi ospedalieri. Tra loro molti non ce la fanno e i bambini sono vittime predestinate. "Lo Yemen ormai è uno dei luoghi peggiori dove essere bambini", ha chiuso Cappelaere.

21:01Champions:Buffon vede Real in viola,giochiamo con Fiorentina

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Gigi Buffon vede il Real in viola e prova a sdrammatizzare e carica i compagni con un 'stasera giochiamo con la Fiorentina": a pochi minuti dalla finale di Champions contro la più titolata squadra del mondo, il siparietto nel tunnel che porta le squadre in campo è catturato dai microfoni di Mediaset Premium. Il tutto e' avvenuto quando le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento prepartita.

20:50Bimba rischia di annegare: è in terapia intensiva

(ANSA) - VERONA, 3 GIU - E' ricoverata in terapia intensiva la bambina (e non un bambino come si era appreso in un primo tempo) che ha rischiato di annegare in un parco termale a Colà di Lazise (Verona). In una nota l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha precisato che la prognosi è riservata. La piccola paziente - 6 anni, italiana - è stata subito presa in cura dai medici, ma non si sa ancora quanto tempo è rimasta sotto l'acqua.

20:46Calcio: Azzurri, primo allenamento e poi la finale Champions

(ANSA) - FIRENZE, 3 GIU - "Battere l'Uruguay mercoledì prossimo ci permetterebbe di entrare nella top ten della classifica Fifa ed essere testa serie in un eventuale spareggio per i Mondiali, qualora contro la Spagna non andasse bene". Primo giorno di allenamenti per gli azzurri a Coverciano e Gian Piero Ventura è più che proiettato sull'amichevole in programma a Nizza il 7 giugno, test importante non solo per scalare ulteriori posizioni, ma anche per prepararsi alla successiva sfida contro il Liechtenstein, l'11 a Udine, valida per le qualificazioni mondiali. Dopo una serie di test fisico-atletici effettuati ieri e stamattina, nel pomeriggio la Nazionale ha svolto il primo allenamento di questo raduno, con corsa, esercizi e qualche esercitazione tecnico-tattica: tutti presenti, tranne El Shaarawy che ha usufruito di un permesso per partecipare alle nozze del fratello Manuel, di cui è testimone. Il suo rientro è previsto in serata, mentre alle 20,45 Ventura e il gruppo si radunerà in Aula Magna per seguire la finale di Champions.

20:40Calcio: Benevento sogna, promozione in A per fare la storia

(ANSA) - BENEVENTO, 3 GIU - Il Benevento non ha la minima intenzione di destarsi dal sogno a occhi aperti e si prepara a contendere la promozione al Carpi con l'entusiasmo alle stelle. L'ottimo finale di stagione ha consentito ai sanniti di ritrovare fiducia e consapevolezza dei propri mezzi e al 'Cabassi' la truppa di Baroni punterà a conquistare un risultato positivo, che permetta loro di sfruttare il vantaggio del doppio risultato nel match di ritorno. L'allenatore toscano deve fare a meno dell'infortunato Ciciretti, rimasto nel Sannio per smaltire una distorsione alla caviglia, e dello squalificato Puscas, l'uomo più in forma del momento con quattro reti in altrettante partite, ma può consolarsi con il recupero del bomber Ceravolo che ha smaltito i malanni muscolari e stringerà i denti per essere in campo dal primo minuto. Il tecnico sembra orientato a confermare il 4-4-2 visto a Perugia, con Eramo e Falco sulle corsie laterali e Cissè in tandem con Ceravolo.

20:24Champions: Juve,Barzagli in difesa e Dani Alves esterno alto

(ANSA) - CARDIFF, 3 GIU - Barzagli in difesa, Dani Alves esterno alto e Cuadrado in panchina. Nessuna sorpresa nella formazione scelta da Allegri per la finale. I bianconeri giocheranno con il 4-2-3-1 con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Dani Alves, Dybala, Mandzukic e Higuain.

20:20Champions: Real Madrid con 4-3-3, Isco con Ronaldo e Benzema

(ANSA) - CARDIFF, 3 GIU - Real Madrid con il 4-3-3, nella finale Champions contro la Juve: Zinedine Zidane ha scelto Isco nel ruolo di terzo attaccante, al fianco di Benzema e Cristiano Ronaldo. In porta ci sarà il costaticano Navas, in difesa Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; a centrocampo Kroos, Casemiro e Modric; in attacco Cristiano Ronaldo, Benzema e Isco. Bale e l'ex bianconero Morata sono in panchina.