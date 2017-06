Ultima ora

23:45Buffon: “Grande delusione, non ce ne va una bene”

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - "E' una grande delusione, perché pensavamo di avere fatto tutto il necessario per vincere. Grandissimo primo tempo, nel quale abbiamo messo in difficoltà il Real. Ti lascia a bocca aperta l'episodio che non ne gira mai bene uno. Per vincere questa coppa bisogna essere più forti di tutto. Nella ripresa la loro classe, la loro forza, la loro attitudine a vincere queste sfide si sono viste e hanno vinto meritatamente". Così un commosso Gigi Buffon ha commentato il pesante ko nella finale di Champions.

23:40Champions: causa panico forse cedimento ringhiera

(ANSA) - TORINO, 3 GIU - E' stato il cedimento della ringhiera di una scala di accesso al parcheggio sotterraneo di piazza San Carlo a scatenare il panico tra la gente che stava assistendo alla finale di Champions League nel centro di Torino. Sul posto per i rilievi del caso è presente anche la polizia scientifica. A cedere, forse a causa del peso delle persone appoggiate, sarebbe stata la ringhiera della scala che si trova nel centro della piazza, di fronte al noto negozio d'abbigliamento Olympic.

23:29Finale Champions, persone ferite in centro Torino

(ANSA) - TORINO, 3 GIU - Alcune persone sarebbero rimaste ferite, a Torino, per la calca che si è creata tra i tifosi che stavano assistendo alla finale di Champions League dal maxi schermo allestito in piazza San Carlo. Nella zona stanno convergendo numerosi mezzi di soccorso, tra cui diverse ambulanze.

23:22Champions al Real: Cristiano Ronaldo, mai nessuno come noi

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - "Una stagione fantastica: abbiamo vinto il titolo di campioni di Spagna, sono capocannoniere della Champions e abbiamo vinto per due anni di seguito come mai nessuno prima". Esulta Cristiano Ronaldo, dopo che il Real ha schiantato la Juve in finale, 4-1, ed eguagliato la doppietta del Milan nell'89 e nel 1990, quando era ancora Coppa dei Campioni. "Il quinto Pallone d'Oro? Vediamo. Ma si, si, lo vinco...".

23:13Champions: Juventus-Real Madrid 1-4

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Il Real Madrid ha vinto la Champions, battendo nella finale del Millenium stadium a Cardiff la Juventus per 4-1, dopo che il primo tempo si era concluso sul punteggio di 1-1, con i gol di Cristiano Ronaldo e il pareggio di Mandzukic. Nella ripresa gli spagnoli hanno risolto il match con Casemiro e ancora con Cristiano Ronaldo, che ha firmato il gol del 4-1. Nel finale di partita è stato espulso Cuadrado, entrato da poco in campo, per somma di ammonizioni, poco dopo il gol di Asensio.

22:58Finale Champions, panico a Torino tra tifosi Juve

(ANSA) - TORINO, 3 GIU - Scene di panico tra i tifosi della Juventus, a Torino, che si stanno allontanando di corsa da piazza San Carlo, dove stavano guardando la finale di Champions da uno dei maxischermi allestiti dalla città. Non è chiaro cosa abbia scatenato la paura della gente. Molti sono rimasti travolti dalla calca. Sul posto le forze dell'ordine stanno cercando di riportare la calma.

22:51Filippine: autorità divulgano video su attacco a casinò

(ANSA) - MANILA, 3 GIU - Le autorità filippine hanno rilasciato un video che mostra l'autore dell'attacco al Manila Resorts World in azione. L'uomo esce con calma da un taxi ed entra con incredibile tranquillità nell'enorme sala giochi dell'albergo come un cliente qualsiasi. Poi, sempre lentamente si mette una maschera da sciatore in testa e tira fuori dal suo zaino un fucile d'assalto e un gilet con le munizioni. Quindi comincia ad appiccare il fuoco e a rapinare il casinò con metodicità, senza fretta, anche quando sale le scale dopo uno scambio di colpi da fuoco con la sicurezza, per poi -secondo la versione ufficiale - suicidarsi . Sebbene l'Isis abbia rivendicato la responsabilità dell'azione, in cui sono morte, sopratutto per asfissia, 37 persone, il video sembra corroborare la tesi governativa di una rapina.