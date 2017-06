Ultima ora

07:37Champions: Torino, il bilancio dei feriti sale a circa 1.000

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Sono un migliaio le persone rimaste ferite ieri sera a Torino tra la folla che è iniziata a scappare dal centro, dove stava assistendo alla finale di Champions League dal maxi schermo allestito in piazza San Carlo. Un boato la causa del panico, forse un petardo, che ha scatenato il fuggi fuggi nel quale le persone sono rimaste travolte. La maggior parte dei feriti è stata medicata per lievi contusioni e tagli, 7 o 8 i codici rossi, tra cui una ragazza alle Molinette e un bimbo al Regina Margherita in prognosi riservata.

06:25Duplice attentato a Londra, sei i morti e 20 i feriti

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - E' di almeno sei morti e 20 feriti l'ultimo bilancio ufficiale del duplice attentato compiuto ieri sera nel centro di Londra. La polizia ha comunicato anche di aver ucciso tutti i tre terroristi entrati in azione tra il London Bridge e la zona di Borough Market.

02:33Londra: Scotland Yard, è terrorismo

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - Scotland Yard parla ufficialmente di terrorismo per gli attacchi a Londra. In particolare la polizia afferma che gli episodi a London Bridge e a Borough Market sono collegabili a questa matrice, mentre l'accoltellamento a Vauxhall sarebbe slegato dagli altri due attacchi.

01:37Torino: 600 i feriti, un bimbo in condizioni gravi

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Sale a 600 il numero dei feriti a Torino nella calca che si è scatenata tra i tifosi che assistevano alla finale di Champions dal maxi schermo in piazza San Carlo. Un bimbo si trova in prognosi riservata con un trauma cranico e toracico. "Potrebbe essere stato un petardo, fatto esplodere forse in modo incosciente, a scatenare il panico": lo afferma il questore di Torino, Angelo Sanna. Non trova intanto conferme la voce che si era sparsa di un bambino di tre anni smarrito dai genitori nel fuggi fuggi. Il centro di Torino è ancora blindato dalle forze dell'ordine, presenti con numerosi mezzi. "Il peggio è passato", dicono i soccorritori.

00:39Gb: London Bridge, pulmino contro pedoni

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - Un pulmino ha investito alcuni pedoni sul London Bridge, nel centro di Londra. Lo riferisce la Bbc, senza per ora precisare se si tratti di un'azione deliberata, ma sottolineando che diversi mezzi della polizia si sono recati sul posto. La polizia ha chiuso al traffico il London Bridge. Fonti investigative parlano per ora di "un serio incidente". Secondo testimoni, il veicolo, un pulmino bianco, è uscito di strada, investendo "cinque o sei persone". Scotland Yard ha chiesto alla gente di non avvicinarsi all'area di London Bridge, dopo che un van ha investito diversi pedoni forse deliberatamente, mentre il ponte è in questo momento in via di evacuazione. Intanto è stata chiusa anche la stazione omonima della metropolitana. La zona, ad alta concentrazione turistica, é affollata di persone, in giro di sabato sera.

00:29Allegri “Mollato sul 2-1, ma posso solo dire grazie”

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - "Sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi nel corso della stagione, nel primo tempo abbiamo giocato bene, nel secondo tempo ci muovevamo di meno, abbiamo passato un quarto d'ora in sofferenza, poi una deviazione ha causato il 2-1. A quel punto abbiamo un po' mollato". Così Max Allegri, dopo il ko contro il Real Madrid. "Nella gestione della partita l'anno prossimo dobbiamo rivedere qualcosa, ai ragazzi posso solo dire grazie", conclude.

00:03A Napoli festa con botti per sconfitta della Juve

(ANSA) - NAPOLI, 3 GIU - Fuochi d'artificio ed esultanza dai balconi a Napoli per la vittoria del Real Madrid nella finale di Champions League contro la Juventus. Nei bar e nei ristoranti molti hanno seguito la gara tifando apertamente per gli spagnoli, vista la rivalità dei tifosi partenopei nei confronti dei bianconeri. Boati e trombe dai balconi si sono uditi ad ognuno dei quattro gol del Real, sia in centro che nei quartieri collinari e al termine della gara ci sono stati veri festeggiamenti durati alcuni minuti. Già da stamattina i tifosi del Napoli si stavano preparando alla finale, tanto che nelle vie del centro erano in vendita sciarpe e bandiere del Real Madrid.