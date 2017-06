Ultima ora

10:58Londra: Khan, andiamo a votare per difendere democrazia

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "I terroristi hanno in odio la nostra democrazia. Giovedì dobbiamo andare a votare per difendere la civiltà, i diritti umani e la democrazia". Lo ha detto il sindaco di Londra Sadiq Khan dopo l'attentato di questa notte. "Non faremo mai vincere queste persone", ha aggiunto il primo cittadino.

10:55Filippine: assalitore Manila aveva debiti di gioco

(ANSA) - BANGKOK, 4 GIU - L'uomo che ha assaltato il Resorts World di Manila giovedì sera, uccidendo 38 persone, è un filippino che si era indebitato con il gioco d'azzardo. Lo ha annunciato oggi la polizia filippina, aggiungendo che l'identità dell'uomo - Jessie Carlos - è stata confermata dai suoi familiari. "E' la conferma che non si è trattato di un atto terroristico", ha detto il capo della polizia di Manila, Oscar Albayalde, spiegando che Carlos era sposato con tre figli, ed era un ex impiegato del ministero delle Finanze con un debito di oltre 80 mila dollari. Alla conferenza stampa ha partecipato anche la madre di Carlos, che si è scusata per il figlio. "Non possiamo accettare che mio figlio sia diventato così, era molto gentile. Il messaggio alla gente è che non dovrebbero sviluppare dipendenza dal gioco d'azzardo, così le loro famiglie non saranno distrutte", ha detto la donna piangendo.

10:54Londra: Tory e Labour fermano la campagna elettorale

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Il partito conservatore e quello laburista hanno confermato di aver sospeso la campagna elettorale. In un comunicato, i Tory hanno reso noto che "oggi non ci sarà campagna nazionale. Rivedremo la situazione nel corso della giornata e quando emergeranno ulteriori dettagli sull'attacco" terroristico. Da parte sua Jermy Corbyn ha annunciato la sospensione sottolineando però che "i terroristi non faranno deragliare la democrazia".

10:49Londra: sale a 48 il bilancio dei feriti

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Sono oltre 48 i feriti dell'attacco terroristico della notte scorsa a Londra, secondo quanto ha confermato il vice direttore delle operazioni del London Ambulance Service, Peter Rhodes. "Abbiamo portato 48 pazienti in cinque ospedali in varie zone di Londra...Diversi altri pazienti sono stati soccorsi sul posto per ferite meno serie", ha affermato in un comunicato. La British Transport Police ha dal canto suo reso noto che uno dei suoi agenti "è rimasto gravemente ferito".

07:37Champions: Torino, il bilancio dei feriti sale a circa 1.000

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Sono un migliaio le persone rimaste ferite ieri sera a Torino tra la folla che è iniziata a scappare dal centro, dove stava assistendo alla finale di Champions League dal maxi schermo allestito in piazza San Carlo. Un boato la causa del panico, forse un petardo, che ha scatenato il fuggi fuggi nel quale le persone sono rimaste travolte. La maggior parte dei feriti è stata medicata per lievi contusioni e tagli, 7 o 8 i codici rossi, tra cui una ragazza alle Molinette e un bimbo al Regina Margherita in prognosi riservata.

06:25Duplice attentato a Londra, sei i morti e 20 i feriti

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - E' di almeno sei morti e 20 feriti l'ultimo bilancio ufficiale del duplice attentato compiuto ieri sera nel centro di Londra. La polizia ha comunicato anche di aver ucciso tutti i tre terroristi entrati in azione tra il London Bridge e la zona di Borough Market.

02:33Londra: Scotland Yard, è terrorismo

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - Scotland Yard parla ufficialmente di terrorismo per gli attacchi a Londra. In particolare la polizia afferma che gli episodi a London Bridge e a Borough Market sono collegabili a questa matrice, mentre l'accoltellamento a Vauxhall sarebbe slegato dagli altri due attacchi.