Ultima ora

12:49Champions: Juve lascia Cardiff, da oggi tutti liberi

(ANSA) - CARDIFF, 4 GIU - La Juventus ha lasciato il Vale Resort, il ritiro di Cardiff nei giorni della finale di Champions. L'atterraggio a Caselle è previsto intorno alle 14. Da oggi tutti i giocatori bianconeri sono liberi (a parte i nazionali che raggiungeranno domani il ct Ventura a Coverciano), la stagione è finita.

12:44Uccide compagno a coltellate durante lite, arrestata

(ANSA) - FERRARA, 4 GIU - Una donna ha ferito mortalmente a coltellate il proprio compagno ad Ambrogio di Copparo, in provincia di Ferrara. All'origine dell'omicidio ci sarebbe una lite, nel corso della quale la donna avrebbe inferto diversi colpi all'uomo con un coltello da cucina. L'episodio, a quanto si è appreso, è avvenuto la scorsa notte. Sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Copparo. La donna è stata arrestata, mentre i soccorsi prestati dai sanitari all'uomo sono stati inutili. (ANSA).

12:41Golf entra a scuola, educazione fisica tra palline e bastoni

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Il golf entra nella scuola e diventa disciplina sportiva da praticare nell'ora di Educazione fisica. L'iniziativa vede protagonisti il comune di Ardea (Roma) e il Golf Club Mare di Roma, che hanno sviluppato un percorso formativo per gli studenti delle scuole medie dei tre istituti comprensivi del territorio. Un ciclo di lezioni ed attività sportive nel campo del circolo si sono svolte proprio durante l'ora di educazione fisica a partire dall'inizio della primavera. Mercoledì prossimo, in occasione della fine dell'anno scolastico, la prima edizione dei Giochi Golf di Ardea. All'iniziativa, cui hanno partecipato numerosi studenti che hanno potuto muovere i loro primi passi fra campo pratica e green, è stata possibile grazie ad un'intesa fra il comune di Ardea, che ha fornito gli scuolabus, ed il club stesso, che ha garantito la presenza e la partecipazione a titolo gratuito di suoi maestri della disciplina e messo a disposizione le proprie strutture, e la Federazione italiana golf.

12:31Champions: pm Torino indagano per procurato allarme

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - La procura di Torino ha avviato un'indagine per fare luce sulle cause e sulle eventuali responsabilità di quanto avvenuto ieri sera in piazza San Carlo durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League. Come ipotesi di reato è stato formulato, per adesso, il 'procurato allarme'. (ANSA).

12:23Ambiente: Comitato mamme contro scarico depuratore in Puglia

(ANSA) - AVETRANA (TARANTO), 04 GIU - Si è costituito ad Avetrana un Comitato di mamme che si oppongono alla localizzazione del nuovo depuratore fognario in località Urmo Belsito, in zona Specchiarica, nella marina di Manduria, a ridosso di una riserva naturale frequentata da fenicotteri rosa ed altre specie protette. Viene contestata in particolare l'ipotesi di scarico a mare dei reflui e non sono bastate le assicurazioni in merito pervenute dalla Regione Puglia. I lavori sono attualmente sospesi dopo una sorta di sollevazione popolare, ma dovrebbero riprendere il 12 giugno perché non si è trovato un accordo sui siti alternativi. Il Comitato di mamme ha contribuito alla presentazione di un esposto, sottoscritto da cittadini di Avetrana ed Erchie (Brindisi). "Non ci stanno - è detto in una nota - e non accettano la situazione attuale, convinte che l'ubicazione del depuratore vicino alle coste danneggi il territorio ed il futuro dei loro figli".

12:23Ritardo lavori statale 275 Maglie-Leuca, protesta lavoratori

(ANSA) - MAGLIE (LECCE), 4 GIU - Decine di lavoratori del gruppo Palumbo sono tornati stamani a manifestare su un tratto di strada della statale 275 Maglie-Leuca per protestare contro i ritardi nei lavori di ammodernamento della strada, dovuti ad una serie di ricorsi giudiziari. I lavoratori hanno ricevuto nei mesi scorsi le lettere di licenziamento e presidiano simbolicamente la statale dall'estate scorsa. In particolare i lavoratori rivolgono un appello al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. "Essendo la Regione la maggior co-finanziatrice" del progetto, scrive in una nota il Comitato dei lavoratori, "potrebbe lei stessa prendere posizione, decidere una volta per tutte sulla base della sentenza del Tar di far cessare questa infinita battaglia giudiziaria e dare priorità al fabbisogno occupazionale e sviluppo di questo territorio. E' un nostro diritto chiederlo, è invece un indiscutibile dovere loro concretizzarlo".

12:22Migranti: 13 algerini sbarcati nel sud Sardegna

(ANSA) - CARBONIA, 4 GIU - Ancora uno sbarco di migranti sulle coste del sud Sardegna. Questa mattina sono arrivati 13 algerini a Sant'Anna Arresi, nel Sulcis Iglesiente. Alle 6.40 alcuni cittadini hanno chiamato il 112 segnalando un gruppo di stranieri sbarcato in località "Is Pillonis", lungo la spiaggia di Porto Pino. I carabinieri di Carbonia sono subito arrivati sul posto e hanno rintracciato i 13 algerini che camminavano lungo la strada che da Sant'Anna Arresi conduce a Porto Pino. Gli stranieri, una volta identificati e dopo le visite mediche, saranno trasferiti nel centro di accoglienza di Assemini (Cagliari). (ANSA).