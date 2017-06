Ultima ora

12:54May, ‘quando è troppo è troppo’

(ANSA) - ROMA, 4 GIU "Enough is enough, quando è troppo è troppo". Lo ha detto la premier britannica Theresa May a proposito dell'attentato a Londra. "Le cose devono cambiare", ha aggiunto. May ha puntato il dito contro una sola matrice legata "all'estremismo islamico" gli ultimi tre attacchi terroristici avvenuto da marzo in Gran Bretagna da marzo in poi, pur notando che operativamente "non sono collegati". Ha poi rivendicato "i valori di pluralismo" della cultura britannica come "superiori" rispetto ai messaggi dei "predicatori" estremisti e ha parlato di una lotta da condurre non solo con l'azione militare e d'intelligence

12:51Papa prega per le vittime di Londra,guarire piaga terrorismo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 4 GIU - "Lo Spirito doni pace al mondo intero; guarisca le piaghe della guerra e del terrorismo, che anche questa notte, a Londra, ha colpito civili innocenti: preghiamo per le vittime e i familiari". Lo ha detto papa Francesco oggi al Regina Caeli, al termine della messa di Pentecoste in Piazza San Pietro.

12:51Londra: ‘al momento nessun italiano coinvolto’

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - La Farnesina attraverso l' Unità di crisi e in stretto contatto con l' Ambasciata e il Consolato Generale continua ad effettuare le verifiche del caso, in seguito all'attentato di ieri notte a Londra. Al momento non risultano italiani coinvolti. Il lavoro continua dato l'elevato numero di italiani presenti a Londra. Lo si apprende da fonti della Farnesina.

12:49Champions: Juve lascia Cardiff, da oggi tutti liberi

(ANSA) - CARDIFF, 4 GIU - La Juventus ha lasciato il Vale Resort, il ritiro di Cardiff nei giorni della finale di Champions. L'atterraggio a Caselle è previsto intorno alle 14. Da oggi tutti i giocatori bianconeri sono liberi (a parte i nazionali che raggiungeranno domani il ct Ventura a Coverciano), la stagione è finita.

12:44Uccide compagno a coltellate durante lite, arrestata

(ANSA) - FERRARA, 4 GIU - Una donna ha ferito mortalmente a coltellate il proprio compagno ad Ambrogio di Copparo, in provincia di Ferrara. All'origine dell'omicidio ci sarebbe una lite, nel corso della quale la donna avrebbe inferto diversi colpi all'uomo con un coltello da cucina. L'episodio, a quanto si è appreso, è avvenuto la scorsa notte. Sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Copparo. La donna è stata arrestata, mentre i soccorsi prestati dai sanitari all'uomo sono stati inutili. (ANSA).

12:41Golf entra a scuola, educazione fisica tra palline e bastoni

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Il golf entra nella scuola e diventa disciplina sportiva da praticare nell'ora di Educazione fisica. L'iniziativa vede protagonisti il comune di Ardea (Roma) e il Golf Club Mare di Roma, che hanno sviluppato un percorso formativo per gli studenti delle scuole medie dei tre istituti comprensivi del territorio. Un ciclo di lezioni ed attività sportive nel campo del circolo si sono svolte proprio durante l'ora di educazione fisica a partire dall'inizio della primavera. Mercoledì prossimo, in occasione della fine dell'anno scolastico, la prima edizione dei Giochi Golf di Ardea. All'iniziativa, cui hanno partecipato numerosi studenti che hanno potuto muovere i loro primi passi fra campo pratica e green, è stata possibile grazie ad un'intesa fra il comune di Ardea, che ha fornito gli scuolabus, ed il club stesso, che ha garantito la presenza e la partecipazione a titolo gratuito di suoi maestri della disciplina e messo a disposizione le proprie strutture, e la Federazione italiana golf.

12:31Champions: pm Torino indagano per procurato allarme

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - La procura di Torino ha avviato un'indagine per fare luce sulle cause e sulle eventuali responsabilità di quanto avvenuto ieri sera in piazza San Carlo durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League. Come ipotesi di reato è stato formulato, per adesso, il 'procurato allarme'. (ANSA).