Ultima ora

14:29Reliquia don Bosco: proseguono indagini procura e Cc Asti

(ANSA) - ASTI, 4 GIU - "Il furto della reliquia di don Bosco è un atto di profonda miseria morale che ci addolora". Lo ha affermato don Luca Barone, direttore del Colle don Bosco, ai fedeli presenti questa mattina alla Messa nella basilica superiore di Colle Don Bosco, ribadendo le parole pronunciate ieri dall'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia. Proseguono intanto nel più stretto riserbo le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Asti, coordinati dalla procura, per risalire all'autore - o agli autori - del furto. L'accesso alla teca, dov'era custodita la reliquia, resta interdetto. Aperte regolarmente sia la Basilica superiore, sia quella inferiore, dietro all'altare della quale c'era la reliquia trafugata.(ANSA).

14:00Londra: perquisita la casa di uno dei terroristi

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - L'appartamento perquisito da Scotland Yard in un condominio nel quartiere di Barking sarebbe quello in cui viveva uno degli aggressori dell'attacco di Londra. Ne dà notizia Sky News secondo cui si tratta di un uomo dai tratti mediorientali, che aveva moglie e figli. La polizia sta facendo domande sul suo conto ai vicini. Intanto nel quartiere sono state fermate cinque.

13:35Torino: orologio fermo alle 10.07, il momento del panico

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Un orologio da polso, rotto, con le lancette ferme alle 10:07. E' questa immagine a scolpire il momento in cui, ieri sera, a Torino si è scatenato il panico in piazza San Carlo durante la proiezione su maxischermo della finalissima di Champions League. L'orologio è uno dei numerosi oggetti recuperati dai carabinieri sul selciato nel corso dei controlli. (ANSA).

12:59Torino: Prefettura, 1.527 i feriti, 3 sono gravi

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Una "folla presa dal panico e dalla psicosi da attentato terroristico" causati da "eventi in corso di accertamento". E' stato questo, ieri sera a Torino, a provocare gli incidenti in piazza San Carlo durante la proiezione su maxi schermo della finalissima di Champions League. E' quanto comunica la Prefettura, che aggiorna il bilancio dei feriti: sono 1.527 e le "maggiori preoccupazioni" sono per tre persone in "codice rosso", fra cui il bambino ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita.

12:54May, ‘quando è troppo è troppo’

(ANSA) - ROMA, 4 GIU "Enough is enough, quando è troppo è troppo". Lo ha detto la premier britannica Theresa May a proposito dell'attentato a Londra. "Le cose devono cambiare", ha aggiunto. May ha puntato il dito contro una sola matrice legata "all'estremismo islamico" gli ultimi tre attacchi terroristici avvenuto da marzo in Gran Bretagna da marzo in poi, pur notando che operativamente "non sono collegati". Ha poi rivendicato "i valori di pluralismo" della cultura britannica come "superiori" rispetto ai messaggi dei "predicatori" estremisti e ha parlato di una lotta da condurre non solo con l'azione militare e d'intelligence

12:51Papa prega per le vittime di Londra,guarire piaga terrorismo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 4 GIU - "Lo Spirito doni pace al mondo intero; guarisca le piaghe della guerra e del terrorismo, che anche questa notte, a Londra, ha colpito civili innocenti: preghiamo per le vittime e i familiari". Lo ha detto papa Francesco oggi al Regina Caeli, al termine della messa di Pentecoste in Piazza San Pietro.

12:51Londra: ‘al momento nessun italiano coinvolto’

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - La Farnesina attraverso l' Unità di crisi e in stretto contatto con l' Ambasciata e il Consolato Generale continua ad effettuare le verifiche del caso, in seguito all'attentato di ieri notte a Londra. Al momento non risultano italiani coinvolti. Il lavoro continua dato l'elevato numero di italiani presenti a Londra. Lo si apprende da fonti della Farnesina.