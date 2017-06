Ultima ora

16:03Paracadutista muore all’aviosuperficie di Fermo

(ANSA) - FERMO, 4 GIU - Un paracadutista di Bari è morto nei pressi dell'aviosuperficie di San Tommaso alle Paludi a Fermo. Roberto Pezzuto - questo il nome della vittima -, 55 anni, era un esperto di volo, un istruttore secondo le prime informazioni. Dopo il lancio, ci sono stati problemi al paracadute che non si sarebbe aperto: Pezzuto è precipitato al suolo nell'area del nuovo depuratore di San Marco alle Paludi, poco distante in linea d'aria dall'aviosuperficie. Sul luogo la polizia, i vigili del fuoco, il 118. Un'eliambulanza si è levata in volo dall' ospedale di Torrette ad Ancona, ma poi l'operazione è stata annullata dato che l'uomo era già deceduto.

16:00Torino: Ventura “dramma in piazza San Carlo, c’è psicosi”

(ANSA) - FIRENZE, 04 GIU - ''Quanto accaduto ieri sera a Torino in piazza San Carlo è a dir poco drammatico ed è conseguenza del momento di psicosi che stiamo vivendo in tutto il mondo per la minaccia terroristica''. Anche Gian Piero Ventura è rimasto scosso dai fatti che hanno sconvolto quella che avrebbe dovuto essere solo una serata di festa o comunque di sentita partecipazione dei tifosi juventini in uno dei luoghi simbolo del capoluogo piemontese. ''Come conferma anche l'ultimo attentato di Londra questo è un momento particolare - ha proseguito il commissario tecnico della Nazionale che ha vissuto e lavorato a Torino per diversi anni - A costo di essere banali, da Coverciano possiamo solo dire che siamo vicini a tutti i feriti e alle loro famiglie''.

15:31Champions: Napoli, saldi fuori stagione per disfatta Juve

(ANSA) - NAPOLI, 4 GIU - "Muchas gracias, Real, solo per due ore tutto al 50%". Anche così, con una forte vendita promozionale da parte di un negozio d'abbigliamento per giovani nel quartiere Vomero a Napoli, si è festeggiata la vittoria dei 'blancos' contro gli odiati rivali bianconeri. E l'offerta è stata colta al volo da decine di persone che, in fila, hanno atteso il turno per poter acquistare capi in svendita targata Real, mentre tanti turisti curiosi fotografavano la scena. É uno dei fatti curiosi che hanno caratterizzato la 'festa' dei tifosi napoletani dopo il fischio finale della partita di Cardiff. "É stata come la notte dell'ultimo dell'anno", ha detto un anziano tifoso oggi, nella consueta passeggiata domenicale in via Toledo, riferendosi ai fuochi artificiali, ai botti di ieri sera. E, proprio in via Toledo, ieri un edicolante ha esposto una gigantografia di Maradona con la maglia del Napoli accanto a una bandiera dei 'blancos'. Nei bar e nei ristoranti molti hanno seguito la partita, tifando apertamente per gli spagnoli.

15:24Malta: voto, premier annuncia vittoria

(ANSA) - LA VALLETTA, 4 GIU - Il primo ministro maltese Joseph Muscat ha annunciato oggi la vittoria del suo partito alle elezioni anticipate, convocate per consolidare la sua posizione al governo dopo lo scandalo dei Panama Papers. I risultati ufficiali saranno resi noti solo domani ma Muscat ha affermato che il suo Partito Laburista ha ottenuto un successo "consistente". Alla televisione di stato il premier ha dichiarato che i cittadini hanno "scelto la campagna elettorale positiva del Partito Laburista e bocciato la negatività e l'acidità del Partito Nazionalista". Muscat aveva convocato le elezioni anticipate dopo la notizia che un'azienda legata allo scandalo dei Panama Papers sarebbe di proprietà della moglie. E aveva negato ogni coinvolgimento.

15:18Motogp: Italia, vince la Ducati di Dovizioso, Rossi 4/o

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Andrea Dovizioso su Ducati ha vinto il Gp d'Italia sul circuito del Mugello. Ha preceduto il leader del Mondiale Maverick Vinales (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati): Quarto Valentino Rossi, su Yamaha. Dovizioso completa il trionfo dei piloti italiani al Mugello, dopo le vittorie di Andrea Migno in Moto3 e Mattia Pasini in Moto2. Seguono, nell'ordine, Bautista, Marquez, Zarco e Lorenzo.

15:12Champions: Dybala e Higuain volati in Argentina da Londra

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Niente rientro in Italia per Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. I due argentini non erano con la Juventus, che è atterrata poco dopo le 14 nell'aeroporto di Caselle Torinese, perché raggiungeranno il Sudamerica direttamente da Londra. Gli azzurri hanno invece fatto rientro a Torino e domani raggiungeranno il ct Ventura con gli altri compagni nel ritiro di Coverciano.

15:09Londra: Trump, basta essere politicamente corretti

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GIU - "Dobbiamo smettere di essere politicamente corretti e occuparci della sicurezza per la nostra gente. Se non ci facciamo furbi potra' solo peggiorare". Cosi' il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in uno di una serie di tweet di prima mattina all'indomani degli attacchi a Londra. Avete notato che non c'e' ora un dibattito sulle armi? E' perche' hanno usato coltelli e un furgone!", scrive Trump, riportando in questa circostanza l'attenzione su un tema interno agli Usa circa il controllo delle armi, tra quelli centrali nella campagna di Trump.