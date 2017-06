Ultima ora

17:53Moto: Gp Italia, record di presenze al Mugello

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 4 GIU - L'autodromo del Mugello festeggia insieme a Andrea Dovizioso, Andrea Migno e Mattia Pasini, i tre vincitori del Gran premio d'Italia, il record di presenze in circuito. Nei tre giorni gli spettatori totali sono stati 164.418, un incremento dell'8% rispetto allo scorso anno. Come ovvio, la domenica è il giorno che ha avuto più ospiti, ben 98.269. La differenza è da imputare alla festività del 2 giugno che ha permesso a molti appassionati di giungere al Mugello fin dalla giornata di venerdì, alle previsioni meteo favorevoli e infine al 2/o posto in griglia conquistato ieri da Valentino Rossi che ha convinto anche gli ultimi incerti ad accorrere sul circuito toscano.

17:51Londra: media, raid polizia in corso a East Ham

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - C'è un nuovo raid anti-terrorismo in corso nell'est di Londra, nella zona di East Ham, non lontano da Barking dove è avvenuto il primo questa mattina dopo l'attacco di ieri sera nel centro della capitale britannica. Ne dà notizia Sky News.

17:42Premier Israele a riunione paesi Africa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 GIU - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è arrivato a Monrovia in Liberia in visita di stato. Qui partecipa, ed è la prima volta di un primo ministro israeliano, al summit dei leader delle 15 nazioni dell'Ecowas (Comunità economica dei paesi dell'Africa Occidentale). L'obiettivo del viaggio - ha spiegato il premier - è quello di rafforzare i legami crescenti di Israele con l'Africa, ma anche di cambiare "l'atteggiamento anti israeliano" dei paesi africani nelle organizzazioni internazionali. Allo stesso tempo, Netanyahu si è augurato che l'incontro possa portare ad "una riconciliazione" con il Senegal, paese che ha votato a favore della Risoluzione 2334 del Consiglio generale dell'Onu dello scorso dicembre, contro gli insediamenti ebraici in Cisgiordania. A seguito di ciò, Israele richiamò il proprio ambasciatore da Dakar.

17:42Londra: in fuga con la birra in mano, la foto diventa cult

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - In fuga dall'attentato a London Bridge, con la pinta di birra in mano. L'immagine, catturata da Skynews e rilanciata sui social media, è già diventata il simbolo della risposta british al terrore. "Ecco perché l'Isis non vincerà mai", si legge sotto la foto che ritrae un ragazzo in jeans e scarpe da ginnastica che corre in modo concitato assieme ad altri, ma senza mollare la birra. "I nazisti e l'Ira ci hanno provato, non ci sono riusciti". "In fuga sì, ma da veri londinesi", scrive qualcun altro su Twitter. C'è chi loda "i nervi d'acciaio" del ragazzo, chi invece con ironia ne fa una questione di soldi. "Una pinta a Londra costa 6 sterline, quest'uomo non avrebbe permesso che gli attacchi gli impedissero di godersela. Onore al merito", si complimenta un altro.

17:32Getta a terra rose di un ambulante e ferisce due avventori

(ANSA) - SAN VITO DEI NORMANNI (BRINDISI), 4 GIU - Getta a terra un mazzo di rose posato temporaneamente sul suo tavolo da un extracomunitario che cerca di venderle per sbarcare il lunario e, quando due avventori la invitano a raccoglierle per rispetto nei confronti del venditore, lei si innervosisce e li aggredisce ferendoli rispettivamente con una bottiglia e con un coltello tirato fuori dalla borsetta. Protagonista della bravata è stata la notte scorsa una giovane 22enne brindisina, Sharon Foria, arrestata dai carabinieri della Stazione di Carovigno e ora ai domiciliari con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il fatto è accaduto in una discoteca di Torre Santa Sabina, sul litorale di Carovigno. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, la ragazza, all'invito rivoltole dai due avventori e spalleggiata dalle sue amiche, li ha prima ricoperti di insulti e poi ha tirato fuori dalla borsetta un coltello, agitandolo minacciosamente. A quel punto uno dei due avventori ha raccolto le rose da terra ma la ragazza, innervosita, ha lanciato in faccia ad uno dei due una bottiglia di birra, colpendolo al volto, ed ha sferrato una coltellata al torace dell'altro avventore. I due feriti hanno allertato la security del locale per chiedere l'intervento dei carabinieri che, insieme a personale della discoteca, hanno bloccato la ragazza, portandola in caserma. I due feriti sono di Carovigno. Il primo, di 33 anni, ha riportato una ferita lacero-contusa allo zigomo sinistro, giudicata dai medici guaribile in 10 giorni, a causa dell'impatto con la bottiglia; il secondo, di 22 anni, guarirà in 15 giorni per una ferita lacero-contusa al lato sinistro del torace provocata dalla coltellata. (ANSA).

17:24Londra: 21 feriti ‘in condizioni critiche’

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Ventuno dei feriti dell'attacco di ieri sera a Londra versano "in condizioni critiche". Lo riferisce la Bbc che cita l'Nhs, il servizio sanitario nazionale britannico.

17:09Russiagate: Putin, Flynn? Ci parlai a malapena

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GIU - Con Michael Flynn "non ci ho nemmeno davvero parlato". Così risponde il presidente russo Vladimir Putin a domande della giornalista Megyn Kelly che in un'intervista esclusiva per Nbc che andrà in onda questa sera negli Usa, gli chiede conto di una immagine che ritrae Flynn seduto allo stesso tavolo di Putin durante un evento della tv RT. "Io e lei abbiamo un rapporto molto più stretto di quanto lo abbia con Flynn", ha detto Putin.