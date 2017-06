Ultima ora

19:21Iraq: l’Isis perde città a ovest Mosul

(ANSA) - BAGHDAD, 4 GIU - Truppe paramilitari filogovernative irachene hanno conquistato la strategica città di Baaj, a ovest di Mosul, dove ancora resistevano i jihadisti dell'Isis sbarrando una delle vie di accesso a Mosul ovest, non ancora completamente liberata. Lo ha reso noto Abu Mahdi al-Muhandis, uno dei capi del gruppo paramilitare Forze di Mobilitazione Popolare, dichiarando in un comunicato che i suoi uomini hanno conquistato il centro di Baaj oggi, un progresso "importante per la strategia" dell'offensiva lanciata lo scorso ottobre dalla coalizione a guida Usa per cacciare i terroristi islamici da Mosul, località vicina al confine con la Siria.

19:17Moto: Italia, Jump start frena Aprilia Espargaro

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 4 GIU - Quando i giochi erano fatti, con la gara largamente compromessa, Aleix Espargaró e la sua Aprilia si sono tolti lo sfizio di essere i più veloci in pista. Anche più rapidi dei piloti in lotta per la vittoria. Ma il tempo di 1'47.885, staccato a nove giri dalla fine, quinto miglior giro assoluto in gara, rimane solo una consolazione, pur non banale, in una corsa che per Aleix è finita allo spegnersi del semaforo. Alla partenza la RS-GP si è mossa con un anticipo evidentemente ininfluente sulla performance ma sufficiente a esporre lo spagnolo al rischio di penalità che è arrivata obbligando lo spagnolo a un ride through che lo ha relegato lontano dal gruppo e dalla lotta per la top ten. "E' davvero un peccato - afferma Espargaro - per la prima volta nella mia carriera ho fatto un jump start e non ci voleva. Voglio innanzitutto chiedere scusa al mio team, questa è una gara particolarmente importante per Aprilia e la RS-GP andava molto bene, le sensazioni erano le migliori di tutta la stagione''

19:11Cambogia: avanza partito opposizione in elezioni locali

(ANSA) - PHNOM PENH, 4 GIU - Avanza il Partito di opposizione della 'Riscossa Nazionale' nel voto delle amministrative in Cambogia, un test importante in vista delle politiche del 2018, quando potrebbe essere rimessa in discussione la lunga permanenza al potere del premier Hun Sen - comunista ma avversario di Pol Pot- e il suo partito del 'Popolo Cambogiano'. Il portavoce del partito di Riscossa nazionale, Yim Sovann, ha detto che la sua formazione ha vinto 500 comuni su 1.646, balzando dal 30% delle scorse amministrative al 46%, Il partito governativo è invece arretrato dal 62% al 51%. Si tratta di cifre che saranno confermate ufficialmente solo il prossimo 25 giugno, dopo un laborioso spoglio.

19:09Pallavolo: World League,Italia cede 3-1 al Brasile

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Seconda sconfitta consecutiva nella World League per gli azzurri della pallavolo, superati davanti ai 7000 dell'Adriatic Arena 3-1 (25-15, 17-25, 25-23, 25-22) dai campioni olimpici brasiliani. Nel primo set la squadra di Blengini ha faticato ad ingranare, nel secondo ha trovato il ritmo giusto, ma i rimpianti maggiori sono per il terzo parziale. L'Italia dopo un lungo inseguimento era riuscita a superare gli avversari, prima di bloccarsi sul più bello anche per un pizzico di sfortuna. Nella quarta frazione il Brasile è stato sempre al comando. Conclusa la tre giorni di Pesaro l'Italia martedì si trasferirà a Pau (Francia) per il secondo week end della World League dove affronterà Francia, Russia e Stati Uniti.

18:53Tennis: Parigi, eliminata anche Venus Williams

(ANSA) - PARIGI, 4 GIU - Anche Venus Williams esce dal torneo di singolare femminile degli Open di Francia. La 37enne americana è stata battuta dalla svizzera Timea Bacsinszky per 5-7 6-2 6-2 in un del quarto turno. E' il secondo anno consecutivo che la svizzera elimina la maggiore delle sorelle Williams.

18:51Spara in aria in via a Padova, fermato da Cc con scacciacani

(ANSA) - PADOVA, 4 GIU - Sono intervenuti il Nucleo antiterrorismo dei carabinieri e due pattuglie per bloccare un nordafricano che, nel primo pomeriggio, aveva creato panico tra i residenti esplodendo in una via di Padova, due colpi di pistola che poi si è rivelata essere una scacciacani (priva però del tappo rosso). Dopo varie telefonate giunte al 112, i militari hanno raggiunto la zona indicata dai testimoni che avevano riferito di un immigrato che aveva d'improvviso estratto una pistola sparando in aria. I militari sono giunti quando ancora l'uomo aveva in una mano l'arma: è stato accerchiato e tenuto sotto mira finchè non ha alzato le mani e si è arreso. Gli stessi carabinieri sono stati tratti in inganno, credendo che l'arma fosse vera ed hanno scoperto poi essere che si trattava di una scacciacani a cui era stato tolto il tappo rosso. L'immigrato è ancora in caserma per accertamenti. Al momento non è stato preso alcun provvedimento.

18:43Tennis: Parigi, Muguruza eliminata, era campionessa uscente

(ANSA) - PARIGI, 4 GIU - La campionessa uscente degli Open di Francia, la spagnola Garbine Muguruza, è stata eliminata in un incontro del terzo turno. A batterla per 6-1 3-6 6-3 è stata la 24enne francese di origine serba Kristina Mladenovic, incitata a gran voce dal pubblico di casa. L'ultima francese a vincere il singolare femminile del Roland Garros è stata Mary Pierce nel 2000.