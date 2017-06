Ultima ora

21:16Champions: Ronaldo, un nuovo taglio per celebrare titolo

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - La 'fiesta' per celebrare la conquista della 127a Champions del Real Madrid è stata preceduta dalla diffusione sui social delle foto con il nuovo look di Cristiano Ronaldo che, in onore al nuovo trofeo, ha sfoggiato un taglio di capelli nuovo di zecca. Un taglio 'muy corto', una vera novità per l'attaccante portoghese, protagonista della nettissima vittoria sulla Juventus, con una doppietta. Dopo avere posta l'immagine, Ronaldo ha poi chiesto ai milioni di followers: "Vi piace?".

21:02Calcio: Azzurri, Verratti lascia allenamento e domani esami

(ANSA) - FIRENZE, 4 GIU - Marco Verratti ha lasciato in anticipo l'allenamento della Nazionale, per alcuni fastidi fisici. Domani il centrocampista del PSG verrà sottoposto a una serie di accertamenti. Anche De Rossi ha svolto una parte della sessione in modo differenziato, ma le sue condizioni non sembrano preoccupare. Allarme subito rientrato per Ciro Immobile, dopo la botta alla testa rimediata durante un'esercitazione su campo ridotto: l'attaccante della Lazio, dopo i primi soccorsi, ha continuato ad allenarsi con i compagni.

20:40Guerra 6 giorni: Israele pensò di usare atomica in Sinai

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 GIU - Si chiamava in codice segreto 'Operazione Samson' o 'Giorno del giudizio' ed era l'ultima scelta per evitare una eventuale sconfitta durante la Guerra dei 6 giorni nel giugno del 1967: Israele avrebbe usato la bomba atomica nel Sinai per dissuadere l'Egitto di Nasser e imporre l'intervento della comunità internazionale. La rivelazione è contenuta in un articolo del New York Times di domani, anticipato dai media israeliani, basato su un'intervista dello scienziato nucleare Avner Cohen al generale in pensione Itzhak Yaakov che allora supervisionò il piano.

20:39Torino: Tavecchio da bimbo ferito, vi siamo vicini

(ANSA) - TORINO, 4 GIU - Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, si è recato all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato in prognosi riservata il bambino di origini cinesi gravemente ferito ieri sera in piazza San Carlo. Una "visita in forma privata", precisa Tavecchio, accompagnato dal direttore generale della Juventus Beppe Marotta. "Mi raccomando, fatevi forza. Vi siamo vicini", le parole pronunciate da Tavecchio dopo aver abbracciato i genitori del bambino. Kelvin è un tifosissimo della Juventus e il suo giocatore preferito è Paulo Dybala. "Gioca a pallone - racconta il padre a Tavecchio e Marotta - nel Garino", una polisportiva di Vinovo, prima cintura di Torino. "Siamo qui da sette anni e mezzo", aggiunge con il volto rigato dalle lacrime. "Grazie per la vista, presidente", le poche parole della mamma del bimbo ferito, un bicchiere di acqua e zucchero in mano perché si sente poco bene. Il presidente Tavecchio ha lasciato alla famiglia il suo numero di telefono.

20:37Londra: Minniti, mantenere elevata la vigilanza

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Il ministro dell'Interno Marco Minniti, che dopo l'attentato di Londra ha presieduto questo pomeriggio al Viminale una riunione straordinaria del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, ha chiesto di mantenere elevato il livello di attenzione e di vigilanza, attraverso misure di sicurezza a protezione degli obiettivi e luoghi ritenuti più a rischio, con la massima efficacia di tutti i dispositivi di prevenzione e controllo del territorio, anche se il livello della minaccia non cambia per l'Italia. Alla riunione hanno partecipato i vertici nazionali delle Forze di Polizia, dei Servizi di Intelligence e il rappresentante della sicurezza del Regno Unito a Roma. Su indicazione del ministro, inoltre, i prefetti convocheranno, in ambito provinciale, riunioni del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per valutare eventuali segnali di rischio, con l'obiettivo di garantire il massimo impegno per la sicurezza e la tranquillità degli italiani.

20:33Rivlin, Italia riconosca Gerusalemme capitale di Israele

(ANSA) - TEL AVIV, 4 GIU - Israele ha profondamente apprezzato il voto italiano contro "la vergognosa decisione dell'Unesco che ha trattato lo Stato ebraico come straniero nella sua stessa capitale". Lo ha detto il presidente Reuven Rivlin che stasera è intervenuto a Tel Aviv alla festa della Repubblica nella residenza dell'ambasciatore italiano Francesco Maria Talò. "E' tempo che i nostri amici, Italia inclusa, riconoscano Gerusalemme - ha sottolineato Rivlin di fronte a 1500 invitati - come capitale di Israele. Possiamo avere qualche disaccordo sui confini della capitale di Israele ma tutti noi concordiamo che Gerusalemme è e resterà la capitale di Israele. E' tempo di trasformare questa verità in un fatto". "La presenza di Rivlin - ha detto Talò - è un grande onore , la prova della forte amicizia tra i nostri due paesi".

20:14Champions: a Madrid ‘fiesta Real’, migliaia tifosi in piazza

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Dopo il successo sulla Juventus per 4-1, il Real Madrid è tornato in Spagna per festeggiare la 12/a conquista della Champions. La comitiva 'merengue' è stata accolta da migliaia di tifosi nell'aeroporto di Barajas, poi si è spostata in centro per festeggiare il trionfo di Cardiff. I due pullman della comitiva madridista (in uno la squadra, nell'altro la dirigenza) si è fermato davanti al palazzo di città, poi la squadra si è trasferita su un palco allestito in plaza de Cibeles. In seguito, a bordo di un autobus scoperto, il viaggio verso la 'casa blanca' per eccellenza, vale a dire il Santiago Bernabeu, dove esploderà la vera 'fiesta madridistas', con giochi pirotecnici e giri di campo dei giocatori con in testa l'allenatore Zidenine Zidane, artefice degli ultimi cinque successi.