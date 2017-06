Ultima ora

22:46A Manchester si canta contro il terrore. E si pensa a Londra

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - Una festa a suon di note per dire no alla paura e no al terrorismo. Cosi' il concerto-evento che stasera ha fatto tornare a cantare Manchester a nemmeno due settimane dall'attentato suicida del 22 maggio, costato la vita a 22 persone, fra cui sette bambini, e con un bilancio di oltre 120 feriti. Oltre 50 mila i partecipanti a 'One Love Manchester', un'autentica parata di pop star planetarie. Il 'live' di beneficenza, in una città e in un Paese blindati, si è svolto sotto una sorveglianza addirittura maniacale allo stadio del cricket di Old Trafford. Maniacale, eppure giustificata, con controlli efficaci lungo tutto 'l'anello d'acciaio' creato già attorno all'impianto. Su ogni spettatore e su ogni zainetto.

22:33Re Marocco non va a Vertice Africa: tra presenti Netanyahu

(ANSA) - ROBERTSFIELD (Liberia), 4 GIU - Il re del Marocco non parteciperà al vertice dei leader dell'Africa Occidentale, l'Ecowas, a causa della presenza al summit del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il Marocco è tra i paesi della Lega Araba a non avere rapporti diplomatici con Israele. Entrambe le nazioni inoltre si contendono investimenti e commerci con i paesi dell'Africa Occidentale. (ANSA).

22:28Londra: Corbyn torna a far campagna, attacca May

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - Il leader laburista Jeremy Corbyn è tornato stasera a fare campagna elettorale e ha contrattaccato la premier conservatrice Theresa May in vista del voto dell'8 giugno. In un comizio a Carlisle, nord Inghilterra, ha giustificato la decisione di interrompere lo stop alla campagna sostenendo che il terrorismo "vuole fermare il processo elettorale" e "non lo si può accettare". Il capo dell'opposizione ha poi criticato i toni da pugno di ferro usati da May nel suo intervento di oggi a Downing Street dopo l'attacco di Londra sostenendo che non è vero che lei difende il Paese e accusandola di aver tagliato, prima come ministro degli Interni e poi come premier, di 20 mila unità il numero degli agenti di polizia in servizio.

22:13Stadio Roma: Pallotta “ottimista al 99%, ne abbiamo bisogno”

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "Lo stadio? Ne abbiamo davvero bisogno, e al 99% sono ottimista, abbiamo fatto così tanti incontri... A Roma tutti, a parte Lotito, vogliono questo stadio". Intervistato dall'emittente radiofonica statunitense 'SiriusXM', il presidente della Roma, James Pallotta, torna a parlare dell'argomento stadio, e dà una stoccata al collega della Lazio con il quale ha già avuto a che dire in passato. "Il 15 o 20 giugno - aggiunge Pallotta - dovremmo avere notizie, il progetto è cambiato, non ci sono più le tre torri, ma anche se il 60% è stato modificato per noi non è cambiato nulla. Ma se non cominceremo a farlo entro 26-28 mesi, ci sarà un nuovo proprietario (della Roma, ndr), perché non possiamo continuare a buttare soldi in questo progetto, ne abbiamo spesi già tantissimi".

22:09Calcio: Verratti “la Nazionale merita più attenzione”

(ANSA) - FIRENZE, 4 GIU - "Io sono fortunato perché il campionato in Francia comincerà il 4 agosto e così mi potrò preparare bene per la sfida di inizio settembre con la Spagna. Avrei preferito fosse stato così anche per i miei compagni di nazionale. Comunque Ventura ha fatto bene a provarci". Lo ha detto Marco Verratti in un'intervista esclusiva a Rai Sport. "Si dovrebbe dare più valore alla Nazionale e ai suoi grandi eventi", ha continuato il centrocampista del Psg che oggi ha lasciato in anticipo l'allenamento a scopo precauzionale per dei fastidi fisici che domani mattina saranno meglio valutati.

22:02Tennis: Roland Garros, Djokovic ai quarti

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Novak Djokovic, dopo un avvio complicato, ha la meglio sullo spagnolo Albert Ramos (7-6, 6-1, 6-3), nel quarto turno del torneo del Roland Garros. Nei quarti, che ha raggiunto per l'117a volta, il serbo si prepara ad affrontare l'austriaco Dominic Thiem, testa di serie n.6, che ha sconfitto a sua volta in tre set (6-1, 6-3, 6-1) l'argentino Zaballos.

21:24Totti: Pallotta,sarebbe ottimo ‘ambasciatore’ brand

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "Totti? Visto che ha questa grande reputazione potrebbe cercare di trarne il massimo vantaggio, può essere un ottimo 'ambasciatore' di brand nostri partner e fare un sacco di soldi per se stesso con sponsorizzazioni e pubblicità varie in tutto il mondo". Il presidente della Roma, James Pallotta, dai microfoni dell'emittente di New York 'SiriusXM', interviene sul futuro dell'ormai ex capitano giallorosso individuando per lui un ruolo non tecnico ma di grande soddisfazione economica.