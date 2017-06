Ultima ora

00:28Terremoti: scossa del 3.6 nel veronese

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 20 in provincia di Verona, con epicentro nel mezzo del lago di Garda, a 10 chilometri di profondità. Secondo l'Ingv, il comune più vicino, 4 chilometri, è quello di San Zeno di Montagna (Verona). Solo spavento tra la popolazione dei centri più vicino all'epicentro ma nessun danno. Il movimento tellurico è stato molto breve, e a Verona città è stato percepito solo ai piani più alti degli edifici. La scossa è stata avvertita in modo distinto anche in diversi centri del Bresciano che si affacciano sul Lago di Garda. Nessuna segnalazione di danni alle persone o alle cose.

00:12Pallavolo: azzurre qualificate al Mondiale 2018

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Le azzurre della pallavolo si sono qualificate per il Mondiale 2018, in programma in Giappone dal 30 settembre al 21 ottobre. Decisiva la vittoria per 3-0 (25-18, 25-22, 25-23) sulle padrone di casa del Belgio che ha permesso alla squadra di Davide Mazzanti di vincere imbattute, senza perdere nemmeno un parziale, il torneo di qualificazione chiusosi oggi a Kortrijek.

23:57L.elettorale, via capilista bloccati

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato un emendamento che elimina i capilista bloccati, come chiedevano la minoranza interna del Pd, Si, Mdp, CI, Lega e Des-Cd. In questo modo in ogni circoscrizione la graduatoria degli eletti che spettano a ciascun partito non parte più dal capolista della lista proporzionale: saranno prima eletti i candidati piazzatisi primi nei rispettivi collegi, poi i candidati della lista proporzionale, e infine i restanti candidati nei collegi uninominali. Approvato anche un emendamento che abroga le pluricandidature: un candidato si potrà presentare solo in un collegio e in una lista proporzionale. Rafforzata anche la rappresentanza di genere: tra capilista e candidati nei collegi le donne non potranno essere meno del 40%. La Commissione ha poi sospeso i lavori, che riprenderanno domani mattina alle 10,30.

23:47Calcio: playoff Legapro, Parma e Pordenone in semifinale

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Dopo Alessandria-Reggiana, gli altri due quarti di finale del campionato di calcio di Lega Pro hanno stabilito che l'altra semifinale dei play off, in programma martedì 13 giugno, a Firenze, in gara unica, sarà Parma-Pordenone. Le due squadre hanno superato rispettivamente la Lucchese, battuta in Toscana 2-1 (stesso punteggio dell'andata) ed il Cosenza, bloccato 0-0 in casa dopo la vittoria dello stesso Pordenone all'andata. Le qualificate delle due semifinali si affronteranno, sempre a Firenze, nella finalissima che stabilirà la quarta promossa in serie B dopo Cremonese, Foggia e Venezia, sabato 17 giugno.

23:35Calcio: playoff serie B, Carpi-Benevento 0-0

(ANSA) - CARPI (MODENA), 4 GIU - Nulla di fatto nella finale di andata dei playoff di serie B tra Carpi e Benevento. Lo 0-0 al 90' accontenta di più la squadra campana che, anche con un pareggio giovedì prossimo nella gara di ritorno in casa, potrà conquistare una prima storica promozione in serie A. Non avrà invece alternative il Carpi, se non la vittoria, per tornare nella massima categoria dopo un anno di purgatorio. Un risultato peraltro già riuscito in questi playoff agli emiliani, sia sul campo del Cittadella, sia a Frosinone.

22:46A Manchester si canta contro il terrore. E si pensa a Londra

(ANSA) - LONDRA, 4 GIU - Una festa a suon di note per dire no alla paura e no al terrorismo. Cosi' il concerto-evento che stasera ha fatto tornare a cantare Manchester a nemmeno due settimane dall'attentato suicida del 22 maggio, costato la vita a 22 persone, fra cui sette bambini, e con un bilancio di oltre 120 feriti. Oltre 50 mila i partecipanti a 'One Love Manchester', un'autentica parata di pop star planetarie. Il 'live' di beneficenza, in una città e in un Paese blindati, si è svolto sotto una sorveglianza addirittura maniacale allo stadio del cricket di Old Trafford. Maniacale, eppure giustificata, con controlli efficaci lungo tutto 'l'anello d'acciaio' creato già attorno all'impianto. Su ogni spettatore e su ogni zainetto.

22:33Re Marocco non va a Vertice Africa: tra presenti Netanyahu

(ANSA) - ROBERTSFIELD (Liberia), 4 GIU - Il re del Marocco non parteciperà al vertice dei leader dell'Africa Occidentale, l'Ecowas, a causa della presenza al summit del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Il Marocco è tra i paesi della Lega Araba a non avere rapporti diplomatici con Israele. Entrambe le nazioni inoltre si contendono investimenti e commerci con i paesi dell'Africa Occidentale. (ANSA).