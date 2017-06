Ultima ora

08:48India: scontro autobus-camion in Uttar Pradesh, 22 morti

ANSA) - NEW DELHI, 5 GIU - Almeno 22 persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite per gravi ustioni fra le fiamme quando l'autobus su cui viaggiavano si è scontrato oggi, incendiandosi, con un autocarro nello Stato indiano di Uttar Pradesh. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. L'incidente, ha indicato un funzionario distrettuale, è avvenuto durante la notte a Bareilly, coinvolgendo in uno scontro frontale un autobus per il trasporto di passeggeri partito da New Delhi e diretto a Gonda. Il violento urto, ha aggiunto il funzionario, ha causato una forte esplosione che ha provocato l'incendio. L'autista del camion, si è infine appreso, è latitante, mentre il bilancio dei morti potrebbe crescere perché molti dei passeggeri ustionati sono in gravi condizioni.

08:42Londra: media, perquisite altre 2 abitazioni, arresti

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - La polizia londinese ha fatto irruzione questa mattina verso le 4:00 locali (le 5:00 in Italia) in altre due abitazioni in un quartiere nella zona est della capitale (a Dagenham) in relazione all'attacco terroristico di sabato sera: lo scrive il Mail online. Alcune persone sono state arrestate. Un testimone ha detto al giornale di avere sentito una forte esplosione seguita da colpi di arma da fuoco.

06:40Qatar, quattro paesi del Golfo tagliano i rapporti

(ANSA) - DUBAI, 5 GIU - Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Bahrain hanno annunciato lo stop dei rapporti diplomatici col Qatar. La mossa delle quattro nazioni arabe approfondisce la divisione tra i paesi del Golfo per il sostegno qatariota ai gruppi islamici. L'Arabia afferma che le truppe qatariote sarebbero state tirate dalla guerra in corso in Yemen, mentre il Bahrein accusa il Qatar per "il sostegno alle attività terroristiche armate e i finanziamenti legati a gruppi iraniani" Bahrain, Egitto, Arabia ed Emirati hanno annunciato il ritiro del loro personale diplomatico dal Qatar, nazione ricca di gas e che ospiterà i Mondiali di calcio del 2022. Le quattro nazioni arabe hanno annunciato anche di voler tagliare il traffico aereo e marittimo verso il paese peninsulare.

00:28Terremoti: scossa del 3.6 nel veronese

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 20 in provincia di Verona, con epicentro nel mezzo del lago di Garda, a 10 chilometri di profondità. Secondo l'Ingv, il comune più vicino, 4 chilometri, è quello di San Zeno di Montagna (Verona). Solo spavento tra la popolazione dei centri più vicino all'epicentro ma nessun danno. Il movimento tellurico è stato molto breve, e a Verona città è stato percepito solo ai piani più alti degli edifici. La scossa è stata avvertita in modo distinto anche in diversi centri del Bresciano che si affacciano sul Lago di Garda. Nessuna segnalazione di danni alle persone o alle cose.

00:12Pallavolo: azzurre qualificate al Mondiale 2018

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Le azzurre della pallavolo si sono qualificate per il Mondiale 2018, in programma in Giappone dal 30 settembre al 21 ottobre. Decisiva la vittoria per 3-0 (25-18, 25-22, 25-23) sulle padrone di casa del Belgio che ha permesso alla squadra di Davide Mazzanti di vincere imbattute, senza perdere nemmeno un parziale, il torneo di qualificazione chiusosi oggi a Kortrijek.

23:57L.elettorale, via capilista bloccati

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato un emendamento che elimina i capilista bloccati, come chiedevano la minoranza interna del Pd, Si, Mdp, CI, Lega e Des-Cd. In questo modo in ogni circoscrizione la graduatoria degli eletti che spettano a ciascun partito non parte più dal capolista della lista proporzionale: saranno prima eletti i candidati piazzatisi primi nei rispettivi collegi, poi i candidati della lista proporzionale, e infine i restanti candidati nei collegi uninominali. Approvato anche un emendamento che abroga le pluricandidature: un candidato si potrà presentare solo in un collegio e in una lista proporzionale. Rafforzata anche la rappresentanza di genere: tra capilista e candidati nei collegi le donne non potranno essere meno del 40%. La Commissione ha poi sospeso i lavori, che riprenderanno domani mattina alle 10,30.

23:47Calcio: playoff Legapro, Parma e Pordenone in semifinale

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Dopo Alessandria-Reggiana, gli altri due quarti di finale del campionato di calcio di Lega Pro hanno stabilito che l'altra semifinale dei play off, in programma martedì 13 giugno, a Firenze, in gara unica, sarà Parma-Pordenone. Le due squadre hanno superato rispettivamente la Lucchese, battuta in Toscana 2-1 (stesso punteggio dell'andata) ed il Cosenza, bloccato 0-0 in casa dopo la vittoria dello stesso Pordenone all'andata. Le qualificate delle due semifinali si affronteranno, sempre a Firenze, nella finalissima che stabilirà la quarta promossa in serie B dopo Cremonese, Foggia e Venezia, sabato 17 giugno.