12:14Londra: polizia conferma, conosciamo identità aggressori

(ANSA) - LONDRA, 5 GIU - Scotland Yard ha confermato di conoscere le identità dei tre aggressori dell'attacco di Londra ma di non volere al momento comunicare i loro nomi per le indagini in corso. Lo ha detto Cressida Dick, la comandante della Met Police, che però non ha voluto rivelare se i tre uomini fossero già finiti o meno nel 'radar' dell'anti-terrorismo britannico.

12:09Serbia: Vucic avvia consultazioni per nuovo capo governo

(ANSAmed) - BELGRADO, 5 GIU - Il neopresidente serbo Aleksandar Vucic ha cominciato stamane le consultazioni con le varie forze politiche in vista del conferimento dell'incarico a un nuovo premier, che dovrà prendere il suo posto alla guida del governo. Vucic è stato capo del governo per tre anni, dal 2014 a pochi giorni fa quando, dopo il largo successo già al primo turno nelle presidenziali del 2 aprile scorso, si è dimesso prima del giuramento da presidente avvenuto il 31 maggio. La guida del governo a Belgrado è stata assunta ad interim dal primo vicepremier e ministro degli esteri Ivica Dacic. Si prevede che il nome del nuovo premier si conoscerà verso la metà di giugno, e non si esclude un mini-rimpasto di governo. Per il 23 giugno è in programma a Belgrado la cerimonia ufficiale di insediamento di Aleksandar Vucic, con la partecipazione di numerosi capi di stato e di governo di altri Paesi, non solo della regione balcanica.

12:07Londra: spagnolo disperso, aveva affrontato terrorista

(ANSA) - MADRID, 5 GIU - Un cittadino spagnolo di 39 anni risulta disperso, dopo gli attacchi terroristici di Londra, secondo il ministero degli interni di Madrid. L'uomo, Ignacio Echeverria, residente a Londra, secondo la testimonianza di un amico, ha affrontato uno dei terroristi armati di coltello a Borough Market, prendendo la difesa di una donna che era stata ferita. La famiglia ha lanciato un appello. Il ministro degli interni Juan Ignacio Zoido ha rilevato che diversi feriti negli attacchi ancora non sono stati identificati. Un altro cittadino spagnolo è rimasto ferito in maniera non grave.

12:05Golfo: Qatar Airways sospende voli per Arabia Saudita

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 GIU - La Qatar Airways, una delle principali compagnie aeree del Medio Oriente, ha annunciato la sospensione temporanea dei propri voli verso l'Arabia Saudita dopo l'interruzione delle relazioni diplomatiche con Doha annunciata da Riad, gli Emirati arabi uniti, l'Egitto e il Bahrain. In un comunicato riportato dal sito del quotidiano qatarino THE PENINSULA, la compagnia annuncia la sospensione temporanea dei collegamenti fino alle 02:59 (le 01:59 ora italiana) del 6 giugno.

11:56Calcio: Dybala, Juve sconfitta ma non vinta

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - "Non è finita come volevamo, ma abbiamo fatto di tutto per arrivare al traguardo finale. La delusione è tanta ma dobbiamo imparare da questa sconfitta che ora brucia". Così Paulo Dybala, nel post pubblicato questa mattina, in italiano, spagnolo e inglese, due giorni dopo la finale di Champions persa dalla Juventus a Cardiff contro il Real Madrid. "Chi perde - prosegue l'attaccante argentino - è sconfitto, ma non vinto. Ancora più uniti, ancora più convinti, ricominciamo da qui. Oggi più di prima".

11:44Basket: finale Nba, Golden State va sul 2-0

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Parlare di ipoteca del titolo Nba dopo solo due gare non è mai prudente, soprattutto ricordando che la finale dello scorso anno fra le stesse contendenti fu segnata proprio da una rimonta dalla stessa situazione di 2-0. Ma la superiorità dimostrata ieri da Golden State nel vincere anche il secondo match casalingo contro Cleveland fa pensare che questa volta la storia non si ripeterà. Contro degli Warriors praticamente perfetti, infatti, non è bastato nemmeno un grandissimo LeBron James: 29 punti, 11 rimbalzi e 14 assist per lui, segnando l'ottava tripla doppia alle Finals. Il risultato finale, impietoso, è stato di 132-113 per i padroni di casa, alla 14/a vittoria su 14 nei playoff, la più lunga serie vincente di sempre. Sontuosi Stephen Curry (32 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, prima tripla doppia nei playoff) e Kevin Durant (33 punti e 13 rimbalzi). Mercoledì si riprende a Cleveland con gara-3.

11:37Torino: Spataro, nè indagati nè ipotesi di reato

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - "Allo stato attuale non ci sono nè indagati nè ipotesi di reato". Così il procuratore di Torino, Armando Spataro, in merito all'indagine sui fatti di piazza San Carlo. "Prima di tutto è necessario ricostruire la dinamica precisa dei fatti", ha aggiunto a margine della cerimonia per la festa dei Carabinieri. Nel pomeriggio è previsto un vertice in Procura per fare il punto sull'inchiesta. Intanto il questore di Torino, Angelo Sanna, in merito alle polemiche sulla presenza delle bottiglie di vetro sabato sera in piazza San Carlo in occasione della proiezione della finale Champions, ha detto: "L'ordinanza antivetro? Come sapete, è stata dichiarata incostituzionale".