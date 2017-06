Ultima ora

14:46Londra: May, ‘giusto sparare per uccidere terroristi’

(ANSA) - LONDRA, 5 GIU - Theresa May sostiene in pieno lo 'shoot to kill', lo 'sparare per uccidere' i terroristi adottato dagli agenti armati di Scotland Yard per fermare i tre aggressori di Londra. La premier britannica ha sottolineato infatti che questo ha permesso di salvare "innumerevoli vite" grazie anche alla tempestività delle forze dell'ordine arrivate a London Bridge in pochi minuti.

14:45Qatar: espulsi tutti i cittadini da 3 Paesi del Golfo

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 GIU - Oltre ad annunciare la rottura delle relazioni diplomatiche con Doha, l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti (Eau) e il Bahrain hanno decretato l'espulsione di tutti i cittadini qatarini, dando loro 14 giorni per partire. Lo riferisce la televisione saudita satellitare Al Arabiya. I governi di questi tre Paesi hanno inoltre ordinato ai loro cittadini che si trovano in Qatar di passaggio o come residenti di lasciare il Paese. Non si ha per il momento notizia di un'analoga decisione dall'Egitto.

14:44Siria: tv Stato,43 civili uccisi in raid aerei

(ANSAmed) - BEIRUT, 5 GIU - La tv di Stato siriana afferma che 43 civili sono stati uccisi a Raqqa, bastione Isis nel nord della Siria, in raid aerei della Coalizione guidata dagli Usa. Secondo l'emittente governativa, il raid è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere di Jumailiya. Non si hanno conferme da altre fonti, mentre attivisti anti-Isis a Raqqa affermano che nelle ultime 48 ore si sono verificati intensi bombardamenti aerei e di artiglieria, anche da parte delle forze curde filo-Usa che assediano Raqqa su tre lati.

14:30L.elettorale: approvati collegi Senato, da 150 a 112

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - La Commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato un emendamento del Pd Alan Ferrari che diminuisce i collegi del Senato da 150 a 112, analogamente a quanto avvenuto per la Camera, per affrontare il problema dei collegi sopranumerari. Hanno votato in favore i quattro partiti che sostengono la legge, e contro gli altri. L'emendamento perimetra anche i collegi, rendendo quindi possibile elezioni anticipate.

14:28Rapì imprenditore,dopo 33 anni sequestro beni per 50 milioni

(ANSA) - BARI, 5 GIU - Beni per 50 milioni di euro, tra cui una nota sala ricevimenti, sono stati sequestrati ad Andria dai Carabinieri a Giuseppe Stallone, di 78 anni, responsabile del rapimento a scopo di estorsione di un imprenditore di Brescia, Pietro Fenotti, avvenuto 33 anni fa, nel marzo del 1984. Per la sua liberazione era stato chiesto un riscatto di 10 miliardi di lire. Giuseppe Stallone venne condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione. Il 78/enne dichiarava al fisco 15mila euro l'anno. Il sequestro dei beni di Stallone proviene da una complessa indagine patrimoniale scaturita dall'attività investigativa condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Bari i quali hanno analizzato i fascicoli d'indagine riguardanti l'uomo e hanno ripercorso la sua carriera imprenditoriale, già sorvegliato speciale.

14:23Pd: Rosato, faremo di tutto per non far uscire nessuno

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Noi faremo di tutto, Renzi farà di tutto, perché dal Pd non esca nessuno. Il Pd è casa di tutti. Rosi Bindi negli ultimi anni è stata critica, ma il Pd è casa sua, spero che resti". Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato, nel videoforum di Repubblica tv, commentando le interviste rilasciate da Bindi e da Romano Prodi.

14:08Calcio: Under 20, Tavecchio ‘splendida pagina azzurra’

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Una splendida pagina azzurra di calcio", e una nazionale che "rappresenta il futuro". Il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, con una dichiarazione all'Ansa esulta per l'impresa della nazionale Under 20 che si è qualificata alla semifinale del Mondiale di categoria battendo lo Zambia 3-2 ai supplementari, in 10 contro 11. "I ragazzi di Evani hanno scritto una splendida pagina azzurra di calcio - le parole di Tavecchio - hanno messo in campo tanta qualità ma hanno saputo anche gettare il cuore oltre l'ostacolo. Rappresentano il futuro, tifiamo per loro".