Ultima ora

17:22Corea Nord: rigetta sanzioni Onu, avanti su nucleare

(ANSA) - PECHINO, 5 GIU - La Corea del Nord "rifiuta del tutto" le ultime sanzioni decise venerdì dall'Onu contro suoi cittadini ed entità, definite come "atto ostile", e promette che continuerà a sviluppare armi nucleari "senza ritardi". La risoluzione sulle sanzioni "è un furbo atto ostile con il proposito di frenare la costruzione della forza nucleare della Corea del Nord, disarmandola e causando il soffocamento della sua economia", ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri, in un dispaccio diffuso dalla Kcna.

17:22L.elettorale: Sì Commissione, domani alle 12 a esame Aula

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il testo del relatore Emanuele Fiano con la nuova legge elettorale. Il provvedimento andrà in Aula domani alle 12.

17:21Rifiuti: sindaco denuncia ditta, raccolta irregolare

(ANSA) - ACERRA (NAPOLI), 5 MAG - Il sindaco di Acerra (Napoli), Raffaele Lettieri, ha denunciato la ditta che si occupa dell'igiene urbana per "un'irregolare raccolta dei rifiuti", sostenendo che gli operatori hanno mischiato due frazioni diverse di differenziata. Il primo cittadino sostiene, inoltre, che ultimamente si "stanno stranamente accentuando gli episodi di sversamento dei rifiuti", in concomitanza con la campagna elettorale in atto in città, dove domenica prossima i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere gli amministratori comunali. "Resta alta l'attenzione dell'amministrazione comunale sulla raccolta differenziata - ha detto Lettieri - dopo gli ottimi risultati raggiunti con il posizionamento delle fotocamere nascoste che ci hanno consentito di immortalare i responsabili di alcuni sversamenti illegali in diversi punti della città. Dopo le tante segnalazioni dei cittadini, ho dovuto constare personalmente che anche la ditta ha raccolto i rifiuti in maniera irregolare, proprio nei pressi di casa mia. Ed ho prontamente denunciato tutto alla polizia municipale che in questi giorni provvederà a sanzionare la ditta. Non ci fermiamo, Acerra conserverà le alte percentuali e rimarrà esempio per tutti". Lettieri, inoltre, ha affermato che oggi è stata effettuata un'operazione straordinaria di pulizia dai rifiuti illegalmente sversati in via Seminario ad Acerra, luogo oggetto di ripetute attività di raccolta straordinaria. "E' un periodo di campagna elettorale - ha concluso - e stranamente si stanno accentuando gli episodi di sversamento dei rifiuti ma noi siamo più forti, terremo la nostra città più pulita". (ANSA).

17:20Trump attacca ancora Khan, scuse patetiche

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Donald Trump torna ad attaccare su Twitter Sadiq Khan e il sindaco di Londra continua a snobbare il presidente americano. "Patetica scusa del sindaco di Londra Sadiq Khan che doveva pensare velocemente alla sua 'ragione per non essere allarmati'. MSM (Main Stream Media) si stanno impegnando molto per diffonderla", ha scritto Trump. Il riferimento è alla 'non risposta' di Khan alle accuse di sottovalutare il rischio terrorismo. Ieri il sindaco si era detto, tramite un portavoce, troppo impegnato per reagire alle accuse del presidente. E Anche oggi il primo cittadino laburista nessuna risposta diretta, come ieri, ma solo la sottolineatura di avere altro da fare. "Nulla - si limita a commentare a suo nome un portavoce - e' cambiato da ieri. Il sindaco e' impegnato a occuparsi dell'attacco terroristico orribile e vile di sabato e a lavorare con la polizia, i servizi di emergenza e il governo al fine di garantire la sicurezza di Londra".

17:16Francia: nel voto estero ampio vantaggio di En Marche!

(ANSA) - PARIGI, 5 GIU - En Marche!, il partito del presidente francese, Emmanuel Macron, è ampiamente in testa nello spoglio delle legislative delle 11 circoscrizioni dei francesi all'estero, che hanno votato una settimana prima dei connazionali del territorio francese metropolitano. Secondo i primi dati - il ministero diffonderà in serata i definitivi - i candidati di En Marche! sono in testa in 8 delle 11 circoscrizioni. Anche in Italia (8/a) guida Florence Drory, ma nell'insieme della circoscrizione (che comprende anche Malta, Grecia, Cipro, Israele e Turchia) i risultati sono ancora incerti. La partecipazione, nell'insieme delle circoscrizioni all'estero - abitualmente favorevoli a candidati moderati o progressisti -, è piuttosto bassa e saranno necessari ovunque i ballottaggi. Che avverranno, stavolta, nella stessa giornata per tutti i francesi, il 18 giugno.

17:14Per sfuggire a polizia si lanciano da auto in corsa

(ANSA) - PISA, 05 GIU - C'è voluta tutta l'abilità di due agenti della polizia stradale di Pisa che sono riusciti a fermare la marcia di un'auto che, oramai, proseguiva senza più nessuno al volante, dopo che gli occupanti si erano lanciati dal veicolo in corsa per sfuggire al controllo. E' accaduto sabato notte a Pontedera. I poliziotti hanno avvistato una Golf bianca che, a forte velocità, si è immessa in una rotonda ed è sfilata via. Ne è nato un inseguimento, durante il quale l'auto ha cambiato più volte corsia di marcia, per evitare di essere affiancata dalla pattuglia, che è stata costretta a toccare punte di 200 km orari. I poliziotti hanno allertato la centrale operativa chiedendo rinforzi ma, all'improvviso, la Golf ha rallentato e dalla stessa si sono lanciati tre malviventi, con il cappuccio in testa, mentre l'auto, dotata di cambio automatico, ha proseguito la marcia. Uno degli agenti con un balzo è sceso dalla macchina e, con non poca fatica, è riuscito a entrare nella Golf, arrestandone la marcia.

17:11Calcio: Roma, Dzeko si toglie dal mercato

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Ho un contratto con la Roma e non credo che la società stia pensando ad altro. Sono felice a Roma. Adesso penso alla nazionale, poi andrò in vacanza per riposarmi dopo una stagione davvero lunga e difficile". Edin Dzeko non vede l'ora di staccare la spina. L'attaccante bosniaco, ai microfoni di Radio Sarajevo, conferma la volontà di restare in giallorosso: "Non mi piace parlare del passato, solo del presente. Molto spesso la verità viene distorta per speculare, per la corsa ai clic. La verità si basa sui fatti, non sulle menzogne Non ho mai perso la fiducia nelle mie qualità, che sono venute fuori in questa stagione, statisticamente la migliore della mia carriera - sottolinea -. Ho fatto del mio meglio e, grazie anche ai compagni di squadra che hanno creduto in me, sono diventato capocannoniere della Serie A. Sono molto orgoglioso. E' ancora lunga la strada che porta al ritiro. Adesso voglio godermi il momento, il presente, al futuro ci penserò - conclude Dzeko - quando sarò vicino alla fine della carriera".