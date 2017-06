Ultima ora

19:44Calcio: malore in allenamento, muore ivoriano Tiotè

(ANSA) - PECHINO, 5 GIU - Cheick Tioté, 30 anni, 52 presenze e due Mondiali (2010 e 2014) con la maglia della Costa d'Avorio, è morto dopo essersi sentito male mentre si stava allenando con i compagni del Beijing Enterprises, squadra della serie B cinese. La notizia, circolata su alcuni social, è stata poi confermata dall'agente del giocatore, Emanuele Palladino. Tioté è collassato all'improvviso sul campo e, immediatamente soccorso, è stato poi trasportato in un ospedale, dove ogni cura si è rivelata inutile. Giocava in Cina dallo scorso febbraio, dopo sei anni e mezzo di militanza nel Newcastle, dov'era diventato uno dei beniamini dei tifosi delle 'Magpies'. La sua fama era ulteriormente aumentata dopo che aveva segnato il gol del 4-4 in una partita che il Newcastle era riuscito a pareggiare dopo essere stato sotto per 0-4. Tioté aveva giocata anche in Belgio nell'Anderlecht e in Olanda nel Roda e nel Twente.

19:40Calcio: Fiorentina, acquistato difensore Vitor Hugo

(ANSA) - FIRENZE, 5 GIU - Il brasiliano Vitor Hugo Franchescoli de Souza è un nuovo calciatore viola. La Fiorentina ha comunicato di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore dal Palmeiras. Nato a Guaraci il 20 maggio del 1991, Vitor Hugo con la maglia del 'Verdao' ha vinto l'ultimo campionato brasiliano ed una Coppa nazionale collezionando 67 presenze ed 8 gol. Il nuovo difensore viola firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito, che inizieranno nel pomeriggio di domani, martedì 6 giugno.(ANSA).

19:33Londra: De Blasio, Khan straordinario, Trump inaccettabile

(ANSA) - NEW YORK, 5 GIU - "Il sindaco Sadiq Khan sta facendo un lavoro straordinario nel sostenere i londinesi in questo momento. L'attacco del presidente Trump è inaccettabile". E' l'attacco del sindaco di New York, Bill de Blasio, contro Trump. Un attacco affidato a twitter, il mezzo di comunicazione preferito dal presidente americano.

19:32Musica:Battiato a Napoli, dissuasori e stop bevande in vetro

(ANSA) - NAPOLI, 5 GIU - Dissuasori intorno al perimetro della piazza, per impedire il passaggio di veicoli, e divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro: misure di sicurezza rafforzate, stasera, a Napoli, per il concerto di Franco Battiato, in piazza del Plebiscito. Dopo le vicende di piazza San Carlo, a Torino, dove un falso allarme attentato ha provocato migliaia di feriti, e l'attacco terroristico di Londra con tre uomini armati di coltello che hanno investito i passanti con un furgone, la Questura di Napoli sta riservando una particolare attenzione all'ordine pubblico in occasione del concerto. Il livello di sicurezza è quello che solitamente viene riservato ai grandi eventi, con maggiori controlli però su chi vende bevande. Nella piazza più famosa del capoluogo partenopeo sono attese migliaia di persone: il concerto di Battiato, infatti, che apre il Napoli Teatro Festival, è gratuito. (ANSA).

19:32Torino: compagni bimbo ferito, ‘forza Kelvin, siamo con te’

(ANSA) - TORINO, 5 GIU - "Forza Kelvin, siamo con te": i compagni di classe del bambino ferito sabato sera in piazza San Carlo hanno appeso questo messaggio alle finestre della II B della scuola primaria Maria Montessori di Borgo San Pietro, a Moncalieri, dove il piccolo studia e vive con la famiglia. "La nostra comunità vive ore di ansia e preoccupazione per le condizioni di Kelvin", commenta il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, che nel pomeriggio dopo aver incontrato le insegnanti ed i compagni di classe della scuola Montessori, si è recato in visita al Regina Margherita per "esprimere la vicinanza di Moncalieri e dei moncalieresi ai genitori e alle tre sorelle di Kelvin". A loro ha consegnato uno zainetto della Città con un biglietto a forma di cuore preparato dai compagni di classe per Kelvin. "Mi unisco al messaggio delle maestre e dei compagni di classe. Forza piccolo Kelvin, siamo con te e non vediamo l'ora di riabbracciarti", conclude il sindaco, ribadendo che "la Città di Moncalieri è a disposizione". (ANSA).

19:08L. elettorale: Bersani,voto a settembre da irresponsabili

(ANSA) - PESCARA, 5 GIU - "Votare a settembre o ad ottobre cambia tutto per gli italiani. Settembre? Non ho mai creduto, mai avrei creduto di trovare tanta irresponsabilità, tanto poco amore nei confronti del Paese": lo ha detto Pierluigi Bersani a Pescara per una iniziativa di Articolo 1 Mdp.

18:52Tennis: Roland Garros, Wawrinka ai quarti dove trova Cilic

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Un posto nei quarti al Roland Garros per Stan Wawrinka, numero 3 del ranking mondiale e del tabellone. Lo svizzero, vincitore nel 2015, ha sconfitto in tre set il francese Gael Monfils col punteggio di 7-6, 7-6, 6-2. Al prossimo turno troverà il croato Marin Cilic, che approda per la prima volta ai quarti a Parigi approfittando del ritiro del suo avversario, il 31enne sudafricano Kevin Anderson, sul punteggio di 6-3 3-0. Sarà invece il giapponese Kei Nishikori a vedersela con Andy Murray, che in mattinata aveva sconfitto il russo Khachanov. Il numero 9 Atp ha battuto in quattro set lo spagnolo Fernando Verdasco, col punteggio di 0-6, 6-4, 6-4, 6-0.