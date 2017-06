Ultima ora

21:19Calcio: Napoli, Sarri ‘tifa’ per Reina “spero che rimanga”

(ANSA) - NAPOLI, 5 GIU - "Reina è un punto di riferimento, è un ragazzo di grandi valori. Spero che rimanga il nostro portiere a lungo". E' netto Maurizio Sarri che interviene nella telenovela estiva tra il Napoli e Pepe Reina parlando a margine della consegna del Timone D'Oro che ha ricevuto oggi ad Arezzo, grazie ai voti degli allenatori dell'Aiac. Sarri ha chiesto quindi uno sforzo al Napoli per trattenere il portiere, in nome di quel patto per lo scudetto che il Napoli cercherà di mantenere nella prossima stagione. Il club azzurro nell'ultimo incontro con l'entourage del portiere, che è in scadenza a giugno, non ha infatti proposto un rinnovo di un anno come richiesto dallo spagnolo, preavvisando che non gli lascerà neanche la possibilità di passare gratis a un altro club. Chi invece è in nazionale è Lorenzo Insigne che ha parlato anche del "patto" tricolore da Coverciano: "Abbiamo dimostrato - ha detto - in questa stagione che la Juve non è imbattibile, li abbiamo messo in difficoltà sia in campionato che in Coppa Italia''.

21:15Minniti, stop a eventi senza massima sicurezza

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Di fronte ai feriti di Torino e a chi è ancora in ospedale, l'impegno che dobbiamo prendere tutti è che le istituzioni devono coralmente creare le condizioni perché certi fatti non succedano più. Se non ci sono i requisiti non si farà l'evento". Lo dice il ministro dell'Interno Marco Minniti, per il quale "se l'evento non garantisce il livello massimo di sicurezza è chiaro che non può farsi. Il nostro obiettivo è permettere tutti i 1700 eventi in programma per l'estate in un contesto di tranquillità". Per il ministro, nel caso di quanto successo a Torino, con il panico durante la proiezione su maxischermo di Juventus-Real Madrid, "è evidente che non ha funzionato qualcosa".

21:15Calcio: Benevento-Carpi, Prefettura, ok a 1745 posti in più

(ANSA) - BENEVENTO, 5 GIU - Per la finale di ritorno dei play-off per la promozione in serie A tra il Benevento ed il Carpi, in programma giovedì sera, ci saranno 1745 posti in più allo stadio "Ciro Vigorito". La decisione è stata presa al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto Paola Galeone. Domani, il Comitato per i pubblici spettacoli potrebbe autorizzare ulteriori posti dopo l'incontro con i tecnici del Comune e della società Benevento. In città la febbre è altissima in attesa della 'finalissima' che da giorni ha già fatto registrare il sold out. Sono stati in centinaia i tifosi che questa sera hanno atteso la squadra al rientro in città dopo lo 0-0 di ieri a Carpi.

21:12Premi: il ‘Pietro Calabrese’ a Inzaghi, Malagò e Veltroni

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - La "Castagna d'oro", simbolo da sei edizioni del premio nazionale "Pietro Calabrese" e prodotto tipico della cittadina che lo ospita, Soriano nel Cimino (Viterbo), è andata quest'anno al presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Walter Veltroni e Aldo Cazzullo, al sindaco di Amatrice e allenatore di calcio Sergio Pirozzi, all'allenatore della Lazio, Inzaghi, e ai presidenti di Spal e Atalanta, Mattioli e Percassi, per il quale ha ritirato il premio il dg Umberto Marino. A margine della premiazione Malagò, dopo aver ricordato il suo rapporto con Calabrese, si è soffermato sulla finale di Champions: "Sabato ci sono state grandi vittorie nell'equitazione, nella scherma e nel golf con Paratore; domenica al Mugello i nostri piloti hanno trionfato''. Hanno ricevuto il premio Calabrese anche i giornalisti Alberto Brandi (direttore Sport Mediaset), Marco Mazzocchi (vicedirettore Rai Sport), Massimo Cecchini (Gazzetta dello Sport), Cristiana Buonamano (Sky Sport), Angelo Pesciaroli e Giorgia Rossi (Sport Mediaset).

21:11Calcio: Cagliari, Rastelli ha rinnovato

(ANSA) - CAGLIARI, 5 GIU - Ora è ufficiale: Massimo Rastelli sarà ancora l'allenatore del Cagliari. L'accordo tra il tecnico campano ed il presidente Tommaso Giulini è stato raggiunto nella tarda serata. Rastelli ha firmato un contratto biennale. L'accordo di massima era stato trovato già dalla scorsa settimana. Ma poi le parti si erano presi qualche giorno per limare i dettagli. Non c'è stato molto da aspettare. Rastelli aveva confermato anche prima che il campionato finisse di voler proseguire con il progetto cominciato due stagioni fa e che ha portato una promozione in A e una salvezza con largo anticipo. Anche il Cagliari non ha mai mostrato dubbi: "Il Club - si legge nel comunicato - esprime la sua piena soddisfazione per il prolungamento del rapporto con Mister Rastelli e, nel rinnovargli la propria fiducia e stima, gli augura un grande in bocca al lupo per il proseguo dell'avventura in rossoblù". (ANSA).

20:29Renzi a Pisapia, no ad alleanza con Cav, non noi il nemico

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Ieri Pisapia ha detto: come farà il Pd a allearsi con chi ha fatto la legge per depenalizzare il falso in bilancio? Noi non vogliamo allearci, caro Giuliano. Ma ci piacerebbe anche che venisse ricordato che quella legge l'abbiamo abolita noi. Quando la sinistra radicale si renderà conto che non siamo noi gli avversari contro cui fare polemica ogni momento sarà un gran giorno". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews. "Fare critiche è molto facile. Trovare soluzioni è più bello. E noi vogliamo stare dalla parte delle soluzioni".

20:26Calcio: Spalletti a Milano, incontra Gardini, Ausilio, Zhang

(ANSA) - MILANO, 5 GIU - Luciano Spalletti è arrivato a Milano, dove ha incontrato il dg dell'Inter Giovanni Gardini, il ds Piero Ausilio e Steven Zhang. Un incontro in cui sono stati definiti gli ultimi dettagli del contratto (un biennale da 4 milioni a stagione). Il nuovo tecnico nerazzurro partirà domani per la Cina dove resterà 24 ore per conoscere Zhang Jindong, quindi tornerà in Italia per la firma del contratto e la presentazione ufficiale prevista la prossima settimana.