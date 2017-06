Ultima ora

00:01Basket: play off, Avellino ko 83-84, Venezia in finale

(ANSA) - AVELLINO, 05 GIU - Non è bastato alla Sidigas Avellino lo sforzo finale dei suoi giocatori, capaci di recuperare, in poco meno di 2', 9 punti all'Umana Venezia. Ne sarebbe servito solo uno in più per giocarsi l'ammissione alla finale in gara-7. Invece a sfidare Trento nella finale per lo scudetto saranno i veneziani, che si sono imposti per 83 a 84, e per 4 a 2 nel computo degli scontri della semifinale. Sacripanti si gioca la carta Jones, lasciando in tribuna Randolph, ed ottiene un po' di energia in più.

23:53Francobollo per celebrare Mondiali parapendio Monte Avena

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Presentato nella Sala degli Stemmi del Municipio di Feltre il francobollo emesso da Poste Italiane per celebrare l'arrivo in Italia, per la prima volta nella storia di questa disciplina, dei Campionati Mondiali di Parapendio, che si svolgeranno dal 1 al 15 luglio 2017, con quartier generare ai piedi del Monte Avena (Feltre, BL). Un'affrancatura da 95 centesimi che Poste Italiane distribuirà a partire dal 1° giugno raffigurante un atleta in volo, su disegno del Bozzettista Fabio Abbati, su ispirazione di uno scatto eseguito dal pilota di parapendio e fotografo Andrea Schenal. "Siamo davvero orgogliosi - dichiara Matteo Di Brina, Presidente del Comitato organizzatore - di poter celebrare Monte Avena 2017 anche con la partecipazione e l'interessamento del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha voluto unirsi alla nostra conquista con l'emissione di questo francobollo tematico, che senza dubbio passerà alla storia sia tra gli appassionati della disciplina, sia in tutti i territori toccati dalla manifestazione''

23:35Il Roma Motor Show ‘corre’ con l’Aci Racing Weekend

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Il Roma Motor Show 'corre' con l'Aci Racing Weekend. In rotta di avvicinamento il 70enario della kermesse motoristica e sportiva romana, in programma il 24 e 25 giugno prossimi presso il Polo di Vallelunga dove alla tradizionale parte espositiva nel Centro Congressi, si abbina l'opportunità di test-drive esclusivi propri dell'impianto, mentre nel circuito Pietro Taruffi si svolgeranno le gare. Sempre ricca e completa l'esposizione di vetture e marchi auto che non sono voluti mancare a questa edizione carica di tradizione e storicità. Fra le presenze ci sono il Gruppo FCA al gran completo, con la prima uscita ufficiale nel centro Italia della Jeep Compass, Ford Italia, il Gruppo PSA con i marchi Citroen, DS e Peugeot, il ritorno del marchio DR Automobiles che nel momento del suo rilancio sarà presente in manifestazione con tutta la sua rinnovata gamma. Gli #della manifestazione sono #RomaMotorShow2017, #RMS70enario attraverso i quali il pubblico potrà scoprire i contenuti e commentare in diretta

23:12Vela: A’L’Uomo e il Mare’parte l’America’s Cup

(ANSA)- ROMA, 5 GIU - "L'Uomo e il Mare" torna in acqua con la Coppa America. La puntata di domani della consueta Rubrica di RaiSport curata e condotta da Giulio Guazzini e montata da Roberto Toti, sarà dedicata in apertura alle regate della 35/a edizione nelle acque di Bermuda con la Louis Vuitton Cup e l'avvio delle semifinali (in onda su RaiSport +HD alle 19.45). Ampio spazio con uno speciale, sarà riservato all'avventura dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare Italiana che dopo aver attraversato l'oceano Atlantico si è fermata ad Hamilton alle Bermuda, teatro dell'America's Cup. Le telecamere di RaiSport sono state a bordo prima della partenza, a La Spezia, da dove ha preso il via la campagna estiva, e per alcune miglia di navigazione in direzione Gibilterra. Suggestivo l'incontro in mare con la nuovissima ed ipertecnologica fregata Luigi Rizzo. Interviste esclusive con il Comandante del Vespucci capitano dì vascello Angelo Patruno e con l'Ammiraglio Donato Marzano comandante della Squadra Navale

23:07Calcio:Schick’annuncia’passaggio Juve “accordo entro sabato”

(ANSA) - GENOVA, 5 GIU - "La Juventus? È possibile che si possa raggiungere un accordo entro sabato, ma è difficile da dire". Dalla Repubblica Ceca ai microfoni di isport.blesk.cz l'attaccante della Sampdoria Patrick Schick annuncia di fatto che ormai il suo trasferimento in maglia bianconera è' definito. E poi aggiunge: "Ho vent'anni e credo di poter migliorare ancora da qui in avanti, vedremo. Cerco di essere sempre lo stesso - spiega - voglio migliorarmi continuamente. Quando mi sono trasferito alla Sampdoria l'ho fatto con la voglia di dimostrare il mio valore, e voglio andare avanti. Mi sono trovato bene fin dall'inizio e sono contento che siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi, è stato bellissimo''.

21:19Calcio: Napoli, Sarri ‘tifa’ per Reina “spero che rimanga”

(ANSA) - NAPOLI, 5 GIU - "Reina è un punto di riferimento, è un ragazzo di grandi valori. Spero che rimanga il nostro portiere a lungo". E' netto Maurizio Sarri che interviene nella telenovela estiva tra il Napoli e Pepe Reina parlando a margine della consegna del Timone D'Oro che ha ricevuto oggi ad Arezzo, grazie ai voti degli allenatori dell'Aiac. Sarri ha chiesto quindi uno sforzo al Napoli per trattenere il portiere, in nome di quel patto per lo scudetto che il Napoli cercherà di mantenere nella prossima stagione. Il club azzurro nell'ultimo incontro con l'entourage del portiere, che è in scadenza a giugno, non ha infatti proposto un rinnovo di un anno come richiesto dallo spagnolo, preavvisando che non gli lascerà neanche la possibilità di passare gratis a un altro club. Chi invece è in nazionale è Lorenzo Insigne che ha parlato anche del "patto" tricolore da Coverciano: "Abbiamo dimostrato - ha detto - in questa stagione che la Juve non è imbattibile, li abbiamo messo in difficoltà sia in campionato che in Coppa Italia''.