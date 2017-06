Ultima ora

10:00Droga:sgominata rete spaccio nel catanzarese, dieci arresti

(ANSA) - CATANZARO, 6 GIU - Sgominata dai carabinieri un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti nella provincia di Catanzaro.Eseguite dai militari del Comando provinciale del capoluogo calabrese 13 misure cautelari tra Catanzaro, Borgia, Vallefiorita e Rosarno. In carcere sono finite sei persone, quattro sono state poste ai domiciliari e altre tre sottoposte all'obbligo di firma. L'attività, condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Catanzaro, ha permesso di smantellare un'associazione dedita all'acquisto di grandi quantità di cocaina, hashish e marijuana dall'area di Gioia Tauro e Vibo Valentia da rivendere al dettaglio tra il capoluogo e i comuni della fascia ionica della provincia catanzarese. Due provvedimenti in carcere sono stati eseguiti assieme a militari del nucleo di polizia tributaria, Gico, della Guardia di Finanza di Catanzaro in quanto soggetti comuni ad altra, autonoma, indagine. Sono in corso anche alcune perquisizioni domiciliari.

09:59Migranti: viaggi da Tunisia, sospetti terroristi a bordo

(ANSA) - PALERMO, 6 GIU - La Procura di Palermo ha disposto il fermo di 15 persone accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e contrabbando di tabacchi. L'organizzazione avrebbe trasportato dalla Tunisia alle coste marsalesi, attraverso gommoni veloci, anche soggetti ricercati dalle autorità di polizia tunisine per sospetti di collegamenti con organizzazioni terroristiche di matrice jihadista. L'inchiesta, condotta dal Nucleo di polizia tributaria della Finanza, è coordinata dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi e dai pm Gery Ferrara, Claudia Ferrari e La Chioma. L'organizzazione, composta da pericolosi pregiudicati tunisini e complici italiani grazie all'utilizzo di veloci gommoni d'altura condotti da esperti "scafisti", capaci di percorrere il tragitto anche in meno di 4 ore, ha trasportato in Italia persone in grado di pagare migliaia di euro per la traversata e ha introdotto in Italia sigarette di contrabbando.

09:58Traffico di sostanze dopanti e droga, 13 arresti in Puglia

(ANSA) - BARI, 6 GIU - Dalle prime luci dell'alba, circa 100 militari del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Bari stanno eseguendo 13 ordinanze di custodia cautelare per traffico di sostanze dopanti, stupefacenti e banconote false, nei confronti di due sodalizi criminali attivi nel capoluogo pugliese e in provincia. L'operazione, denominata "Body and drugs", ha fatto emergere un remunerativo mercato occulto, alimentato anche da palestre nell'hinterland barese. Oltre alle ordinanze, in corso di esecuzione, sono 21 le denunce all'autorità giudiziaria e 2500 i farmaci sequestrati. Maggiori dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà questa mattina nel comando provinciale della Guardia di Finanza.

08:30Usa: al via nuova catena alberghi Trump, è ‘low cost’

(ANSA) - WASHINGTON, 6 GIU - La 'Trump Organisation', la società cui Donald Trump, una volta eletto presidente, ha affidato la gestione ai figli Donald Jr. ed Eric, si appresta a lanciare una nuova catena di alberghi. Non di superlusso come i 'Trump Hotel' già presenti in più parti degli Usa, ma a tre stelle e dal nome 'patriottico': "American Ideas". Nell'illustrare la nuova iniziativa Donald Trump Jr. ha affermato che l'idea è nata durante i viaggi per la campagna elettorale del padre quando ha riscontrato l'offerta giudicata carente nel settore alberghiero più accessibile. Così si parte con i primi tre hotel in Mississippi (Stato in cui alle urne Trump ha battuto Hillary Clinton con un margine di quasi il 18%), che anche nell'arredamento avranno riferimento alla cultura americana: come macchine vintage che distribuiscono Coca Cola e oggetti rigorosamente 'made in Usa'.

08:02Camorra: operazione Ps-Gdf a Napoli, oltre 20 arresti

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Operazione della Polizia e della Guardia di Finanza contro i clan Di Lauro e Vinella Grassi a Napoli: decine di agenti del Servizio centrale operativo (Sco) e della squadra mobile e i finanzieri del Gico di Napoli stanno eseguendo oltre 20 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del capoluogo partenopeo al termine di un'inchiesta della Dda. Il blitz è scattato in particolare a Scampia e Secondigliano. Nei confronti degli arrestati i reati ipotizzati vanno, a vario titolo, dall'associazione finalizzata al traffico di droga al tentato omicidio pluriaggravato, dall'estorsione al favoreggiamento e alla detenzione illegale di armi. Le indagini della Polizia e della Guardia di Finanza hanno riguardato in particolare l'alleanza tra i due clan che, tra il 2012 e il 2014 nel pieno della terza faida di Scampia, hanno messo in piedi una vera e propria joint venture nel narcotraffico.

07:55Messico: arresto ex governatore a Panama,verso estradizione

(ANSA) - PANAMA CITY, 6 GIU - Un ex governatore messicano latitante, accusato di corruzione in relazione alla vendita di proprietà dello Stato del valore di centinaia di milioni di euro è stato arrestato a Panama e potrebbe essere presto estradato, secondo le autorità. La procura federale messicana ha riferito che Roberto Borge, ex governatore di Quintana Roo (lo Stato di Cancun e altre località turistiche) dal 2011 al 2016, è stato arrestato all'aeroporto di Panama city, dove stava per imbarcarsi su un volo diretto a Parigi. Il procuratore Alonso Israel Lira ha detto che Borge aveva viaggiato tra Miami, Bahamas, Cuba e Barcelona prima di arrivare a Panama. Il Messico avvierà al più presto la procedura per l'estradizione. Ammanettato e vestito da poliziotto, l'uomo è stato condotto al quartier generale della Procura generale panamense, dove sarà trattenuto in attesa di una decisione. Borge è il terzo ex governatore del partito del presidente Enrique Pena Nieto ad essere arrestato quest'anno con accuse di corruzione.

07:54Clima: governatore California, Usa resteranno in prima linea

(ANSA) - PECHINO, 6 GIU - Il governatore della California Jerry Brown prevede che la decisione del presidente Trump di far ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima non potrà che avere carattere temporaneo, data la gravità del problema. Brown, parlando all'Associated Press a margine di una conferenza sull'energia pulita in corso a Pechino, ha detto che Cina, Europa e i governatori degli Stati Uniti faranno quanto in loro potere per colmare il vuoto causato dalla decisione del governo federale di rinunciare alla leadership in questo campo. Brown ha aggiunto che la sciEnza, i fatti e la pressione internazionale porteranno gli Stati Uniti a riunirsi allo sforzo congiunto per ridurre le emissioni di gas serra. Il governatore della California ha anche firmato degli accordi con il governo centrale cinese e due province per la collaborazione nella lotta ai cambiamenti climatici.