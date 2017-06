Ultima ora

12:18Calcio: Spalletti, felice di essere allenatore Inter

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - "Sono felice di essere allenatore dell'Inter": lo dice Luciano Spalletti, a Malpensa, prima di partire per la Cina dove incontrerà il proprietario del club nerazzurro Zhang Jindong.

12:07Salvini nelle Marche, letame davanti al palco

(ANSA) - PORTO SAN GIORGIO (ASCOLI PICENO), 6 GIU - Letame per Salvini a Porto San Giorgio: la scorsa notte ignoti hanno sparso del letame di cavallo davanti al palco dove il leader della Lega Nord ha tenuto il suo primo comizio elettorale nelle Marche: l'azienda dei rifiuti ha poi rimosso il letame prima delle 6 del mattino, come si apprende dalla Questura di Ascoli Piceno. Imponente lo spiegamento di agenti, con auto e camionette, per garantire l'ordine pubblico. Alcune strade sono state chiuse al traffico e il percorso dei bus deviato per qualche ora.

11:49Calcio: morto Giuliano Sarti, portiere ‘grande Inter’

(ANSA) - FIRENZE, 6 GIU - E' morto a Firenze Giuliano Sarti. Nato a Castello d'Argile (Bologna) il 2 ottobre 1933, è stato il portiere della 'grande Inter' di Helenio Herrera e considerato uno dei migliori n.1 del calcio italiano. Con la maglia nerazzurre ha conquistato due scudetti (1964-65 e 1965-66), due Coppe dei Campioni (1963-64 e 1964-65) e due Coppe Intercontinentali (1964 e 1965); con quella della Fiorentina uno scudetto (1955-56) una Coppa Italia(1960-61) e una Coppa delle Coppe (1960-61). La Fiorentina ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Sarti, definendo l'ex portiere "un monumento della storia viola e del calcio italiano". Era entrato a far parte della Hall of Fame viola e di recente lo stadio Franchi gli aveva tributato un grande omaggio nella serata dei 90 anni del club.

11:31Agguato fallito nel vibonese, confessa figlio minore vittima

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 6 GIU - E' stato il figlio sedicenne, che ha confessato, a sparare contro l'uomo di 41 anni ferito in un agguato domenica sera a Vibo Valentia. La svolta è maturata dopo che il ragazzo si è recato nella caserma dei carabinieri per rilasciare dichiarazioni spontanee. Assistito dal suo legale il ragazzo ha riferito di aver sparato al padre perché questi maltrattava lui e sua madre. E ha aggiunto di non volerlo uccidere, bensì solo dargli un avvertimento che lo rimettesse sulla "giusta" via. In precedenza il 41enne e la madre erano stati sentiti dagli investigatori che avevano sequestrato i telefoni cellulari per effettuare verifiche sulle chiamate o messaggi ricevuti nell'imminenza dell'agguato. Nonostante la gravità del reato che gli viene contestato (tentato omicidio, mentre la difesa ha chiesto la minaccia aggravata), la Procura minorile di Catanzaro ha ritenuto di non emettere alcuna misura restrittiva nei confronti del 16enne che potrà difendersi dalle accuse restando libero.

11:28Picchiava moglie con mazza da baseball, preso nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - Per farsi consegnare i soldi dalla moglie era arrivato addirittura a colpirla alla testa con una mazza da baseball, provocandole la rottura del setto nasale: è successo a Cardito, in provincia di Napoli, dove i carabinieri di Casoria (Napoli) hanno arrestato un uomo di 47 anni. A chiamare i militari è stato il figlio della coppia, durante l'ennesima aggressione con calci e pugni. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo spesso picchiava la moglie per farsi consegnare il denaro. La donna, che ha 44 anni, è finita in ospedale dove i medici le hanno riscontrato contusioni guaribili in quattro giorni. Per il marito violento, invece, si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale. (ANSA).

11:26Gentiloni ad Afragola: tensioni disoccupati-Polizia a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - Tensioni nei pressi del binario 17 della stazione ferroviaria di Napoli Centrale dove una ventina di disoccupati e militanti dei centri sociali - che esponevano degli striscioni - hanno tentato di superare il desk degli accrediti con l'obiettivo di avvicinarsi al treno che condurrà giornalisti e personalità ad Afragola (Napoli). Nella città del Napoletano tra poco è in programma l'inaugurazione della prima fase dei lavori della stazione dell'Alta Velocità, alla presenza del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Le forze dell'ordine hanno bloccato i manifestanti, che stavano gridando slogan ("fuori la mafia dalle istituzioni") prima che potessero arrivare sui binari. Gentiloni giungerà direttamente ad Afragola (Napoli).

11:25Voto Gb: Corbyn a May, ‘io antipatriottico? E’ offensivo’

(ANSA) - LONDRA, 6 GIU - "E' ridicolo, anzi, offensivo, definirmi anti-patriottico". Risponde così Jeremy Corbyn alla premier conservatrice Theresa May che lo ha criticato per "non credere nella Gran Bretagna" e per il suo atteggiamento "debole" nel contrastare il terrorismo. Il leader laburista, a due giorni dal voto, contrattacca in un'intervista al Guardian: "Dobbiamo avere un ruolo costruttivo nel mondo. Dobbiamo avere una comunità cortese e armoniosa in Gran Bretagna. Questo mi rende in qualche modo anti-britannico?".