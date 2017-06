Ultima ora

14:15Afghanistan: attentato a Grande Moschea di Herat,morti

(ANSA) - KABUL, 6 GIU - Un attentato è stato realizzato oggi contro la Jam-e-Mosque di Herat City, capoluogo della omonima provincia occidentale afghana, con un bilancio provvisorio di sette morti e 20 feriti. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Interno a Kabul. Non è ancora chiaro cosa abbia determinato l'esplosione che non è stata ancora rivendicata. In mattinata, mentre si aprivano i lavori della Conferenza internazionale per la pace e la cooperazione per la sicurezza, un razzo è esploso nell'area dell'ambasciata indiana nella capitale afghana.

14:14Terremoto: prime fioriture a Castelluccio di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 6 GIU - Primi accenni di fioritura sul Pian Grande di Castelluccio di Norcia. Dopo la semina della lenticchia, è giunto il momento dei primi fiori. Per adesso è il giallo il colore che predomina e abbellisce la grande piana e arriva da fiori che appartengono a una pianta che si riconduce alla famiglia delle margherite, come spiegano gli agricoltori del borgo. "Nei prossimi giorni spiccherà il rosso dei papaveri e successivamente l'azzurro dei fiordalisi", racconta all'ANSA Gianni Coccia, che a Castelluccio è nato e vissuto da sempre. A fine giugno sarà un'esplosione di colori: arriverà il bianco delle margherite e l'azzurrino chiaro della lenticchia. E la fioritura sarà a quel punto completa. Mentre il Pian Grande si va colorando, sul borgo distrutto dal sisma continuano le demolizioni degli edifici danneggiati e non recuperabili. L'obiettivo è arrivare nell'area della ex scuola, è qui che saranno installate le casette per gli sfollati che abitavano a Castelluccio prima del sisma. (ANSA).

14:08Calcio: Palermo, nessuna istanza fallimento

(ANSA) - PALERMO, 6 GIU - "Non esiste alcuna istanza di fallimento della società Palermo Calcio presentata dalla Procura. Non esiste alcuna esposizione debitoria della società per 120 milioni e a oggi non è stata eseguita alcuna attività di acquisizione di documenti o altro da parte della Finanza". Lo dice Enrico Sanseverino, avvocato della società Palermo Calcio.

14:05Terrorismo: Renzi, decidere se cedere a paura o vivere

(ANSA) - MILANO, 6 GIU - Nella "difficile" situazione geopolitica mondiale "il punto di discussione più importante per l'Occidente" nei prossimi mesi è decidere se "cedere alla paura" oppure, secondo l'ex premier Matteo Renzi, difendere i nostri valori "vivendo". Certo, ha aggiunto all'assemblea di Smi, "dobbiamo lavorare sulla sicurezza e arrivare a una difesa comune europea".

13:59Renzi, II trimestre sarà migliore, ma non basta

(ANSA) - ROMA, 6 JUN - "Io credo che il secondo trimestre andrà meglio del primo, ma la sostanza dei fatti è che non è sufficiente, non basta". Lo ha detto Matteo Renzi parlando del Pil italiano alla assemblea di Sistema Moda Italia a Milano. "Possiamo scegliere da un lato vivere come dei reduci dicendo tutto quello che abbiamo fatto, ma io non sono reduce, a me piace il futuro, mi piacciono i pionieri", aggiungendo che parte degli effetti della manovra 2016 debbano ancora dispiegarsi: "Industria 4.0 ancora non si vede sul Pil.

13:56Scherma: da domani a Gorizia i campionati italiani

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Tutto pronto alla Fiera di Gorizia per ospitare i Campionati Italiani di scherma assoluti e paralimpici 2017. Da domani a sabato si assegneranno i titoli individuali di fioretto, spada e sciabola, i titoli di serie A1 a squadre, i tricolori di scherma paralimpica e quelli per non vedenti. Si inizia domani con le gare di fioretto maschile, spada maschile e sciabola femminile. Giovedi spazio alla serie A1 di spada maschile, fioretto maschile sciabola femminile ed alle gare di scherma paralimpica con in gara spadisti e spadiste delle categorie A, B e C. Venerdi saranno assegnati i titoli individuali di fioretto femminile, spada femminile e sciabola maschile, ma anche quelli di fioretto paralimpico sia femminile che maschile. L'ultima giornata di gara, quella di sabato, vedrà invece svolgersi le gare di serie A1 di fioretto femminile, spada femminile e sciabola maschile, a cui si aggiungeranno anche le prove individuali di sciabola paralimpica e quelle di spada maschile e femminile di scherma per non vedenti.

13:55Qatar: Lega, stop moschee finanziate da quel Paese in Italia

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "Alla luce della denuncia con cui Arabia Saudita, Emirati Arabi e gli altri principali Stati mediorientali ieri hanno chiuso i rapporti diplomatici con il Qatar, in quanto accusato di finanziare il terrorismo islamico, occorre un'immediata riflessione sull'Islam italiano, le cui comunità e i luoghi di culto sono quasi tutti finanziati proprio dal Qatar". Lo afferma Paolo Grimoldi della Lega. "A confermarlo - sostiene - sono le parole del presidente Ucoii, l'imam fiorentino Izzedin Elzir, per il quale i 25 milioni provenienti dalla ong Qatar Charity sono serviti nell'ultimo anno, testuali parole, 'per costruire 43 moschee' in tutto il territorio italiano. E molte altre sono in fase di progettazione: in Lombardia, per esempio, con i fondi della Qatar Charity si vorrebbero realizzare due mega moschee a Sesto San Giovanni e a Bergamo". "Si fermino subito questi progetti e si faccia luce sui finanziamenti ricevuti dalle comunità islamiche italiane dal Qatar e dalle sue Ong", conclude Grimoldi.