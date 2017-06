Ultima ora

16:13Calcio: Bosz nuovo allenatore del Borussia Dortmund

(ANSA) - DORTMUND (GERMANIA), 6 GIU - Peter Bosz, 54 anni, è il nuovo allenatore del Borussia Dortmund. Lo ha ufficializzato oggi la squadra giallonera sul proprio sito. Bosz, nell'ultima stagione sulla panchina dell'Ajax, ha firmato fino al 2019. Sostituisce Thomas Tuchel che aveva risolto consensualmente il contratto con il club tedesco la scorsa settimana.

16:04Comunali: Pistoia, 21 ultracentenari alle urne

(ANSA) - PISTOIA, 6 GIU - Ci sono anche 21 ultracentenari tra gli elettori di Pistoia chiamati alle urne domenica 11 giugno (dalle 7 alle 23) per le Comunali. Sono una donna nata nel 1911, un uomo e una donna nati nel 1912, tre donne nate nel 1913,quattro donne nate nel 1914, e 11 donne nate nel 1915. In totale gli elettori pistoiesi chiamati alle urne per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale sono 73.171 di cui 34.757 uomini e 38.414 donne. Questo dato comprende i cittadini stranieri aventi cittadinanza in uno stato membro dell'Unione europea che hanno richiesto di votare per il rinnovo degli organi comunali; si tratta di 38 uomini e 95 donne, per un totale di 133 elettori.

15:56Legali del Palermo, i conti della società sono certificati

(ANSA) - PALERMO, 6 GIU - "In relazione a quanto riportato oggi dal quotidiano Giornale di Sicilia, sulle esposizioni debitorie a carico del Palermo calcio e al potenziale rischio di fallimento, smentiamo il contenuto dell'articolo". Lo dicono gli avvocati Enrico Sanseverino e Francesco Pantaleone, dello staff legale del Palermo. "In particolare - proseguono - nessuna attività, a oggi, è stata effettuata dalla guardia di finanza per acquisire o sequestrare documentazione fiscale del Palermo calcio. Nessuna informazione di garanzia in merito è stata mai notificata a Maurizio Zamparini né parimenti risultano procedure presso la sezione fallimentare del Tribunale di Palermo. Per completezza, si precisa che la gestione economica della società, come tutte le società calcistiche, è controllata costantemente dalla Covisoc (Commissione di vigilanza e controllo sui conti delle società di calcio) e i relativi bilanci sono regolarmente certificati dalla società di revisione".

15:55Calcio: under 20, carica Dimarco ‘ora la finale’

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "E' vero che abbiamo scritto la storia conquistando una semifinale mondiale, ma ancora non abbiamo fatto nulla". Dopo la storica qualificazione ottenuta ieri contro lo Zambia, il difensore dell'Italia under 20 Federico Dimarco - autore del 2-2 che ha portato la partita ai supplementari - non si sente appagato: "Come ci ha detto mister Evani nello spogliatoio ieri, dopo la partita - aggiunge il giocatore dell'Empoli - non ci dobbiamo accontentare, sarebbe un errore. Noi questa storia la vogliamo scrivere arrivando fino in fondo". Giovedì è in programma la semifinale contro l'Inghilterra.

15:48Onu, 163 civili uccisi dall’Isis a Mosul in un giorno

(ANSA) - GINEVRA, 6 GIU - L'Alto commissario Onu per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha accusato l'Isis di aver ucciso in un solo giorno 163 persone che il 1 giugno scorso tentavano di fuggire da Mosul, dove è in corso una vasta offensiva contro lo Stato islamico. "La brutalità di Daesh non ha limiti. Ieri, il mio staff mi ha riferito di corpi di uomini, donne e bambini che ancora giacciono per le strade del quartiere al-Shira, nella parte occidentale di Mosul, dopo che 163 persone sono state uccise da Daesh il primo giugno per impedire loro di fuggire", ha detto Zeid. (ANSA)

15:28Calcio: Palermo, indagine aperta da circa due mesi

(ANSA) - PALERMO, 6 GIU - L'indagine sul Palermo calcio, che attualmente non ha indagati, è stata aperta un paio di mesi fa. Al momento non c'è stato alcun controllo della Guardia di finanza sui conti del Palermo che sono comunque certificati semestralmente. Secondo i legali della società non ci sarebbero esposti da parte dei creditori. Intanto, il closing per il passaggio delle quote a una società inglese è in stand-by. L'indagine potrebbe essere stata avviata dopo il blocco del fido di 2,5 milioni da parte di Unicredit, o dopo il pignoramento da parte di Riscossione Sicilia per 200 mila euro sui conti correnti del Palermo presso Unicredit, per un contenzioso relativo agli anni '93/94, ereditato dalla gestione Sensi (che negli anni '90 non era tuttavia proprietario del Palermo). Il contenzioso, secondo il patron Maurizio Zamparini, era scaduto nei termini, perciò pretestuoso e non dovuto.

15:21Torino: pm, fari accesi anche su commissione vigilanza

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - Anche l'eventuale operato della "Commissione provinciale di vigilanza" sugli spettacoli pubblici entrerà al vaglio della procura di Torino nell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo. La commissione, istituita presso la prefettura, è un organismo interforze che deve esprimere pareri e verificare le condizioni di agibilità e di sicurezza. In base ai regolamenti è composta, in teoria, dal prefetto e dal questore (o dai loro vice), poi dal sindaco (o un suo delegato), da un rappresentante dell'Asl, dal comandante dei vigili del fuoco, da un membro dell'ente che svolge la "funzione di genio civile" e da altri specialisti. La sindaca Chiara Appendino, nel corso del suo intervento di ieri in consiglio comunale, ha detto che la commissione aveva svolto un sopralluogo in piazza San Carlo nella mattinata "verificando tutti i requisiti di sicurezza" e ha "autorizzato" gli organizzatori di Turismo Torino a svolgere l'evento.