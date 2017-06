Ultima ora

17:33Calcio: Cavani torna a Napoli, entusiasmo tifosi

(ANSA) - NAPOLI, 6 GIU - Entusiasmo sul lungomare di Napoli per il ritorno in città di Edinson Cavani. L'attaccante uruguayano è stato accolto da decine di tifosi che gli chiedevano selfie e lo chiamavano dimostrandogli un affetto mai sopito. Cavani è a Napoli per ricevere un premio nell'ambito di Football Leader, manifestazione organizzata in collaborazione con l'Assoallenatori. L'attaccante del Psg ha recentemente aperto a un suo possibile ritorno in azzurro in futuro, prima della fine della carriera.

17:27Torino: Digos al lavoro, presto nuova informativa a pm

(ANSA) - TORINO, 6 GIU - Sarà la Digos della questura di Torino a continuare ad occuparsi delle indagini su quanto accaduto sabato sera in piazza San Carlo durante la proiezione della finalissima di Champions League. Ieri gli investigatori hanno consegnato alla procura una prima informativa, che ha determinato l'apertura formale di un procedimento (a carico di ignoti) per lesioni colpose plurime. Nei prossimi giorni verrà preparato un secondo rapporto. Gli inquirenti, oltre a vagliare le responsabilità di eventuali lacune di organizzazione e di gestione dell'evento, intendono accertare la causa dell'ondata di panico fra gli spettatori. (ANSA).

17:18Bimba morta per infezione da Seu, indaga Procura Bari

(ANSA) - BARI, 06 GIU - La Procura di Bari ha aperto una indagine sulla morte della bimba di 16 mesi di Altamura, deceduta domenica scorsa nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari per le conseguenze di una infezione da Seu. Con gli stessi sintomi è attualmente ricoverato un altro bambino, anche lui di Altamura. Gli inquirenti non escludono che i due casi siano collegati. Entrambi i bambini potrebbero aver contratto il batterio intestinale dallo stesso focolaio, probabilmente un alimento. L'inchiesta, al momento senza indagati né ipotesi di reato, è coordinato dal pm Grazia Errede. Nei prossimi giorni il magistrato disporrà l'autopsia. La Procura ha delegato ai Carabinieri del Nas verifiche su alcuni prodotti alimentari che potrebbero contenere il batterio. Accertamenti sono stati disposti anche dalle autorità sanitarie regionali che, all'esito di una riunione tecnica, hanno ipotizzato - in attesa dei risultati delle analisi - che la causa possa essere stata l'assunzione di latte non pastorizzato.

17:16Stadio Roma: giunta approva delibera pubblico interesse

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - La giunta Raggi ha approvato la delibera che ridefinisce il pubblico interesse del nuovo stadio della Roma, che sorgerà a Tor di Valle, alla luce dell'adeguamento del progetto da parte dei proponenti dell'As Roma ed Eurnova. Previste cubature ridotte del 50% ed opere per la città per un valore di 120 milioni di euro. Con ogni probabilità, la delibera approderà in Aula la prossima settimana.

17:09Maltempo: temporali Friuli Venezia Giulia, decine interventi

(ANSA) - UDINE, 6 GIU - E' allerta meteo nella parte centrale e in quella occidentale del Friuli Venezia Giulia. Violenti temporali si sono abbattuti dalla tarda mattinata di oggi in particolare tra le province di Udine e Pordenone, causando numerosi allagamenti in particolare nel Codroipese e nella Bassa Friulana tra Pavia di Udine e Mortegliano. Diverse strade di viabilità secondaria si sono trasformate in corsi d'acqua e alcuni sottopassaggi sono stati chiusi al traffico. Nonostante le forti precipitazioni la situazione è invece nella norma a Udine. I vigili del fuoco hanno già effettuato una quindicina di interventi quasi tutti per allagamenti. Altrettanti ne hanno ancora in corso in diverse aree della provincia. In particolare i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli (Udine) sono intervenuti questa mattina per alcuni fulmini che hanno colpito il cimitero austroungarico a Palmanova incendiando alcune piante di cipressi.

17:08F1: N.1 Coni ricorda Elio De Angelis ‘realizzò il suo sogno’

(ANSA)-ROMA, 6 GIU-''Elio da subito aveva deciso che quella era la sua vita, aveva studiato per fare il pilota e coronato il suo sogno. Era arrivato ed era felice prima che il destino lo portasse via''. E' il commosso ricordo di Elio De Angelis da parte del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, che nel Salone d'onore del comitato olimpico italiano a Roma ha aperto così la presentazione del 'Memorial Lodovico Scarfiotti' giunto alla 3/a edizione e dedicato alla memoria del campione della Formula 1. Il pilota romano morì a Marsiglia nel 1986 a causa di un grave incidente occorsogli nelle prove libere della Pirelli sul circuito del Paul Ricard al volante della sperimentale Brabham BT 55. Fu vicino a guidare una Ferrari come ricorda Giancarlo Minardi: ''Enzo Ferrari mi chiese se era pronto a guidare una Ferrari e gli dissi di sì''. A ricordarlo anche l'ex ferrarista Jean Alesi: ''Soprattutto mi piaceva la persona che era. Per questo, portavo i suoi colori sul casco e ora mio figlio che per fortuna fa il pilota li porta sul suo''

17:08Calcio: Pallotta, con Spalletti Inter migliorerà

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "L'Inter sarà migliore, sembra che avrà Spalletti e lui è un grande allenatore. Noi abbiamo qualcuno in mente e non ci resta che concludere, non col tecnico, ma con la squadra con cui si trova". Così il presidente della Roma, James Pallotta, alla radio americana 'SiriusXM FC'. Dalle parole del businessman di Boston non sembrano esserci più dubbi sul fatto che, non appena sarà trovato un accordo col Sassuolo, a Trigoria arriverà Eusebio Di Francesco. Ad occuparsi della trattativa col patron Squinzi - in merito alla clausola da 3 milioni di euro inserita nel contratto del tecnico - sarà la dirigenza italiana sbarcata all'ora di pranzo nella Capitale dopo il summit in Massachusetts. "Parleremo quando avremo qualcosa da dire" le uniche dichiarazioni rilasciate dal dg Baldissoni a Fiumicino.