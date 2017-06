Pubblicato il 06 giugno 2017 da ansa

(ANSA) – AOSTA, 06 GIU – Da domenica pomeriggio non si hanno più notizie di Yaneisha Garabitos, quattordicenne che vive a Chatillon (Aosta). “E’ andata via di casa tranquillamente verso le 17, ha detto che avrebbe dovuto vedersi con un’amica”, spiega la nonna, Hayat Errati, con cui abita. Aveva trascorso la serata di sabato in compagnia di altre persone e poi era rientrata. Non è la prima volta che la ragazza si allontana senza dare spiegazioni, “ma di solito torna in giornata, al massimo il giorno dopo. E comunque si fa sentire, mi dice dove va, questa volta no”, aggiunge. “Ho quasi la certezza che sia via con degli adulti che la portano in giro in auto”, ultimamente “si muoveva troppo velocemente”. Con sé non ha telefono, documenti né bagagli. “Ieri ho fatto denuncia ai carabinieri”, spiega la donna. Le forze dell’ordine sono al lavoro. Yaneisha, che compirà 15 anni il prossimo 30 ottobre, è alta circa 1,60 metri. E’ uscita di casa indossando jeans, scarpe da ginnastica, una t-shirt nera e una felpa bianca e nera a righe. (ANSA).