Ultima ora

19:32Khashoggi: la moglie Lamia, il funerale a Medina

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "L'intera famiglia si stringe attorno ad Adnan Khashoggi, deceduto a Londra questa notte", si legge in una nota diffusa dall'avvocato Roberto Albertazzi, legale di Lamia Khashoggi, "unica moglie legittima - scrive - che ha assistito amorevolmente Adnan fino al suo ultimo respiro". "Farò di tutto - afferma Lamia - perché il funerale di mio marito si tenga a Medina, e che null'altro impedisca il realizzarsi delle sue ultime volontà".

19:31Terrorismo: dodici fermi a Bruxelles per attentati 2016

(ANSA) - BRUXELLES, 6 GIU - Raffica di perquisizioni ed arresti in Belgio, collegati agli attentati dell'anno scorso a Bruxelles. Secondo quanto riferisce la procura belga, dopo quattordici perquisizioni la polizia ha fermato dodici persone collegate all'inchiesta sugli attentati suicidi di Bruxelles e Zaventem del 22 marzo 2016. Le perquisizioni sono avvenute in diversi quartieri, alcuni molto centrali come l'area di Bruxelles e di St Gilles. I dodici fermati saranno ora interrogati e il giudice istruttore deciderà nelle prossime ore se confermare il fermo oppure no.

19:30Parigi: prefettura, a Notre-Dame situazione sotto controllo

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - La situazione nella piazza di Notre-Dame è "sotto controllo, un poliziotto ferito, l'autore dei fatti è stato neutralizzato e trasferito in un ospedale". Lo conferma la prefettura di Parigi in un tweet.

19:29Siria: fonti, 5mila curdo-siriani in offensiva Raqqa

(ANSAmed) - BEIRUT, 6 GIU - L'attacco curdo-Usa su Raqqa, bastione Isis nel nord della Siria, è portato da circa cinquemila miliziani inquadrati nelle 'Forze democratiche siriane', piattaforma guidata dall'ala siriana del Pkk e composta anche da elementi arabi della zona. Lo riferiscono fonti locali situate ai margini del fronte tra curdi e miliziani jihadisti.

19:27Londra: Bbc, polizia rafforza sicurezza ai seggi

(ANSA) - LONDRA, 6 GIU - Dopo l'attacco di Londra verrà aumentata la sicurezza nei seggi del Regno Unito per le elezioni dell'8 giugno con una maggiore presenza di agenti di polizia. Ne dà notizia la Bbc. Secondo un esperto di anti-terrorismo citato dall'emittente pubblica, Michael Fuller, c'è un "rischio significativo" che i luoghi in cui si vota vengano presi di mira da attacchi terroristici.

19:26Calcio: Milan, Storari confermato per un anno

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - L'ad rossonero Marco Fassone è stato a Casa Milan, palcoscenico scelto dai tifosi della curva Sud per proseguire la campagna contro Mino Raiola, attaccato ieri con un duro comunicato per la gestione del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Oggi gli ultrà hanno esposto davanti alla sede un lungo striscione a sostegno della linea societaria con scritto: "Non si accettano ricatti, avanti così A.C. Milan". In attesa di definire il futuro del giovane portiere, il Milan ha confermato Marco Storari come riserva, prolungandogli il contratto al 30 giugno 2018. "Sono molto felice", ha detto il 40enne Storari, tornato a gennaio dopo le esperienze con Sampdoria, Juventus e Cagliari. Prosegue, intanto, il rinnovamento nei quadri tecnici e societari: lascia il responsabile sanitario del club Rodolfo Tavana e il suo posto dovrebbe essere preso da Gianluca Melegati, già alla guida dello staff medico nella stagione 2010/'11, quella dell'ultimo scudetto. Il nuovo Chief Operations Officer, infine, sarà Alessandro Sorbone.

19:25Parigi: media, aggressore è algerino

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - L'aggressore di Notre-Dame è uno studente algerino e viveva in Val d'Oise, dipartimento a nord di Parigi. Lo riferisce Le Figaro.