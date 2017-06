Ultima ora

21:20Circonvenzione di incapace, maga condannata

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 GIU - Una donna spezzina di 66 anni, Anna Maria Cutugno, conosciuta come 'maga Estrella', e' stata condannata dal tribunale della Spezia alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di mille euro, di una provvisionale complessiva di 60mila euro a favore della parte civile, e di un risarcimento da definire in sede civile. La donna era accusata di circonvenzione di incapace ai danni di due sorelle spezzine. Secondo l'accusa, la maga, approfittando delle debolezze psichiche e della fragilità psicologica delle due donne, avrebbe spillato loro complessivamente 60mila euro in cambio di ‘garanzie’ di contatti con l’aldilà per raccogliere pensieri e volontà della defunta madre, ma anche per l'acquisto di amuleti e talismani protettivi.

21:18Calcio: Spagna, archiviata la denuncia contro Hernandez

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Il Tribunale di Malaga ha deciso l'archiviazione della denuncia presentata domenica da una giovane spagnola contro il calciatore francese Theo Hernandez, da pochi giorni ceduto dall'Atletico al Real Madrid. Il giocatore era stato accusato da una ragazza di 22 anni con la quale si era appartato in un'auto dopo averla incontrata in una discoteca a Marbella. La giovane lo aveva poi accusato di aggressione sessuale e aveva sporto denuncia al commissariato di Marbella. Hernandez aveva respinto l'accusa. Il calciatore e la denunciante sono stati sentiti oggi in Tribunale a Malaga. Dopo aver sentito le rispettive versioni, riferisce la Efe, la Corte ha disposto l'archiviazione della causa. Il laterale sinistro francese ha giocato la scorsa stagione di Liga nell'Alaves, in prestito dall'Atletico, che lo ha ceduto ora al Real Madrid per circa 30 milioni di euro.

20:57Bullismo:perseguitano coetanea, arrestati due 16enni Taranto

(ANSA) - TARANTO, 06 GIU - Due ragazzi di 16 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Taranto per atti persecutori nei confronti di una coetanea e per atti osceni in luogo pubblico. Uno dei due è stato sottoposto alla permanenza domiciliare presso l'abitazione di residenza e l'altro accompagnato in una comunità per minori. Ai due è stata notificata un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip del tribunale per i minorenni Paola Ferrara su richiesta del sostituto procuratore Lelio Festa. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sin dal 2015 i due si sarebbero resi responsabili di condotte vessatorie nei confronti di una coetanea. Tali comportamenti, iniziati tra i banchi di scuola, sarebbero stati reiterati nel tempo, sia nelle strade del quartiere, sia nei pressi dell'abitazione della giovane, culminando in offese, minacce, nonché atti volgari ed osceni commessi in sua presenza. I due 'bulli' si sarebbero poi accaniti contro i genitori della ragazza, danneggiando le loro auto.

20:54Calcio: Ventura, Balotelli? Sa cosa fare per tornare azzurro

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "Se lo avessi convocato, forse avrebbe portato più tifosi allo stadio perché qui a Nizza ha fatto un buon campionato". Così Gian Piero Ventura su un eventuale ritorno di Mario Balotelli in Nazionale. "Non è un problema di qualità tecniche, ma di altra natura - spiega il ct alla vigilia dell'amichevole con l'Uruguay - Io non l'ho mai allenato; quando l'ho incontrato, gli ho detto qual è il suo problema con assoluta chiarezza, cercando di fargli capire quale sia la strada che ha per essere un giocatore importante della Nazionale. Lui non deve tornare per essere un semplice numero: questo è l'anno del Mondiale ed è una scelta che deve fare lui". Seduto accanto al ct in conferenza stampa, c'è Daniele De Rossi, fresco di rinnovo con la Roma ma anche di separazione dal tecnico Luciano Spalletti. "Mi dispiace - ammette il nuovo capitano giallorosso - perché è un allenatore a cui sono legato ed è molto forte: spero che non lo farà vedere al 100% all'Inter, perché sarà una delle nostre rivali l'anno prossimo".

20:52Mare: si allarga area non balneabile in Versilia

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 6 GIU - Si allarga il fronte del divieto di balneazione scattato ieri alla foce del Motrone, in Versilia, a seguito del guasto al depuratore di Pietrasanta durante un temporale di domenica pomeriggio. Dai 20 metri iniziali a nord e a sud del fiume, si è passati a un fronte di almeno 500 metri, che interessa una ventina di stabilimenti balneari e la spiaggia libera. La nuova ordinanza, la seconda, firmata dal vice sindaco di Pietrasanta, Daniele Mazzoni, ha infatti esteso il divieto di balneazione fino al bagno Stella Bianca.

20:44Usa: ‘effetto Trump’, tutti vogliono candidarsi

(ANSA) - WASHINGTON, 6 GIU - Il 2020, la scadenza naturale del primo mandato Trump, non è certo alle porte, eppure di già tutti vogliono candidarsi per sfidarlo. Almeno così sembra secondo il Washington Post e altri media Usa che sottolineano come giorno dopo giorno, indiscrezione dopo indiscrezione, si allunga la lista ipotetica, specialmente se si considera il fronte democratico dove - esaurita l'opzione Clinton - da tempo la situazione non appariva così fluida. E allora quando nei giorni scorsi l'ex vicepresidente degli Stati Joe Biden ha annunciato la creazione di un uovo comitato American Possibilities, osservatori ci hanno subito letto il preludio ad una candidatura. Per non parlare delle voci sul fondatore di Facebook, Mark Zuckeberg, i cui interventi sembrano di volta in volta aggiungere un tassello a un suo possibile manifesto politico. Pure senza conferme, ogni tanto spunta anche il nome di Oprah Winfrey, la regina dei talk show. Al punto che di recente la pubblicazione The Hill ha contato 43 nomi di possibili sfidanti.

20:43Calcio: De Laurentiis, Reina? Ha un contratto

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "Reina ha un contratto in essere e i contratti valgono. Ma è anche giusto che il Napoli guardi al futuro per il portiere". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso di Football Leader, ricevendo il premio per la gestione finanziaria del club. "Per guardare al futuro - ha aggiunto - bisogna seminare. Quando un calciatore si avvia ad una certa età, seppur integro, bisogna immaginare di mettergli al fianco qualcuno di altrettanto straordinario e capace che possa stare qui per altri dieci anni". Il 4 luglio è prevista un'amichevole al San Paolo con squadre miste tra il Napoli scudettato dell'87 e quello attuale, con la presenza anche di Diego Maradona. "Volevamo festeggiare il trentennale dello scudetto - ha spiegato il presidente - Ma ora ci stiamo riflettendo, perché in quel momento dovremo prepararci al preliminare di Champions League. I giocatori saranno appena tornati dalle vacanze e giocare anche 10 minuti senza allenamento è pericoloso. E il giorno dopo si parte per il ritiro".