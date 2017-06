Ultima ora

23:00F.1: dopo 6 anni Kubica torna in pista a Valencia

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Robert Kubica è tornato oggi a respirare Formula 1 sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, effettuando 115 giri su una Lotus E20 in livrea Renault (la vettura del 2012 con cui Kimi Raikkonen vinse il Gran Premio di Abu Dhabi). Il 32enne pilota polacco ha provato long run e simulazioni di qualifica e partenza. Aveva corso il suo ultimo Gp nel 2010, prima di dover rinunciare al Mondiale successivo a seguito di un grave incidente al Rally Ronde di Andora, in Liguria, nel febbraio di sei anni fa.

22:51Dopo Cassazione a Cremona progettato coltello sikh ‘legale’

(ANSA) - CREMONA, 6 GIU - La Cassazione ha dichiarato illegale il kirpan, pugnale sacro e uno dei cinque simbol sikh. Per risolvere il problema degli indiani seguaci di questa fede che sarebbero obbligati a portarlo e che vogliono essere in regola con le leggi italiane, un ex poliziotto di Cremona, Roberto Rossi, ha trovato la soluzione. Ha progettato il kirpan legale, che rispetta la normativa in materia di armi e che sta per essere consegnato al Tempio di Pessina Cremonese (Cremona), il più grande d'Europa. Il kirpan legale è stato ufficializzato da Kang Sukhdev, presidente della Indian Sikh Community Italy. 'Il Kirpan Legal Worldwide presenta caratteristiche inoffensive, ma è un oggetto di culto nel pieno rispetto della dignità religiosa dei Sikh - spiega il presidente della Indian Sikh Community Italy -. Presenta un logo e un codice alfanumerico identificativo sui foderi e sulle lame. Inoltre, è associato ad una tessera identificativa tipo 'badge' che riporta tutte le indicazioni distintive'.

21:56Calcio: Under 21, arrivano Caldara e Alex Ferrari

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Mattia Caldara e Alex Ferrari lasciano la Nazionale A per raggiungere l'Under 21 in ritiro a Roma. Oggi si era già aggregato il difensore della Juventus Daniele Rugani, mentre avevano dato forfait il difensore del Brescia Arturo Calabresi e l'attaccante del Sassuolo Federico Ricci. Portieri: Pierluigi Gollini (Atalanta), Gabriele Marchegiani (Spal), Lorenzo Montipò (Novara). Difensori: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Lorenzo Dickmann (Novara), Alex Ferrari (Verona), Adam Masina (Bologna), Nicola Murru (Cagliari), Daniele Rugani (Juventus). Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Luca Mazzitelli (Sassuolo). Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Alberto Cerri (Pescara), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Luca Garritano (Cesena), Andrea Petagna (Atalanta), Daniele Verde (Avellino).

21:47Ex bandito sardo Matteo Boe torna in libertà

(ANSA) - NUORO, 6 GIU - Uscirà a fine mese dal carcere Opera di Milano Matteo Boe, uno dei principali esponenti del banditismo sardo che ha scontato la pena di 25 anni per i sequestri di Sara Nicoli, Giulio De Angelis e del piccolo Farouk Kassam. L'ex bandito di Lula (Nuoro) venne arrestato il 13 ottobre 1992 a Porto Vecchio, in Corsica, dove stava trascorrendo qualche giorno insieme alla compagna Laura Manfredi e ai figli. Trasferito al carcere di Marsiglia venne poi estradato e condannato nel 1996 a 20 anni di reclusione per il sequestro Kassam. Boe, che a novembre compirà 60 anni, era diventato famoso perché è stato l'unico detenuto che, utilizzando un gommone, era riuscito ad evadere dal super carcere dell'Asinara, l'1 settembre del 1986, dove stava scontando una condanna a 16 anni per il sequestro di Sara Nicoli. Fu coinvolto successivamente nel sequestro dell'imprenditore romano Giulio De Angelis, rapito in Costa Smeralda nel 1988.

21:38Calcio: Sala omaggia Sarti, ci hai fatto sognare

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "Sarti, Burgnich, Facchetti... Questa era la mia filastrocca preferita da bambino. La ricordo ancora. Addio Giuliano, ci hai fatto sognare". Così il sindaco di Milano e grande tifoso interista, Giuseppe Sala, ha ricordato via social Giuliano Sarti, il portiere della "grande Inter" scomparso la scorsa notte all'età di 83 anni. Domani alle 15:30, a Firenze, si svolgeranno i funerali dell'ex portiere anche della Fiorentina. La cerimonia verrà officiata nella basilica di San Miniato al Monte. Fino alle 11 di domani, inoltre, la salma sarà esposta nella sede del Centro di coordinamento viola club, in viale Fanti.

21:20Circonvenzione di incapace, maga condannata

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 GIU - Una donna spezzina di 66 anni, Anna Maria Cutugno, conosciuta come 'maga Estrella', e' stata condannata dal tribunale della Spezia alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di mille euro, di una provvisionale complessiva di 60mila euro a favore della parte civile, e di un risarcimento da definire in sede civile. La donna era accusata di circonvenzione di incapace ai danni di due sorelle spezzine. Secondo l'accusa, la maga, approfittando delle debolezze psichiche e della fragilità psicologica delle due donne, avrebbe spillato loro complessivamente 60mila euro in cambio di ‘garanzie’ di contatti con l’aldilà per raccogliere pensieri e volontà della defunta madre, ma anche per l'acquisto di amuleti e talismani protettivi.

21:18Calcio: Spagna, archiviata la denuncia contro Hernandez

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Il Tribunale di Malaga ha deciso l'archiviazione della denuncia presentata domenica da una giovane spagnola contro il calciatore francese Theo Hernandez, da pochi giorni ceduto dall'Atletico al Real Madrid. Il giocatore era stato accusato da una ragazza di 22 anni con la quale si era appartato in un'auto dopo averla incontrata in una discoteca a Marbella. La giovane lo aveva poi accusato di aggressione sessuale e aveva sporto denuncia al commissariato di Marbella. Hernandez aveva respinto l'accusa. Il calciatore e la denunciante sono stati sentiti oggi in Tribunale a Malaga. Dopo aver sentito le rispettive versioni, riferisce la Efe, la Corte ha disposto l'archiviazione della causa. Il laterale sinistro francese ha giocato la scorsa stagione di Liga nell'Alaves, in prestito dall'Atletico, che lo ha ceduto ora al Real Madrid per circa 30 milioni di euro.