Ultima ora

00:37Londra: May alza toni, diritti umani? Pronta ad accantonarli

(ANSA) - LONDRA, 7 GIU - Theresa May alza la voce sulla lotta al terrorismo, a due giorni dalle elezioni britanniche di giovedì, e si dichiara pronta a fare piazza pulita di certe leggi sulla tutela dei "diritti umani", se necessario, pur di imporre un giro di vite dopo le recenti falle. Parlando di sicurezza durante un comizio a Slough, alla luce dell'attacco terroristico di Londra e di quelli dei mesi scorsi il Gran Bretagna, la premier conservatrice non ha indicato proposte di legge concrete, riferisce la Bbc, ma ha evocato fin da subito, se resterà a Downing Street, "pene detentivo più lunghe per coloro che siano condannati per reati di terrorismo; deportazioni più facili per rimpatriare sospetti terroristi stranieri nei loro Paesi; più restrizioni sulla libertà e i movimenti dei sospetti terroristi" anche laddove "non ci siano abbastanza prove per perseguirli in tribunale". E infine ha detto che persino "le nostre leggi sui diritti umani saranno cambiate se ci ostacolano dal fare queste cose".

00:32Assalitore Parigi è un dottorando

(ANSA) - PARIGI, 7 GIU - La conferma arriva in serata: Farid Ikken, l'uomo che oggi ha assalito la polizia fuori da Notre Dame, è uno studente dell'Università di Metz, dottorando in giornalismo, con una tesi sui media, in particolare quelli del Nord Africa. Lo ha dichiarato il presidente dell'Università di Lorena, Pierre Mutzenhardt, alla radio France Bleu. Il rettore ha confermato che Ikken studia dal 2014 per un dottorato in giornalismo al CREM, il Centro di ricerca sulle mediazioni. All'università affermano che Ikken in Algeria faceva il giornalista.

23:41Calcio: amichevole, Danimarca-Germania 1-1

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Danimarca e Germania hanno pareggiato 1-1 in una gara amichevole disputata questa sera a Broendby. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 18' con Eriksen; gli ospiti, dopo molte occasioni sprecate, hanno pareggiato soltanto all'88' con Kimmich in acrobazia. Nella selezione del ct tedesco Loew, da segnalare la presenza in campo dal primo minuto del romanista Ruediger. Sabato i prossimi impegni delle due Nazionali: la Germania riceverà San Marino, mentre la Danimarca sarà in Kazakhstan; entrambe le gare sono valide per le qualificazioni mondiali.

23:17Calcio: U. 21, ufficializzata la lista dei 23 per l’Europeo

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - È ufficiale la lista dei 23 azzurrini convocati per l'Europeo Under 21 in programma dal 16 giugno in Polonia. Il tecnico Gigi Di Biagio avrà a disposizione anche 5 calciatori ora con la Nazionale A (Donnarumma, Scuffet, Conti, Pellegrini e Bernardeschi), che si uniranno lunedì. Questo l'elenco e i numeri di maglia, portieri: 17 Alessio Cragno (Benevento), 1 Gianluigi Donnarumma (Milan), 19 Simone Scuffet (Udinese). Difensori: 3 Antonio Barreca (Torino), 14 Davide Biraschi (Genoa), 2 Davide Calabria (Milan), 13 Mattia Caldara e 12 Andrea Conti (Atalanta), 22 Alex Ferrari (Verona), 23 Nicola Murru (Cagliari), 4 Daniele Rugani (Juventus). Centrocampisti: 15 Marco Benassi (Torino), 5 Danilo Cataldi (Genoa), 18 Roberto Gagliardini (Inter), 8 Alberto Grassi (Atalanta), 21 Manuel Locatelli (Milan), 6 Lorenzo Pellegrini (Sassuolo). Attaccanti: 7 Domenico Berardi (Sassuolo), 10 Federico Bernardeschi e 20 Federico Chiesa (Fiorentina), 9 Alberto Cerri (Pescara), 16 Luca Garritano (Cesena), 11 Andrea Petagna (Atalanta).

23:00F.1: dopo 6 anni Kubica torna in pista a Valencia

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Robert Kubica è tornato oggi a respirare Formula 1 sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, effettuando 115 giri su una Lotus E20 in livrea Renault (la vettura del 2012 con cui Kimi Raikkonen vinse il Gran Premio di Abu Dhabi). Il 32enne pilota polacco ha provato long run e simulazioni di qualifica e partenza. Aveva corso il suo ultimo Gp nel 2010, prima di dover rinunciare al Mondiale successivo a seguito di un grave incidente al Rally Ronde di Andora, in Liguria, nel febbraio di sei anni fa.

22:51Dopo Cassazione a Cremona progettato coltello sikh ‘legale’

(ANSA) - CREMONA, 6 GIU - La Cassazione ha dichiarato illegale il kirpan, pugnale sacro e uno dei cinque simbol sikh. Per risolvere il problema degli indiani seguaci di questa fede che sarebbero obbligati a portarlo e che vogliono essere in regola con le leggi italiane, un ex poliziotto di Cremona, Roberto Rossi, ha trovato la soluzione. Ha progettato il kirpan legale, che rispetta la normativa in materia di armi e che sta per essere consegnato al Tempio di Pessina Cremonese (Cremona), il più grande d'Europa. Il kirpan legale è stato ufficializzato da Kang Sukhdev, presidente della Indian Sikh Community Italy. 'Il Kirpan Legal Worldwide presenta caratteristiche inoffensive, ma è un oggetto di culto nel pieno rispetto della dignità religiosa dei Sikh - spiega il presidente della Indian Sikh Community Italy -. Presenta un logo e un codice alfanumerico identificativo sui foderi e sulle lame. Inoltre, è associato ad una tessera identificativa tipo 'badge' che riporta tutte le indicazioni distintive'.

21:56Calcio: Under 21, arrivano Caldara e Alex Ferrari

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Mattia Caldara e Alex Ferrari lasciano la Nazionale A per raggiungere l'Under 21 in ritiro a Roma. Oggi si era già aggregato il difensore della Juventus Daniele Rugani, mentre avevano dato forfait il difensore del Brescia Arturo Calabresi e l'attaccante del Sassuolo Federico Ricci. Portieri: Pierluigi Gollini (Atalanta), Gabriele Marchegiani (Spal), Lorenzo Montipò (Novara). Difensori: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Lorenzo Dickmann (Novara), Alex Ferrari (Verona), Adam Masina (Bologna), Nicola Murru (Cagliari), Daniele Rugani (Juventus). Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Luca Mazzitelli (Sassuolo). Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Alberto Cerri (Pescara), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Luca Garritano (Cesena), Andrea Petagna (Atalanta), Daniele Verde (Avellino).