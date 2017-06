Ultima ora

09:24Iran: Bbc, colpi arma da fuoco a monumento Khomeini

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Colpi di arma da fuco sono stati uditi presso il monumento dedicato all'Ayatollah Khomeini a Teheran: lo scrive la Bbc online citando i media iraniani.

09:15Iran: media, tre uomini sparano in parlamento Teheran

(ANSA-AP) - TEHERAN, 7 GIU - Tre uomini sono entrati ed hanno aperto il fuoco questa mattina nel palazzo del Parlamento iraniano di Teheran ferendo almeno tre persone, una guardia e tre civili: lo riportano i media nazionali.

08:46Manchester: un arresto ad aeroporto Heathrow

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Un uomo di 38 anni e' stato arrestato all'aeroporto di Heathrow nell'ambito delle indagini sull'attacco terroristico del mese scorso a Manchester costato la vita a 22 persone: lo scrive il quotidiano britannico The Guardian che cita la polizia di Manchester. Con questo arresto sono sette le persone detenute in seguito all'attacco.

08:45Qatar: Cnn, Usa sospettano hacker russi dietro crisi

(ANSA) - NEW YORK, 07 GIU - Gli investigatori americani sospettano che hacker russi abbiano diffuso notizie false che hanno contribuito alla crisi del Qatar, isolato da diversi paesi arabi. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, sottolineando che di recente l'Fbi ha inviato una squadra di investigatori in Qatar per aiutare il governo locale a indagare su un presunto incidente hacker.

08:43ABC, Sessions pronto a lasciare

(ANSA) - NEW YORK, 07 GIU - Il ministro della Giustizia, Jeff Sessions, e' pronto a dimettersi sulla scia delle crescenti tensioni con il presidente Donald Trump. Lo riporta Abc citando alcune fonti. Trump sarebbe frustrato per la decisione di Sessions di astenersi sulle indagini sul Russiagate, avendo aperto di fatto la strada alla nomina del procuratore speciale. La tensione sarebbe salita a livelli talmente alto da spingere Sessions a ipotizzare le dimissioni. Non e' chiaro se le abbia minacciate o abbia offerto di dimettersi.

08:38Londra: polizia arresta un 30enne a Ilford

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - La polizia londinese ha arrestato questa mattina un uomo di 30 anni a Ilford nell'ambito delle indagini sull'attacco terroristico di sabato sera nella capitale britannica. L'arresto, scrive il quotidiano britannico The Guardian che cita Scotland Yard, e' avvenuto dopo una perquisizione di un'abitazione nel quartiere dell'est di Londra dove vivevano almeno due dei terroristi del London Bridge. L'uomo e' sospettato tra l'altro di istigazione al terrorismo.

07:45Messico: rivolta in carcere, almeno quattro morti

(ANSA) - CIUDAD VICTORIA (MESSICO), 7 GIU - Almeno quattro persone, tra cui tre agenti di polizia, sono rimaste uccise durante una rivolta all'interno di un carcere in uno Stato confinario del nord del Messico. La sparatoria, che ha coinvolto detenuti e agenti di sicurezza, è in corso da ore, secondo quanto riferito dalle autorità. Gli spari sono stati uditi anche fuori dalla prigione di Ciudad Victoria, capitale dello Stato di Tamaulipas, protetta da guardie armate. Un agente di polizia, uscito dall'edificio con segni sul viso, ha riferito che i detenuti erano armati di fucili automatici. E' stato poi medicato a bordo di una ambulanza. Un portavoce delle forze di sicurezza ha detto in una intervista a Milenio tv che tre agenti di polizia e un'altra persona non identificata sono rimaste uccise, e altre sei ferite. Polizia ed esercito sono stati mobilitati per riportare l'ordine, ma l'operazione è ancora in corso.