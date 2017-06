Ultima ora

12:57Calcio: multa e lite, vigili urbani denunciano Allegri

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Un controllo per una infrazione al codice della strada è finito con la segnalazione in procura di Massimiliano Allegri. A denunciare il tecnico della Juventus, nei giorni scorsi, sono stati i vigili urbani, che confermano la notizia pubblicata oggi dal quotidiano La Stampa. Fermato nel centro di Torino, il tecnico avrebbe avuto un alterco con la polizia municipale. A danno degli agenti sarebbero volate male parole e insulti, tanto da ipotizzare un profilo di oltraggio. L'episodio, che risalirebbe ai giorni precedenti alla finale Champions, non sarebbe il primo del genere per Allegri, che nel 2010 avrebbe avuto problemi analoghi nella sua Livorno.

12:44Terremoto: Federalberghi lancia #emozionialcentro Italia

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Federalberghi scende in campo per promuovere il turismo nel cuore dell'Italia, in grande ripresa dalle ferite provocate dal terremoto e pronta ad accogliere turisti e visitatori con le sue meraviglie naturali, artistiche ed enogastronomiche. La provincia di Rieti e le regioni Abruzzo, Marche ed Umbria, infatti, sono al centro della campagna promozionale #emozionialcentro che porta la firma della federazione degli albergatori e che è stata realizzata con il supporto dell'agenzia creativa The Washing Machine. "E' una campagna concepita sul principio della condivisione - spiega il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca - perché vi sono luoghi che conservano un eccezionale appeal e che meritano di essere scoperti. Attraverso questo filmato abbiamo immaginato un racconto, capace di trasmettere i colori e la bellezza del centro Italia, condividendo a nostra volta l'entusiasmo che spendono ogni giorno i professionisti dell'ospitalità".

12:23Gay: diritti senza confine tema del Pride 2017 di Milano

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - 'Diritti senza confine' è il tema del Pride 2017 di Milano, organizzato dalle associazioni Lgbt del Coordinamento Arcobaleno e da Arcigay Milano. Cuore della Pride week, dal 17 al 25 giugno, la parata del 24 giugno dalla Stazione Centrale ai bastioni di porta Venezia, con migliaia di persone che sfileranno "consapevoli che confini culturali e geografici - dicono gli organizzatori - portano molto spesso a decretare distanza e diversità tra persone, atteggiamento che per la nostra comunità ha spesso significato emarginazione e discriminazione. Al crescere di movimenti e ideologie che esaltano i confini portando avanti idee di chiusura al "diverso" e allo "straniero", noi ribadiamo con forza la nostra volontà di costruire una città ed un paese sempre più aperti ed inclusivi". Il Pride avrà anche una sua piazza, la Pride Square, nel quartiere di Porta Venezia, dove il gruppo salute del Cig arcigay Milano avrà una postazione dove sarà possibile sottoporsi gratuitamente ai test HIV rapidi.

12:22GdF Verona sequestra sette villaggi turistici per 95 mln

(ANSA) - VERONA, 7 GIU - Sette complessi turistici, attivi in Piemonte, Trentino Alto Adige, Puglia, Basilicata e Sicilia, per un valore di circa 95 milioni di euro, sono stati sottoposti a sequestro preventivo dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip di Verona. I beni, secondo l'ipotesi d'accusa, sarebbero stati distratti, attraverso complesse operazioni immobiliari e societarie, da una società di Verona, fallita nel 2012, a favore di società indirettamente riconducibili ad alcune persone indagate. A sei persone sono state notificate misure interdittive all'esercizio dell'attività imprenditoriale. L'indagine era stata avviata per fare luce sul fallimento della società veronese, la Soglia Hotel Group, che aveva acquistato i sette villaggi turistici dall'allora Gruppo Cit (Compagnia Italiana Turismo).

12:18Bersani, Napolitano ha ragione, no ad elezioni anticipate

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "Napolitano ha ragione, le sue sono parole preziose: penso che, al di là delle figure istituzionali, debba venire dalla società una reazione. Non è possibile che un Paese rimanga ostaggio di una strategia così palesemente pericolosa". Lo ha detto Pierluigi Bersani arrivano al convegno " La transizione ecologica", a cura dei Verdi.

12:13Contraffazione: sequestrati 50mila falsi

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 7 GIU - Le Fiamme gialle di Viareggio hanno sequestrato oltre 50.000 prodotti e accessori contraffatti, delle più note marche, Gucci, Hermes e Louis Vuitton, disarticolando una organizzazione criminale dedita, in modo "abituale e sistematico", alla produzione ed alla commercializzazione di falsi di alta pelletteria. Gli acquirenti, spiegano i finanzieri, erano disposti a spendere fino ad 800 euro pur di sfoggiare le borse della linea Soho "Disco Bag" di Gucci o delle altre griffe più famose dell'alta moda italiana e internazionale vendute sulla riviera in estate. Le indagini avviate lo scorso mese di febbraio, hanno consentito ai finanzieri di risalire all'intera filiera produttiva e commerciale ben radicata sul territorio della Toscana. Tre persone, tutte italiane, sono state denunciate per i reati di contraffazione, commercializzazione di prodotti recanti marchi falsi e ricettazione. A conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lucca, sono stati eseguiti anche cinque decreti di perquisizione locale e domiciliare nelle provincie di Lucca, Firenze e Prato che hanno interessato 2 abitazioni, 4 opifici destinati alla produzione, 2 depositi utilizzati per il confezionamento e lo stoccaggio dei prodotti in pelletteria di alto pregio, tra cui un container situato nelle campagne versiliesi adibito a magazzino ove sono stati rivenuti migliaia di prodotti finiti perfettamente imballati e comprensivi dei certificati di originalità, pronti per essere venduti sulla riviera nella prossima stagione estiva. (ANSA).

12:13Calcio:stampa Portogallo, offerti a Real 180 mln per Ronaldo

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Un'offerta da 180milioni di euro starebbe per arrivare al Real Madrid per Cristiano Ronaldo. Lo scrive oggi il tabloid portoghese 'a Bola', sottolineando che Manchester United, PSG, Monaco ma anche dalla Cina sarebbero disposti ''a perdere la testa per il miglior giocatore del mondo''. Secondo l'edizione online del tabloid lusitano, che parla ''della più grande bomba di mercato'', Cr7 - che ha 32 anni e un contratto con il Real che scade nel 2021 - potrebbe essere protagonista di un trasferimento record. Resta da vedere se realmente la maxi offerta arriverà sul tavolo del Real e cosa deciderà Cristiano Ronaldo, quattro Palloni d'oro in bacheca e fresco vincitore della Champions league.