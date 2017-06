Ultima ora

15:37Calcio: Juve-Allegri, contratto fino al 2020

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Altri due anni di contratto per Massimiliano Allegri alla Juventus. Oggi nella sede della società, ha firmato con il presidente Agnelli fino al 2020. Lo ha comunicato ufficialmente il club bianconero. Il precedente contratto di Allegri scadeva nel 2018.

15:35Traffico rifiuti, coinvolti funzionario Arpa e politici

(ANSA) - BARI, 7 GIU - C'è un funzionario dell'Arpa Puglia, Domenico Gramegna, tra gli arrestati nell'ambito di un'indagine su un presunto traffico illecito di rifiuti dalla Campania nel Foggiano che ha portato all'emissione di una misura cautelare della Dda di Bari per 19 persone. Il funzionario, agli arresti domiciliari, risponde di falso e due episodi di corruzione, risalenti al 2014. Nel primo caso avrebbe ottenuto una tangente di 5000 euro, nel secondo l'assunzione del figlio. L'indagine vede coinvolti in totale 46 indagati (42 persone fisiche e 4 società). Tre politici di San Severo (Foggia) e Barletta avrebbero fatto da intermediari fra la società di compostaggio Lufa Service e il funzionario, facendosi corrompere con 5000 euro per non evidenziare le irregolarità. Tutti e tre sono agli arresti domiciliari. Sono il coordinatore provinciale di Foggia di 'Noi con Salvini', Primiano Calvo, il vice coordinatore regionale di 'Idea Popolo e Libertà', Antonio Comitangelo, e Paolo Antonio Del Prete, dello stesso movimento.

15:26‘Dal suo sguardo cupo ho capito la radicalizzazione’

(ANSA) - BOLOGNA, 7 GIU - "Nell'ultimo anno quando sono andata in Inghilterra era più rigido, poi dal suo sguardo ho capito che c'era stata una radicalizzazione sui principi e sulla fede dell'Islam. E questo è avvenuto in Inghilterra. Aveva uno sguardo più cupo". Lo ha detto Valeria Collina, la madre di Youssef Zaghba, l'italo-marocchino, attentatore morto a Londra durante l'attacco del 3 giugno, ricevendo nella sua casa di Fagnano, sulle colline bolognesi i giornalisti. "In questo momento è impossibile dire qualcosa che abbia senso: capisco cosa possa provare una madre, ma io non posso chiedere perdono per un altro, non posso nemmeno chiedere perdono a nome dell'Islam, perché l'Islam non è questo. Io li posso capire attraverso la mia tragedia, ma non ho il coraggio di compararla, è come se mi vergognassi di dire anche io sono una madre, anche io soffro". (ANSA).

15:23Vela: partita 32/edizione regata Brindisi-Corfù

(ANSA) - BRINDISI, 7 GIU - Alle 12 in punto, sospinte da un vento di grecale che soffia a sette nodi, sono partite le 119 barche che affronteranno la 32esima regata velica internazionale Brindisi-Corfù. Spettacolo incredibile, come sempre, quello che si è potuto osservare al porto di Brindisi. Le imbarcazioni hanno lasciato il porto interno dove erano ormeggiate nei giorni scorsi, durante la manifestazione enogastronomica Vinibus Terrae, e hanno raggiunto la linea di partenza spostata eccezionalmente all'esterno del porto per via delle condizioni meteomarine. L'arrivo a Corfù è previsto per domani mattina. Anche quest'anno il percorso prevede una tappa a Otranto. (ANSA).

15:22Calcio: morte Sarti, feretro allo stadio per giro di campo

(ANSA) - FIRENZE, 7 GIU - La Fiorentina e Firenze hanno voluto rendere omaggio a Giuliano Sarti anche con un suggestivo giro di campo del feretro, all'interno dello stadio Franchi. Quello in cui il grande portiere, scomparso ieri all'eta di 83 anni, ha ottenuto tante soddisfazioni durante la carriera, vincendo anche il primo storico scudetto del club viola. Tutto questo, prima dei funerali che si terranno alle 15.30 nella basilica di San Miniato a Monte. In mattinata sono stati in tanti a dare l'ultimo saluto a Sarti, la cui salma era esposta nella sede del Centro di coordinamento viola club. Fra questi anche il neo allenatore della Fiorentina Stefano Pioli insieme ad Antognoni e al dg Corvino.

15:19Buste a due pm Torino, potevano esplodere

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Due buste con polvere sospetta sono state recapitate oggi, al Palazzo di Giustizia di Torino, a due pm, Antonio Rinaudo e Roberto Sparagna. Nelle buste c'erano fili elettrici, polvere da sparo e una batteria. Ordigni artigianali ma che potevano esplodere, hanno appurato gli artificieri dei Carabinieri che sono intervenuti. Dopo il ritrovamento delle buste sospette e durante le operazioni degli artificieri, l'area interna del Palazzo di Giustizia è stata chiusa al pubblico e l'ingresso principale è stato chiuso, ma l'edificio non è stato evacuato e le udienze sono regolarmente proseguite.

15:19Calcio: Gabigol verso Las Palmas, ceduto in prestito

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Dieci presenze, 183 minuti in campo, più di 30 milioni spesi per acquistarlo dal Santos: la storia di Gabigol all'Inter finisce con un prestito al Las Palmas. Il club spagnolo avrebbe trovato l'accordo con la società nerazzurra per avere l'attaccante brasiliano in prestito per una stagione. Il giocatore potrà quindi fare esperienza in Liga trovando lo spazio che all'Inter non ha ottenuto. Resta il fallimento di un'operazione presentata in grande stile: Gabigol doveva essere il nuovo campione dell'Inter, quel talento che molti avevano paragonato addirittura a Ronaldo. Invece ha passato quasi l'intera stagione in panchina. I tifosi lo hanno spesso invocato in campo, Stefano Vecchi gli ha concesso una chance, solo pochi minuti, come Pioli. Il brasiliano non ha nascosto il suo malessere, arrivando addirittura a lasciare la panchina durante la partita contro la Lazio all'Olimpico. Un comportamento punito con la multa e l'esclusione dall'ultima gara di campionato contro l'Udinese.