Ultima ora

18:19Calcio: Roma, Sporting rifiuta 20 milioni per Alan Ruiz

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Lo Sporting Lisbona ha rifiutato 20 milioni di euro da parte della Roma per l'argentino Alan Ruiz. A rivelare la trattativa di mercato è il giornale lusitano 'Correio da Manha' secondo cui l'offerta presentata dal club giallorosso sarebbe stata considerata troppo bassa per il 23enne centrocampista, obiettivo del nuovo ds Monchi. Per discutere di un eventuale trasferimento, spiega il quotidiano portoghese, servirebbero almeno 10 milioni in più. A complicare la trattativa, inoltre, sarebbero anche le intenzioni dello stesso Alan Ruiz che vorrebbe restare ancora un anno allo Sporting allenato da Jorge Jesus.

18:17Terrorismo:assessore Roma,cancellata Colosseo non soluzione

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Continuo a essere contrario. Se metti una cancellata l'assembramento si sposta da un posto all'altro e non si risolve il problema". Così il vicesindaco di Roma con delega alla Cultura Luca Bergamo interpellato dall'ANSA commenta l'ipotesi di recintare il Colosseo. (ANSA).

18:14Calcio: al via lavori stadio Lampedusa

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Il ministro per lo Sport Luca Lotti, il sindaco di Lampedusa e Linosa Giusi Nicolini, il vicepresidente della Lega Nazionale Professionisti B Andrea Corradino, e Gianluigi Pocchi, Trustee di B Solidale Onlus, hanno posato la prima zolla del manto erboso del nuovo campo di calcio di Lampedusa. "The Bridge - Un Ponte per Lampedusa" è un progetto che prevede la realizzazione di uno stadio sull'isola e, contestualmente, il sostegno alle associazioni locali per le attività sportive, sociali, formative, scolastiche e di integrazione per i prossimi cinque anni. Diversi i partner che hanno costruito il progetto: Enel Cuore, Associazione Italiana Calciatori, attraverso AIC Onlus, e Lega Nazionale Professionisti B. L'iniziativa, che potrà contare anche sul supporto dell'Istituto per il Credito Sportivo, ha ricevuto l'apprezzamento e la condivisione dell'intero sistema calcio a partire dalla Federazione dalle Leghe e dalle società sportive.

18:11Usa: su taxi New York si potrà condividere corsa

(ANSA) - NEW YORK, 7 GIU - I taxi di New York si adeguano ai tempi che cambiano e per rimanere competitivi con i concorrenti come Uber e Lyft danno il via allo 'sharing', ossia alla possibilità di condividere il viaggio con altre persone e ottenere uno sconto sul prezzo della corsa. Il servizio di corse condivise viene offerto grazie ad una innovativa partnership tra due compagnie solitamente concorrenti tra loro: Via, servizio di car sharing che opera a Manhattan, Brooklyn e Queens e Curb, un'altra alternativa ai taxi tradizionali. E si tratta di un tentativo di risollevare le sorti delle iconiche auto gialle, che sempre più perdono terreno di fronte alle app come Uber. Secondo i dati della Taxi and Limousine Commission di New York, infatti, i taxi gialli hanno effettuato una media di 332.075 viaggi giornalieri nel marzo 2017 rispetto ai 393.886 dell'anno prima.

18:08Calcio: Champions 2019, due in lizza per la finale

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - L'Uefa ha ufficializzato che ci sono due candidature per l'organizzazione della finale di Champions League del 2019. Si tratta di Madrid, con l'Estadio Metropolitano (la nuova 'casa' dell'Atletico Madrid), e di Baku, capitale dell'Azerbaigian che mette a disposizione il proprio Olympic stadium che ospitò i Giochi Europei. Baku si è anche candidata, in alternativa, per la finale dell'Europa League sempre dello stesso anno, dove è in concorrenza con Siviglia (Estadio Ramón Sánchez Pizjuán) e Istanbul (Besiktas Arena) Ben sette, invece, le candidate alla finale di Supercoppa Europea dell'estate 2019: Tirana, Tolosa, Haifa, Astana, Belfast, Danzica e di nuovo Istanbul con la Besiktas Arena. L'Uefa deciderà le sedi della finali delle varie competizioni nel suo Esecutivo del prossimo 21 settembre.

18:08Russiagate: capi intelligence, mai subito pressioni

(ANSA) - WASHINGTON, 7 GIU - Michael Rogers, capo della National Security Agency (Nsa), e Dan Coates, direttore nazionale dell'intelligence USA (Dni) hanno sostenuto davanti alla commissione intelligence del Senato di non essere mai stati sotto pressione. Rogers ha precisato che non può riferire dei colloqui con il presidente, dopo che gli era stato chiesto se Trump gli avesse chiesto di negare pubblicamente l'esistenza di prove nel Russiagate, come riportato da alcuni media. Coates ha affermato che non intende discutere i dettagli delle sue conversazioni con il presidente Donald Trump in tale sede, in quanto si tratta di una audizione pubblica.

18:01Iran: Pasdaran accusano Usa e Arabia Saudita

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - L'attacco in Iran "è avvenuto solo una settimana dopo l'incontro tra il presidente Trump e gli alleati nella regione" (l'Arabia Saudita, ndr) e il "coinvolgimento dell'Isis mostra le loro responsabilità". Lo affermano i Pasdaran iraniani in un comunicato pubblicato dalla Irna. Le Guardie della Rivoluzione promettono "vendetta" per il sangue versato".