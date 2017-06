Ultima ora

20:29Maltempo: tromba d’aria in spiaggia, 15 feriti

(ANSA) - NUORO, 7 GIU - Una tromba d'aria si è abbattuta questo pomeriggio a Cala Ginepro, località turistica nel golfo di Orosei (Nuoro), investendo uno stabilimento balneare e diversi bagnanti. Quindici i feriti, dieci dei quali sono stati medicati sul posto dai medici del 118, mentre altri cinque sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale San Francesco di Nuoro. I feriti hanno riportato varie contusioni, ma nessuno è grave. La tromba d'aria si è abbattuta sulla costa intorno alle 17 e ha fatto volare ombrelloni e sdraio che hanno impattato sulle persone presenti in spiaggia. Sul posto è arrivata anche la Polizia Municipale. "La folata di vento è durata una manciata di secondi - racconta all'ANSA il sindaco di Orosei Nino Canzano - ma ha investito tutto ciò che ha trovato in spiaggia. Ha sradicato ombrelloni e sdraio che hanno ferito i presenti. Per fortuna non ci sono feriti gravi".

20:28Basket: Fiat Torino ingaggia Iannuzzi

(ANSA) - TORINO, 7 GIU - Prima operazione di mercato per la Fiat Auxilium Torino. Ha ingaggiato Antonio Iannuzzi, proveniente dall'Orlandina Basket. Classe 1991, è un'ala grande in grado di giocare anche da centro sfruttando i suoi 208 centimetri di altezza: nato ad Avellino, è cresciuto nella Scandone, squadra della sua città, prima di approdare nel settore giovanile della Mens Sana Siena, dove fu allenato da Luca Banchi, suo prossimo allenatore a Torino. Lo scorso anno, con la maglia di Capo d'Orlando in Serie A, ha collezionato oltre 8 punti di media a partita con 4 rimbalzi in 21' di gioco.

20:15Tennis: Roland Garros, Murray e Wawrinka avanti

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Sarà tra Andy Murray e Stan Wawrinka la semifinale della parte alta del tabellone del singolare maschile del Roland Garros. Lo scozzese, n.1 del ranking mondiale e testa di serie n.1 dello Slam parigino, ha sconfitto oggi nei quarti di finale il giapponese Kei Nishikori (n.8) per 2-6 6-1 7-6 (7-0) 6-1 in due ore e 39 minuti di gioco. Dal canto suo lo svizzero, n.3 del seeding, ha regolato per 6-3 6-3 6-1 il croato Marin Cilic (testa di serie n.7).

19:52Usa: si valuta bando iPad e laptop in volo da 71 scali

(ANSA) - NEW YORK, 7 GIU - L'amministrazione Trump sta valutando il divieto di dispositivi elettronici in volo da 71 aeroporti. Lo afferma il segretario alla sicurezza nazionale John Kelly, sottolineando come il dipartimento dell'Homeland Security stia lavorando alla messa a punto di standard che tutti gli scali dovranno adottare se vorranno evitare il divieto. Fino a oggi il bando per laptop, smartphone e tablet in cabina è in vigore per una decina di aeroporti da otto Paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente.

19:40Calcio: diritti tv, Lega A ipotizza nuova asta

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - "In caso di pacchetti principali non assegnati", verrà avviata una nuova asta "senza procedere a trattativa privata". E' quanto precisa la Lega Serie A rispondendo alle richieste di chiarimenti degli operatori della comunicazione a proposito del bando per la vendita dei diritti tv del triennio 2018-21, che scade sabato mattina. La Lega, che conta di incassare almeno un miliardo di euro a stagione, ha anche chiarito di essere tenuta a calcolare la combinazione, fra le offerte ricevute (incluse quelle per i pacchetti opzionali), che le permetta di ricevere la maggior somma matematica di corrispettivi dagli offerenti, senza ricorrere ad alcuna ulteriore valutazione discrezionale. Ed è stato spiegato che il divieto di acquisire tutti i pacchetti ('no single buyer rule') o eventi in diretta su più piattaforme è esteso anche a intermediari indipendenti, una figura introdotta in questo bando.

19:30Rugby: sabato Italia-Scozia, Highlanders con il nuovo ct

(ANSA) - SINGAPORE, 7 GIU - Il ct della Scozia, Gregor Townsend, ha ufficializzato la formazione che sabato prossimo, 10 giugno (ore 20 locali, le 14 in Italia), affronterà l'Italia nel primo test-match di rugby mai disputato nella metropoli asiatica "L'Italia - ha dichiarato Townsend, al debutto sabato sulla panchina scozzese - sta sviluppando il proprio gioco e già nel 6 Nazioni si è visto come puntino ad alzare il ritmo del proprio rugby. Hanno fatto vedere un ottimo gioco nel torneo, muovendo molto il pallone ma ci aspettiamo che puntino ancora molto sui loro punti di forza, tra cui senza dubbio la fisicità sui punti d'incontro, le maul da rimessa laterale e il lavoro dei propri ball carrier". Ecco il XV: D. Taylor, D. Hoyland, Scott, Dunbar, Visser, Russell, Ali Price, Strauss, Hardie, Barclay, Toolis, Swinson, Nel, Ford, Dell. A disposizione: Brown, Reid, Fagerson, Harley, Bradbury, Wilson, Pyrgos, Horne.

19:28Iran: Rohani, ‘attacco ci rende più uniti contro terrorismo’

(ANSA) - TEHERAN, 7 GIU - "Gli attacchi a Teheran renderanno l'Iran più unito e determinato nella lotta contro il terrorismo". Così il presidente Hassan Rohani, riportano i media locali come Press Tv. "La nazione iraniana sconfiggerà tutti i piani nemici con l'unità", ha aggiunto il presidente iraniano.