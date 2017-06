Pubblicato il 07 giugno 2017 da ansa

ROMA. – C’è uno spettro che si aggira tra i dem un secondo dopo il voto sulle pregiudiziali: i franchi tiratori che, ad inizio legislatura, affossarono Romano Prodi al Colle e che ora, al termine della legislatura, rischiano di far fallire la madre di tutte le riforme della politica: la legge elettorale. Il capogruppo Ettore Rosato ne conta 100 nell’assemblea convocata in fretta e furia anche per mettere in riga i deputati dem perchè il sospetto è che, al di là degli sbandamenti M5S, il ‘partito del non voto’, di chi teme di non essere candidato, affossi la legge elettorale al di là del merito.

Matteo Renzi si tiene plasticamente lontano dalle tensioni tra i partiti. Così come il premier Paolo Gentiloni dà mandato al ministro Anna Finocchiaro di lasciare tutto alla dinamica parlamentare, lasciando il governo come spettatore. Nel filo diretto con i vertici dem, però, il leader Pd mette subito in chiaro la linea: o il patto a 4 tiene o non se ne fa nulla. Perchè l’accusa dell’inciucio con Silvio Berlusconi peserebbe come un macigno sia sulla riforma sia sulla campagna elettorale.

“Se Grillo non tiene i suoi, salta tutto e si andrà a votare con il Consultellum”, è la linea dei renziani, consapevoli però che il treno delle elezioni anticipate passa solo se entro il 7 luglio il Fianum sarà legge. Per diminuire il rischio dei franchi tiratori sui voti segreti, i vertici dem chiedono alla minoranza di ritirare i propri emendamenti ma gli orlandiani rispondono picche e puntano a correggere la legge e qualcuno anche a frenare la corsa alle urne.

Renzi ha già fatto sapere, infatti, non solo alla minoranza, che in Parlamento porterà facce nuove e non sarà una semplice riconferma degli uscenti. E tra collegi e listini corti in tanti temono di non avere il seggio sicuro al prossimo giro.

L’avvertimento interno al termine della prima giornata sembra però avere effetto. Così come il patto tra i partiti anche se al termine del primo giorno è ancora presto per tirare un sospiro di sollievo. D’altra parte la tensione sulla legge elettorale non è l’unico motivo di rabbia per il leader dem.

L’ex premier considera una cosa enorme il fatto che il vicecomandante del Noe Alessandro Sessa sia stato indagato per il reato di depistaggio nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta sugli appalti Consip. “Bisognerebbe dar sfogo alla rabbia”, ammette postando una foto di Firenze e facendo esercizio zen. Il non detto è che i renziani vanno sempre più convincendosi che settori deviati dello Stato avessero messo in moto un disegno eversivo quando ancora Renzi era a Palazzo Chigi.

(di Cristina Ferrulli/ANSA)