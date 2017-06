Ultima ora

22:31Calcio: Monaco, il tecnico Jardim rinnova

(ANSA) - MONTECARLO, 7 GIU - Leonardo Jardim rimane alla guida del Monaco nonostante le ricchissime offerte che gli sarebbero arrivate dalla Cina. Lo ha fatto sapere il club campione di Francia con una nota sul proprio sito, in cui si precisa che il 42enne tecnico portoghese ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2020. "E' uno dei migliori allenatori d'Europa - ha commentato il vicepresidente del Monaco Vadim Vasilyev - e, nonostante tutto l'interesse che c'era nei suoi confronti, ha deciso di rimanere nel Monaco. Ciò dimostra quanto siamo ambiziosi".

21:43Comey, Trump mi chiese lealtà e di fermare indagini su Flynn

(ANSA) - WASHINGTON, 7 GIU - "Donald Trump mi ha chiesto di lasciare andare le indagini su Flynn", che definì un "bravo ragazzo": lo afferma l'ex capo dell'Fbi rimosso da Trump, James Comey, nella dichiarazione scritta con cui aprirà domani la sua audizione in Senato sull'inchiesta del Russiagate. Comey racconta anche che Trump nella loro conversazione del 27 gennaio gli ha detto di aspettarsi da lui "lealtà": "Il presidente mi ha detto: 'Ho bisogno di lealtà, mi aspetto lealtà'", scrive Comey, aggiungendo di avergli risposto che da lui avrebbe avuto sempre la verità e che, non essendo un politico, "non sono dalla parte di nessuno politicamente". Il deposto capo Fbi ha aggiunto che Trump voleva che fosse reso pubblico che lui non era indagato per il Russiagate. Il senatore repubblicano del'Arizona, John McCain, fra i primi a reagire, ha definito le parole di come "inquietanti".

21:42Auto:Rally d’Italia,al via campioni ‘Grande Fratello motori’

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Scatta l'avventura nel Mondiale Rally in Sardegna per i campioni del Rally Italia Talent. Per Samuele Pirotto, 18 anni studente di Pallare (Sv), e Emanuela Revello, 21 anni studente di Genova, entrambi all'esordio, è il momento di prendere il via alla gara italiana valida per il Fia World Rally Championship 2017 con un' Abarth 500 R3T con i colori ufficiali Abarth, gommata Yokohama. I due ragazzi sono risultati vincitori assoluti dopo 9 durissime selezioni regionali con oltre 5.700 iscritti, una semifinale ed una finale. Samuele e Emanuela, che sono anche i più giovani vincitori di tutte le quattro edizioni, hanno ottenuto nella finale il massimo punteggio di valutazione dagli esaminatori, tutti affermati Campioni di Rally. Ad attenderli una corsa davvero molto impegnativa nel Mondiale in Sardegna: 3 giorni di gara, 19 Prove Speciali per 312 km tutte su sterrato, per un percorso totale di 1.496 km. Le iscrizioni per la quinta edizione di Aci Rally Italia Talent 2018 si apriranno a fine giugno 2017.

21:31L. elettorale: Camera, voto finale martedì mattina

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Si terrà martedì 13 giugno ad ora di pranzo il voto finale sulla legge elettorale. Lo ha deciso la conferenza dei Capigruppo di Montecitorio. Le dichiarazioni di voto avranno inizio alle 10:30 e saranno trasmesse in diretta tv.

21:19Calcio: da Belotti a Silva, il Milan cerca una punta

(ANSA) - MILANO, 7 GIU - Il Milan si muove su più fronti alla ricerca di un nuovo centravanti. Ora che si è raffreddata la pista che porta ad Alvaro Morata, i dirigenti rossoneri hanno intensificato i rapporti con il Torino per Andrea Belotti, blindato da una clausola rescissoria da 100 milioni di euro che però vale solo per l'estero: si parla di una prima offerta respinta dal club granata perché ritenuta troppo bassa. Un altro attaccante seguito molto attentamente è Pierre-Emerick Aubameyang, destinato a lasciare il Borussia Dortmund e nel mirino di alcune big d'Europa come Psg e Manchester United. Potrebbe essere un'opzione alternativa il portoghese André Silva: l'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli hanno già parlato con il suo agente, Jorge Mendes, nello scorso fine settimana a Cardiff, a margine della finale di Champions League, ed è atteso un secondo incontro domani a Milano. Con il procuratore portoghese potrebbe essere intavolato anche un discorso per James Rodriguez, che non trova spazio al Real Madrid.

21:18Calcio: Roma, Pallotta fiducioso per assemblea

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "Siamo soddisfatti che la giunta di Roma Capitale abbia votato a favore del nuovo progetto dello Stadio della Roma e sono fiducioso che tutta l'assemblea capitolina possa dare un voto favorevole la prossima settimana, così che il progetto possa tornare in Regione Lazio, dove sono sicuro che sarà guidato a destinazione in tempi rapidi, in modo da poter avviare al più presto i lavori". Così il presidente della Roma, James Pallotta, in seguito alla deliberazione della giunta di Roma Capitale sul progetto Stadio della Roma - Tor di Valle.

21:12Bimba morta in auto, dimenticata da mamma

(ANSA) - CASTELFRANCO DI SOPRA (AREZZO), 7 GIU - Una bimba di 16 mesi è morta 'dimenticata' in auto dalla madre. E' accaduto a Castelfranco di Sopra (Arezzo) dove la donna, probabilmente convinta di avere accompagnato la piccola all'asilo nido, si è diretta verso il posto di lavoro: il Comune di Castelfranco dove è segretaria comunale. Ha parcheggiato l'auto nella piazza davanti al Comune, al sole, e si è accorta della piccola solo quando, dopo circa sei ore, è tornata a bordo della vettura trovando la bimba ormai morta. Con quello che è stato definito un "urlo straziante" ha dato l'allarme, ma anche i tentativi di rianimazione con il defibrillatore non sono serviti. Ora rischia le accuse di omicidio colposo e abbandono di minori. Considerata una madre premurosa e molto affidabile sul lavoro, tempo fa aveva pubblicato su facebook il link ad un articolo di un quotidiano: "Maternità e lavoro, perché le donne non ce la fanno più".