Ultima ora

00:39Calcio: amichevole Spagna-Colombia 2-2

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Un gol di Morata all'86' ha evitato alla Spagna la prima sconfitta dell'era del ct Lopetegui. L'amichevole contro la Colombia è finita 2-2: la Roja, che aveva il napoletano Pepe Reina tra i pali, è andata in vantaggio con David Silva al 21', ma Cardona ha pareggiato per i 'Cafeteros' al 39'. Falcao ha portato in vantaggio gli ospiti al 9' della ripresa, fino appunto alla prodezza dell'ex juventino che sabato scorso a Cardiff ha vinto la Champions proprio contro i bianconeri. La Spagna fa parte dello stesso girone delle qualificazioni mondiali dell'Italia, e il prossimo 2 settembre al Santiago Bernabeu ci sarà lo scontro diretto.

23:56Coree: Seul vuole sospendere sistema difesa antimissile Usa

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Il nuovo governo di Seul intende far sospendere le operazioni di dispiegamento del sistema difensivo antimissile Thaad fornito dall'alleato statunitense che avrebbe dovuto fornire copertura contro i possibili attacchi missilistici nordcoreani. Lo si legge su diversi media internazionali, fra cui l'agenzia sudcoreana Yonhap. Una mossa che il nuovo presidente sudcoreano Moon Jae-in aveva preannunciato una "pausa di riflessione" per valutare le ricadute ambientali del Thaad (Terminal High-Altitude Area Defense), fortemente criticato anche dalla Cina come elemento di ulteriore tensione fra Seul e Pyongyang e Pechino. Di recente Moon ha protestato col suo ministero della Difesa, che ha accusato di non averlo informato dell'arrivo di ulteriori 4 lanciatori del Thaad, che non erano stati ancora autorizzati. Malgrado ciò, dicono funzionari di Seul, i due lanciatori già installati non saranno rimossi.

23:49Casa Bianca, ‘interessante tempismo’ deposizione Comey

(ANSA) - WASHINGTON, 7 GIU - "Non so se il presidente Trump ha avuto modo di esaminarla in dettaglio, ma trovo che il tempismo della diffusione" della deposizione di James Comey "sia abbastanza interessante, subito dopo l'audizione di oggi" dei capi dell'intelligence Usa al Senato. Lo ha detto ai giornalisti la vice portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders.

23:35Calcio: Ventura, siamo sulla strada giusta

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "Questa vittoria significa che alcuni degli obiettivi prefissati piano piano li stiamo centrando. Quello di stasera era innanzitutto di avere l'approccio giusto: le amichevoli di solito non sono interessanti e invece i ragazzi hanno bissato Amsterdam". E' un Gian Piero Ventura soddisfatto quello che a RaiSport commenta il 3-0 dell'Italia sull'Uruguay. "Loro non hanno mai tirato in porta - dice il ct -, noi abbiamo avuto 6-7 palle gol pulite, e giocato con raziocinio e determinazione, e questo anche se abbiamo avuto poco tempo a disposizione. Volevamo verificare l'immagine che vogliamo trasmettere, quella di una squadra, che gioca da squadra, e sono contento dei miei". Il 4-2-4 è lo schema da riproporre anche il 2/9 contro la Spagna? "In Italia si giudica in base a un tiro o a un risultato se uno è bravo o meno - risponde Ventura -, io dico che in embrione ci son cose buone, ora bisogna metabolizzarle. Continuo a ripeterlo: abbiamo la possibilità di diventare qualcosa di estremamente importante in futuro".

23:12Calcio: amichevoli, Italia-Uruguay 3-0

(ANSA) - NIZZA (FRANCIA), 7 GIU - L'Italia batte 3-0 l'Uruguay nell'amichevole giocata questa sera a Nizza. Gli azzurri dominano il primo tempo, andando in vantaggio al 7' con un'autorete di Gimenez che nel tentativo di anticipare una conclusione di Belotti lascia partire un destro potentissimo verso la sua porta che non dà scampo a Muslera. Al 14' il portiere dell'Uruguay devia in calcio d'angolo un tiro di Insigne. Al 18' esce Marchisio per infortunio, al suo posto Montolivo. Al 39' l'Italia reclama un rigore per un intervento in area di Coates su Immobile, l'arbitro francese Turpin non fa una piega e ammonisce per proteste l'attaccante della Lazio. Al 59' Caceres trova il pari su colpo di testa ma il gol viene annullato per un fallo in area dello stesso ex difensore della Juventus ai danni di Montolivo. All' 83' arriva il 2-0 con un colpo di testa di Eder su cross di Gabbiadini e al 90' l'Italia cala il tris con un rigore di De Rossi concesso per fallo di Gimenez su El Shaarawy.

22:31Calcio: Monaco, il tecnico Jardim rinnova

(ANSA) - MONTECARLO, 7 GIU - Leonardo Jardim rimane alla guida del Monaco nonostante le ricchissime offerte che gli sarebbero arrivate dalla Cina. Lo ha fatto sapere il club campione di Francia con una nota sul proprio sito, in cui si precisa che il 42enne tecnico portoghese ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2020. "E' uno dei migliori allenatori d'Europa - ha commentato il vicepresidente del Monaco Vadim Vasilyev - e, nonostante tutto l'interesse che c'era nei suoi confronti, ha deciso di rimanere nel Monaco. Ciò dimostra quanto siamo ambiziosi".

21:43Comey, Trump mi chiese lealtà e di fermare indagini su Flynn

(ANSA) - WASHINGTON, 7 GIU - "Donald Trump mi ha chiesto di lasciare andare le indagini su Flynn", che definì un "bravo ragazzo": lo afferma l'ex capo dell'Fbi rimosso da Trump, James Comey, nella dichiarazione scritta con cui aprirà domani la sua audizione in Senato sull'inchiesta del Russiagate. Comey racconta anche che Trump nella loro conversazione del 27 gennaio gli ha detto di aspettarsi da lui "lealtà": "Il presidente mi ha detto: 'Ho bisogno di lealtà, mi aspetto lealtà'", scrive Comey, aggiungendo di avergli risposto che da lui avrebbe avuto sempre la verità e che, non essendo un politico, "non sono dalla parte di nessuno politicamente". Il deposto capo Fbi ha aggiunto che Trump voleva che fosse reso pubblico che lui non era indagato per il Russiagate. Il senatore repubblicano del'Arizona, John McCain, fra i primi a reagire, ha definito le parole di come "inquietanti".