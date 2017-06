Ultima ora

09:33Iran: Zarif, ripugnanti parole Trump su attacchi Teheran

(ANSA) - TEHERAN, 8 GIU - Le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sugli attacchi terroristici a Teheran "sono ripugnanti". Così il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha commentato su Twitter le affermazioni di Trump per il quale l'Iran è "sponsor del terrorismo e rischia di rimanere vittima del male che promuove". Zarif ha a sua volta accusato gli Usa si sostenere il terrorismo e ha rimarcato che "il popolo iraniano respinge le affermazioni statunitensi".

09:07Corea Nord: Seul convoca Consiglio nazionale sicurezza

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha convocato una riunione d'urgenza del Consiglio nazionale della Sicurezza per discutere eventuali misure nei confronti della Corea del Nord dopo il nuovo lancio da parte di Pyongyang di una serie di missili balistici sul versante orientale della penisola. Lo scrive l'agenzia Yonhap.

09:02Iran: Rohani, lotta a terrorismo sarà più forte di prima

(ANSA) - TEHERAN, 8 GIU - Dopo gli attacchi di ieri al Parlamento e al mausoleo di Khomeini, "l'Iran si opporrà al terrore, alla violenza e all'estremismo in maniera più forte di prima". Lo ha detto il presidente iraniano, Hassan Rohani, sottolineando che "il terrorismo è l'opposto della cultura e mira a eliminare l'umanità e la civiltà". "Negli ultimi anni i terroristi hanno provato a infiltrarsi nel Paese per infliggere un colpo alla nazione - ha aggiunto Rohani -, ma hanno fallito molte volte e anche ieri non sono riusciti a entrare nel Parlamento e nel mausoleo dell'imam Khomeini".

08:34Voto Gb, seggi aperti, misure sicurezza rafforzate

(ANSA) - LONDRA, 7 GIU - Seggi aperti nel Regno Unito per le politiche anticipate, prime elezioni post Brexit. Si vota dalle 7 locali alle 22 (le 23 in Italia) in 650 collegi uninominali, con misure di sicurezza rafforzate dopo i recenti attacchi terroristici. I favori dei sondaggi restano per il Partito Conservatore di Theresa May, ma i Laburisti di Jeremy Corbyn hanno dato segni di ripresa. Alla Camera dei Comuni uscente i Tory avevano 331 deputati (36,9% nazionale), il Labour 232 (30,4%), gli indipendentisti scozzesi dell'Snp 56, i LibDem 8.

08:13Colombia: guerriglieri Farc, consegnato 30% armi all’Onu

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Le Farc, il maggior gruppo ribelle colombiano, hanno reso noto di avere consegnato il 30% delle loro armi al personale delle Nazioni Unite, come previsto dallo storico trattato di pace siglato lo scorso anno, dopo almeno 50 anni di guerra. Lo scrive la Bbc online. I ribelli si sono impegnati a consegnare un altro 30% del proprio arsenale mercoledì prossimo, mentre il resto nei prossimi 15 giorni. Le armi saranno dislocate in 26 accampamenti in varie parti della Colombia. Restano ancora da consegnare circa 7.000 fucili e pistole agli ispettori dell'Onu fino al disarmo totale della guerriglia, che si trasformerà in un partito politico. Ad annunciare la consegna delle armi è stato il leader delle Farc, Timoleon Jimenez, noto anche come Timochenko, nome di guerra di Rodrigo Londono Echeverri. Conferme in tal senso sono giunte anche da fonti governative e delle Nazioni Unite.

07:28Birmania, trovati corpi e parti di aereo disperso

(ANSA) - RANGOON, 8 GIU - Una nave della Marina birmana ha trovato alcuni corpi e parti di aereo nel mare antistante alla Birmania, dove ieri è scomparso dai radar un aereo militare con 120 persone a bordo. Lo ha riferito un portavoce dell'esercito. Il generale Myat Min Oo ha detto che i soccorritori hanno trovato due salvagenti, tre corpi, di un bambino, un uomo e una donna, e uno pneumatico proveniente da una ruota dell'aereo. I resti sono stati trovati nel mare a ovest della città di Laung Lone. Secondo la pagina Facebook del capo delle forze armate birmane, l'aereo trasportava 35 soldati, 58 familiari adulti, 15 bambini e 14 membri dell'equipaggio, per un totale di 122 persone. Il velivolo, un Y-8 di fabbricazione cinese modellato sull'Antonov sovietico, era usato per trasporti periodici di passeggeri e cargo per collegare l'ex capitale Rangoon con le zone più remote del Paese. Secondo diversi siti di aeronautica, la capacità del Y-8 è di circa 90 persone.

07:22Qatar: emiro del Kuwait tenta di ricucire lo strappo

(ANSA) - DUBAI, 8 GIU - L' emiro del Kuwait è andato in Qatar allo scopo di favorire la ricucitura dello strappo con alcuni Paesi arabi, nonostante le autorità degli Emirati avessero affermato che "non c'è nulla da negoziare". Lo sceicco del Kuwait Sabah Al Ahmad Al Sabah è stato ricevuto dall'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Il ministero degli Esteri qatariota ha riferito in una nota che nel colloquio tra i due si è parlato di come "tornare a normali relazioni" tra i Paesi del Golfo, dopo che il Qatar, che nel 2022 dovrebbe ospitare i Mondiali di calcio e importante hub aereo internazionale, si è ritrovato isolato, e accusato di sostenere i terroristi islamici. La visita avviene dopo che il ministro degli Esteri degli Emirati Anwar Gargash ha rinnovato le accuse al Qatar di aver "scelto di cavalcare la tigre dell'estremismo e del terrorismo". E mentre i Paesi arabi filoamericani chiudono gli scali alla Qatar Airways e le sedi di al-Jazeera, il parlamento turco ha approvato l'invio di truppe di supporto in Qatar.