Ultima ora

10:48Calcio: Barça, rinnovo per Messi con clausola da 400 milioni

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Lionel Messi e il Barcellona avrebbero raggiunto un accordo sul rinnovo del contratto dell'asso argentino almeno fino al 2021, con una clausola di rescissione astronomica fissata a 400 milioni, secondo la radio spagnola "Cadena Ser", citata da "La Vanguardia". L'emittente non ha precisato a quanto passerebbe la retribuzione del giocatore. Messi e il club si sono messi d'accordo sul contenuto del nuovo contratto, che dovrebbe essere firmato dopo il 30 giugno. Il nuovo accordo legherebbe il giocatore argentino al Barça fino al 2021, con una opzione per un altro anno. Nel 2021 scadono anche i contratti rinnovati di recente con Neymar e Luis Suarez, le altre due punte del tridente blaugrana. La clausola di rescissione per Messi nel contratto uscente era di 250 milioni.

10:47Migranti: intercettata barca a vela in acque Salento

(ANSA) - CASTRIGNANO DEL CAPO (LECCE), 8 GIU - Una barca a vela con a bordo un gruppo di migranti é stata intercettata a circa 10 miglia da Santa Maria di Leuca, marina di Castrignano del Capo. Sul posto si stanno recando tre motovedette della Capitaneria di porto. Dalle prime informazioni i migranti a bordo sarebbero una sessantina; tra di loro anche 11 minori. L'allarme é stato lanciato dagli stessi migranti sul numero telefonico di emergenza internazionale.

10:37Sudafrica, 10mila evacuati su città costiera dopo incendio

(ANSA) - JOHANNESBURG, 8 GIU - Le autorità sudafricane hanno reso noto che circa 10mila persone sono state evacuate da Knysna, una città costiera nella Provincia del Capo Occidentale, zona turistica, devastata da violenti incendi, potenziati da insidiose raffiche di vento. I media locali precisano che l'esercito è giunto sul luogo per aiutare le popolazioni. Una violenta tempesta ha colpito ieri il sud del Paese causando la morte di almeno 8 persone.

10:34Attacchi a Londra, tre nuovi arresti nell’est della capitale

(ANSA) - LONDRA, 8 GIU - Sono stati compiuti altri tre arresti nelle indagini sull'attacco di Londra. Ne dà notizia la Met Police secondo cui gli uomini sono stati fermati nella zona di Ilford, est della capitale, due con l'accusa di terrorismo e un terzo per droga, elemento che fa pensare all'assunzione di stupefacenti da parte dei tre componenti il commando che ha colpito sabato sera. In tutto sono stati compiuti 17 arresti, 12 persone sono state rilasciate e 5 rimangono sotto custodia.

10:21Basket: Nba, Golden State ad un passo dal titolo

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Golden State ad un passo dal titolo Nba dopo aver vinto anche gara-3 della serie di finale contro Cleveland: 118-113 ieri sera sul parquet dei Cavaliers i quali, a circa tre minuti dal termine, erano sul +6. Ma a quel punto è salito in cattedra Kevin Durant, che ha messo a segno 7 degli 11 punti (a zero) con cui gli Warriors hanno ribaltato e fatto loro la gara. Più di Durant, 31 in totale per lui, hanno realizzato LeBron James (39) e Kyrie Irving (38), ma incredibilmente non sono bastati a Cleveland per evitare il terzo ko su tre nella serie, un parziale che nella storia delle finali Nba non è mai stato rimontato. Golden State, peraltro, non ha ancora perso una sola gara in tutti i playoff (15 su 15). Venerdì sera, prime ore di sabato in Italia, gara-4 ancora a Cleveland e primo match ball per gli Warriors che, in caso di successo, si aggiudicherebbero il loro quinto titolo Nba.

09:56Aereo disperso in Birmania, recuperati 10 corpi

(ANSA) - BANGKOK, 8 GIU - Dieci corpi dei 120 passeggeri del volo militare birmano disperso ieri sono stati ritrovati questa mattina in mare dai soccorritori della Marina e da alcuni pescatori locali. Lo ha comunicato l'esercito. Tra i corpi recuperati figurano quelli di cinque donne, quattro bambini e un uomo.

09:52Sale a 13 numero dei morti in attacchi a Teheran

(ANSA) - TEHERAN, 8 GIU - E' salito a 13 il numero dei morti dopo gli attacchi terroristici di ieri al Parlamento e al mausoleo dell'imam Khomeini a Teheran. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie iraniane, precisando che una persona, gravemente ferita, è morta nelle ultime ore, portando così il bilancio a 13. E' salito anche il numero dei feriti, che in un primo momento non erano stati ricoverati. Si tratta complessivamente di 52 persone, delle quali sei sono ancora in gravi condizioni in terapia intensiva.